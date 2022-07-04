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  • GM может отправить две модели в отставку: под нож попадут GMC Savana и Chevrolet Express

GM может отправить две модели в отставку: под нож попадут GMC Savana и Chevrolet Express

04.07.2022 207 0 1

Американский концерн собирается заменить вэны электрическими моделями. Ожидается, что новинки появятся в 2026 году.

 

Chevrolet Express и его «близнец» GMC Savana представляют собой полноразмерные фургоны, которые выпускаются концерном General Motors с 1995 года. Есть пассажирская и грузовая версии, а также шасси. Основной рынок для этих вэнов – Северная Америка, а за покупателей они борются с Ford Transit и E-Series, а также с Mercedes-Benz Sprinter и Ram ProMaster.
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На фото: GMC Savana
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На фото: GMC Savana
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На фото: GMC Savana
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Продажи Chevrolet Express в США за прошлый год снизились: всего клиенты купили 44 355 машин, что на 19,5% меньше, чем годом ранее. В текущем году падение продолжилось – за первый квартал модель разошлась тиражом в 8860 единиц, что на 47,5% меньше, чем в январе-марте 2021-го. В свою очередь у GMC Savana результаты более скромные, зато в прошлом году был зафиксирован «плюс»: дилеры реализовали 17 744 фургона (на 17,4% больше, чем годом ранее), а в первом квартале 2020-го у модели наблюдается серьёзный «минус»: продано 2985 экземпляров (почти на 49% меньше).

На фото: Chevrolet Express
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На фото: Chevrolet Express
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На фото: Chevrolet Express
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Эти вэны GM откровенно устарели: за годы присутствия на рынке они ни разу не меняли поколение, а последнее серьёзное обновление пережили ещё в далёком 2003 году. По данным издания Autoweek, которое ссылается на собственные источники, американский концерн всё-таки определился с окончанием жизненного цикла GMC Savana и Chevrolet Express. Предполагается, что их отправят в отставку в 2025 году.

Предполагается, что на смену им придут полностью электрические вэны, вероятно, в их основу лягут коммерческие «зелёные» автомобили линейки BrightDrop, которую в General Motors представили в прошлом году. Сейчас в его линейке числится две модели – Zevo 600 и 400. «Шестисотые» недавно пополнили автопарк американской компании FedEx, предоставляющей услуги доставки.

На фото: BrightDrop Zevo 600

Согласно предварительным данным, в основу фургонов Chevrolet и GMC ляжет платформа Ultium разработки GM, предназначенная для электромобилей. На ней же базируются полноразмерные пикап и внедорожник GMC Hummer EV, а также кроссовер Cadillac Lyriq.

Информации о технике будущих электрических фургонов брендов Chevrolet и GMC пока нет. Не исключено, что они разделят «начинку» с BrightDrop Zevo 600. У этого вэна запас хода на одной зарядке превышает 400 км (расчёт вели по циклу EPA), а его грузоподъёмность составляет более 600 кубических футов. Хотя у новинок GM могут быть и более скромные характеристики.

Цены новых вэнов Chevrolet и GMC станут известны позже, вероятно, они окажутся выше по сравнению со стоимостью актуальных Express Vans и Savana Cargo – нынешний стартовый ценник обеих моделей стартует с отметки 33 000 долларов. Конкуренцию новинкам, вероятно, составит Ford E-Transit, его в США можно купить минимум за 46 295 долларов.

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