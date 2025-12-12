Новинки ×

Дешёвый компактвэн Nissan на базе Renault: премьера уже скоро

Компания Nissan уже на следующей неделе представит недорогой компактвэн. Модель не является самостоятельной разработкой марки – донором стал Renault Triber. От «француза» ниссановский вэн отличится дизайном экстерьера.

Еще в марте Nissan анонсировал целую россыпь новых моделей, предназначенных для разных регионов. Индии в том анонсе были адресованы две премьеры – кроссовер и компактвэн. Дизайн паркетника раскрыли в октябре, тогда же объявили имя – Tekton. Ближайшим родственником ниссановского кроссовера, напомним, является актуальный Dacia/Renault Duster. Полноценная презентация Nissan Tekton состоится в следующем году. А вот компактвэн японского бренда представят уже на следующей неделе. Как сообщают индийские профильные СМИ, дебют этой модели состоится 18 декабря.

Грядущий компактвэн Nissan для Индии
Название вэна пока не объявлено, свежих тизеров на момент публикации новости тоже не было. При этом уже известно, что, как и кроссовер Tekton, полностью оригинальной разработкой Nissan компактвэн не является. За основу взяли предназначенный для Индии же бюджетный Renault Triber на платформе CMF-A, который, кстати, совсем недавно пережил масштабный рестайлинг.

Renault Triber после рестайлинга
Судя по предыдущим официальным изображениям, у вэна Nissan будет другое оформление передней части. Ему достанутся собственные бампер и радиаторная решетка. Габариты ниссановского компактвэна либо будут несущественно отличаться, либо и вовсе окажутся идентичными актуальному Triber. Длина последнего – 3985 мм (в Индии машинам длиной менее четырех метров положены налоговые льготы), колесная база – 2636 мм.

Renault Triber после рестайлинга

В семиместном салоне, вероятно, заменят лишь материалы отделки. Список оборудования наверняка такой же. Самому богатому Renault Triber положены мультимедиа с 8-дюймовым планшетом, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида и круиз-контроль.

Renault Triber после рестайлинга
Техника, как ожидается, тоже перейдет с исходника. То есть компактвэн Nissan предложат с бензиновым трехцилиндровым атмосферником 1.0 мощностью 72 л.с. (96 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или простеньким роботом. Привод в любом случае только передний.

Все подробности о вэне Nissan узнаем через неделю.

