Для Ford F-150 и Mustang с атмосферным V8 готов заводской компрессорный апгрейд

Владельцы пикапов Ford F-150 и спорткаров Ford Mustang c 5,0-литровым двигателем V8 Coyote теперь могут получить серьёзную прибавку к мощности благодаря 3,0-литровому приводному нагнетателю Whipple шестого поколения, доступному в фирменном каталоге Ford Racing Parts вместе со всем необходимым оборудованием для установки.

Компрессорные апгрейды для F-150 и Mustang с V8 компания Ford анонсировала в виде концептов на выставке SEMA в 2024 и 2023 годах соответственно, и вот сегодня они представлены в серийном виде. Понятно, что прикрутить «мясорубку» к V8 сегодня может любое тюнинг-ателье, специализирующееся на моделях Ford, но заводской комплект хорош тем, что на него даётся гарантия (3 года или 58 000 км пробега), и тем, что он относительно недорогой.

Компрессорный апгрейд для Ford F-150 стоит 10 250 долларов, он подходит для всех пикапов с мотором V8 Coyote, относящихся к 2021-2026 модельным годам, независимо от типа привода (задний либо полный). Ford особенно рекомендует этот апгрейд для представленной в прошлом году версии Lobo с заниженной подвеской и эффектным декором. Стандартный V8 Coyote на пикапе выдаёт 405 л.с. и 556 Нм, а после установки приводного нагнетателя — 710 л.с. и 800 Нм. Разгонная динамика после установки нагнетателя, очевидно, становится намного лучше (точные цифры зависят от конкретной модификации исходного пикапа), но максимальная скорость не изменится.

Ford F-150 Lobo

В дополнение к компрессорному апгрейду в каталоге Ford Racing Parts можно присмотреть одну из нескольких спортивных систем выхлопа и самоблок для передней оси полноприводного пикапа, но вот более мощных тормозов в каталоге мы не обнаружили. К слову, сайт каталога пока по-прежнему именуется Ford Performance Parts, хотя переименование подразделения Ford Performance в Ford Racing случилось ещё минувшей осенью.

Ford Mustang GT

Компрессорный апгрейд для Ford Mustang с мотором V8 Coyote стоит 10 500 долларов, он подходит для версий GT и Dark Horse, относящихся к 2024-2026 модельным годам. В данном случае в комплект входят не только сам приводной нагнетатель Whipple с интеркулером и прочим сопутствующим оборудованием, но и более производительные топливные форсунки GT500, поэтому максимальная отдача на выходе повыше — 821 л.с. и 834 Нм.

Ford Mustang Dark Horse

Судя по всему, Ford Mustang GT/Dark Horse с компрессорным апгрейдом будет близок по мощности к свежепредставленной версии Dark Horse SC с 5,2-литровым компрессорным V8 Predator, продажи которой пока не начались и даже пока не объявлены точные технические характеристики. Но надо понимать, что компрессорный апгрейд даёт просто больше мощности, тогда как Mustang Dark Horse SC имеет также кучу других доработок в части кузова и шасси.