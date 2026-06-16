Рестайлинг ×
  • Дешёвый компакт Arcfox T1 от BAIC обновлён менее чем через год после запуска

Дешёвый компакт Arcfox T1 от BAIC обновлён менее чем через год после запуска

16.06.2026 172 0 0
Дешёвый компакт Arcfox T1 от BAIC обновлён менее чем через год после запуска

Бюджетному электрохэтчу Arcfox переделали дизайн кормы и отрядили более емкую базовую батарею. Также слегка улучшено оснащение.

Компактный и недорогой электрический хэтчбек с индексом T1 принадлежащий концерну BAIC бренд Arcfox вывел на домашний рынок в сентябре прошлого года. Провальной модель не назовешь. Так, по данным местных профильных СМИ, за неполный 2025-й в Китае было продано 43 500 единиц, а в январе-мае текущего года, согласно статистике BestSellingCarsBlog, электрокар разошелся тиражом 27 000 экземпляров. Однако главные конкуренты продаются куда лучше. Например, результат BYD Dolphin за пять месяцев 2026-го – 56 108 шт., ну а Geely Geome Xingyuan и вовсе возглавляет рейтинг бестселлеров КНР (160 800 шт.). На этом фоне марка Arcfox решила обновить свой электрокар. К слову, на родине его полное название теперь звучит как Arcfox Beta T1 (или βT1).

Дореформенный Arcfox T1
Дореформенный Arcfox T1
1 / 4
Дореформенный Arcfox T1
Дореформенный Arcfox T1
2 / 4
Дореформенный Arcfox T1
Дореформенный Arcfox T1
3 / 4
Дореформенный Arcfox T1
Дореформенный Arcfox T1
4 / 4

Хэтчбеку переделали корму. Arcfox Beta T1 получил новые багажную дверь и задний бампер. А вместо раздельных квадратных фонарей со скошенными светодиодными полосками установили единую LED-плашку. Также была расширена палитра цветов кузова.

Обновленный Arcfox Beta T1
Обновленный Arcfox Beta T1
1 / 6
Обновленный Arcfox Beta T1
Обновленный Arcfox Beta T1
2 / 6
Обновленный Arcfox Beta T1
Обновленный Arcfox Beta T1
3 / 6
Обновленный Arcfox Beta T1
Обновленный Arcfox Beta T1
4 / 6
Обновленный Arcfox Beta T1
Обновленный Arcfox Beta T1
5 / 6
Обновленный Arcfox Beta T1
Обновленный Arcfox Beta T1
6 / 6

В длину рестайлинговый Arcfox Beta T1 прибавил 38 мм, этот показатель теперь составляет 4375 мм. Остальные размеры не изменились. Ширина – 1860 мм, высота – 1572 мм, колесная база – 2770 мм. Паспортный дорожный просвет начальных версий с 17-дюймовыми дисками– 153 мм, топового хэтча с 18-дюймовыми колесами – 181 мм.

Обновленный Arcfox Beta T1

В салоне вместо «парящей» консоли появился полноценный двухэтажный центральный тоннель. Сейчас обновленный хэтчбек доступен в трех комплектациях. Как и прежде, в список оборудования самого дешевого T1 входят приборный экран на 8,8 дюйма и мультимедийная система с планшетом диагональю 15,6 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида и обычный круиз-контроль. В «средней» версии появляются электропривод багажной двери, подогрев передних кресел и камеры кругового обзора. Топовый Arcfox Beta T1 – это еще вентиляция передних сидений, адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой. Обновка для самого дорогого хэтча – беспроводная площадка для зарядки смартфона.

Обновленный Arcfox Beta T1
Обновленный Arcfox Beta T1
1 / 3
Обновленный Arcfox Beta T1
Обновленный Arcfox Beta T1
2 / 3
Обновленный Arcfox Beta T1
Обновленный Arcfox Beta T1
3 / 3

Рестайлинговая пятидверка предложена с единственным 129-сильным электромотором на передней оси. Базовый обновленный Arcfox Beta T1 комплектуется батареей емкостью 36,4 кВт*ч, с ней электрокар проедет 350 км по циклу CLTC. Остальным двум версиям достался аккумулятор на 42,3 кВт*ч, их запас хода – 450 км. Позже посвежевший хэтч еще должен обзавестись версией с запасом хода 550 км. Дореформенный T1 предлагается с 95-сильным или тем же 129-сильным мотором и батареей емкостью 33,4 или 42,3 кВт*ч, его дальнобойность варьируется от 320 до 425 км.

Обновленный Arcfox Beta T1

Без учета акций обновленный Arcfox Beta T1 обойдется в 62 800 – 79 800 юаней, что эквивалентно примерно 672 000 – 854 000 рублей по актуальному курсу. Дорестайлинговый хэтчбек еще присутствует в продаже, в базе он стоит столько же, сколько и посвежевшая модель.

хэтчбек Китай авторынок электромобиль новинки рестайлинг Arcfox Arcfox T1 BAIC

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание DPF забивается не только от топлива: как малозольные масла Lubex защищают современный дизель Дизельные моторы славятся своей тяговитостью – именно поэтому их часто используют в коммерческих автомобилях. А легковые автомобили на дизеле любят за экономию и мощность. Но и те, и другие... 902 0 0 16.06.2026
Статьи / Мнение без фильтров Снимаем порчу по фотографии: для чего нужна проверка ОСАГО по камерам Наконец-то свершилось то, о чём все мечтали: с октября будут приходить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО с камер видеофиксации. Впрочем, «все» – это только страховщики. Как ни странно, даже... 393 2 0 15.06.2026
Статьи / Путешествия Хождение за три гидростанции: путешествие в Рузский округ Аббревиатура «ГЭС» обычно ассоциируется с циклопическими бетонными сооружениями, турбинными колёсами весом в сотни тонн и героическими подвигами при перекрытии могучих рек. Но бывают и други... 471 1 1 14.06.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42637 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 14941 12 0 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12940 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
6 Новый Dodge Charger добрался до Европы, цена известна
5 Новый внедорожник BMW (G74): каким он может быть
2 Chery и Huawei анонсировали кроссовер Luxeed RX в новом стиле
Новые комментарии
Change privacy settings