Динозавр, переживший «электрички»: Chevrolet Express вступает в 2026 модельный год

Актуальный рамный фургон Chevrolet Express выпускается с 1995 года — это одна из старейших моделей на американском рынке, древнее только прямой конкурент Ford E-Series — он в строю аж с 1991 года, но Ford E-Series сейчас предлагается только в виде «головастика» (шасси с кабиной), а вот семейство Chevrolet Express присутствует на рынке в полном составе — фургон, микроавтобус (до 15 мест) и шасси с кабиной, доступны два варианта колёсной базы и два уровня грузоподъёмности (версии 2500 и 3500).
Последнее существенное обновление Chevrolet Express получил в 2020 году, тогда его стали оснащать свежим на тот момент 6,6-литровым бензиновым V8 L8T (406 л.с., 629 Нм). Этот двигатель доступен в виде опции и сегодня, а базовым для Chevrolet Express является 4,3-литровый V6 LV1 (280 л.с., 404 Нм). Оба двигателя сейчас идут в комплекте с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», ведущие колёса, разумеется, задние. Дизельные версии были сняты с производства в 2022 году из-за низкого спроса.
В том же 2022 году американские СМИ сообщали, что выпуск Chevrolet Express и родственного фургона GMC Savana прекратится до конца 2025 года, поскольку General Motors готовилась вывести на рынок очень перспективные, как её казалось, электрические фургоны BrightDrop — ожидалось, что к 2026 году они оставят бензиновых динозавров не у дел. Но всё вышло ровно наоборот: ранее этой осенью выяснилось, что проект BrightDrop, в который были вбуханы миллиарды долларов, оказался никому ненужным пшиком, покупателей он не заинтересовал и был закрыт — производство фургонов BrightDrop прекратилось ещё в начале года, сейчас дилеры мучительно продают остатки.
Между тем спрос на Chevrolet Express в США за первые три квартала этого года вырос на 44,3% до 43 637 шт. и, разумеется, при таких коммерческих показателях снимать с производства давно окупившую себя модель было бы фантастической глупостью. На этой неделе General Motors открыла конфигуратор для Chevrolet Express 2026 модельного года, и пока неизвестно, когда и в каком виде у этой немолодой «рабочей лошадки» может появиться преемник — стратеги GM просто не могли себе представить, что кому-то в второй половине 2020-х будут нужны в огромном количестве бензиновые фургоны, электромобильное будущее казалось неизбежным и гарантированным.
В 2026 модельный год Chevrolet Express вступил без существенных изменений, немного расширен список опций (например, наконец-то добавлена возможность Bluetooth-подключения) и немного выросли цены, потому что, извините, инфляция… Базовый фургон с V6 и стандартной колёсной базой теперь стоит от 44 605 долларов с учётом доставки, длинный 15-местный микроавтобус с V8 обойдётся минимум в 54 715 долларов.
