Дешёвый компактвэн Nissan на базе Renault: премьера уже скоро

Компания Nissan уже на следующей неделе представит недорогой компактвэн. Модель не является самостоятельной разработкой марки – донором стал Renault Triber. От «француза» ниссановский вэн отличится дизайном экстерьера.

Еще в марте Nissan анонсировал целую россыпь новых моделей, предназначенных для разных регионов. Индии в том анонсе были адресованы две премьеры – кроссовер и компактвэн. Дизайн паркетника раскрыли в октябре, тогда же объявили имя – Tekton. Ближайшим родственником ниссановского кроссовера, напомним, является актуальный Dacia/Renault Duster. Полноценная презентация Nissan Tekton состоится в следующем году. А вот компактвэн японского бренда представят уже на следующей неделе. Как сообщают индийские профильные СМИ, дебют этой модели состоится 18 декабря.

Компактвэн и кроссовер Nissan для Индии. Имя паркетника уже известно — Tekton

Название вэна пока не объявлено, свежих тизеров на момент публикации новости тоже не было. При этом уже известно, что, как и кроссовер Tekton, полностью оригинальной разработкой Nissan компактвэн не является. За основу взяли предназначенный для Индии же бюджетный Renault Triber на платформе CMF-A, который, кстати, совсем недавно пережил масштабный рестайлинг.

Судя по предыдущим официальным изображениям, у вэна Nissan будет другое оформление передней части. Ему достанутся собственные бампер и радиаторная решетка. Габариты ниссановского компактвэна либо будут несущественно отличаться, либо и вовсе окажутся идентичными актуальному Triber. Длина последнего – 3985 мм (в Индии машинам длиной менее четырех метров положены налоговые льготы), колесная база – 2636 мм.

В семиместном салоне, вероятно, заменят лишь материалы отделки. Список оборудования наверняка такой же. Самому богатому Renault Triber положены мультимедиа с 8-дюймовым планшетом, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида и круиз-контроль.

Техника, как ожидается, тоже перейдет с исходника. То есть компактвэн Nissan предложат с бензиновым трехцилиндровым атмосферником 1.0 мощностью 72 л.с. (96 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или простеньким роботом. Привод в любом случае только передний.

Все подробности о вэне Nissan узнаем через неделю.