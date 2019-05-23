Длиннобазный Toyota Land Cruiser 200: каким он может быть

Популярный в России японский внедорожник имеет лишь один вид кузова, однако мы решили представить, как он выглядел бы в варианте с длинной базой.

«Двухсотка» — долгожитель автомобильного рынка, выпускающийся уже 12 лет. За это время, конечно, было несколько модернизаций, самая существенная из которых произошла в 2015 году, когда автомобиль получил полностью новую переднюю часть. В нашей стране Land Cruiser 200 пользуется хорошим спросом, являясь четвёртой по популярности моделью Toyota после Camry, RAV 4 и Land Cruiser Prado. Он обладает внушительными габаритами, при этом есть ещё более крупные внедорожники, прежде всего, от американских производителей. Среди них – длинные версии Ford Expedition, Lincoln Navigator, Chevrolet Suburban, а также официально представленного в России Cadillac Escalade ESV. Так, длина последнего составляет 5 697 мм, в то время как длина Land Cruiser 200 – лишь 4 950 мм. Кстати, когда-то в гамме Ford был и самый большой серийный внедорожник в мире под именем Excursion, стоит ли его покупать за миллион рублей, мы выясняли в нашей большой статье.

Мы представили, как бы выглядел конкурент огромным американским внедорожникам на базе Лэнд Круизера. Колёсная база существенно увеличена, благодаря чему расширяется проём задней двери и значительно облегчается посадка. Разумеется, такой автомобиль обладает тремя рядами сидений, и на самый задний из них забираться также становится проще. Также увеличен задний свес, во-первых, по эстетическим соображениям для «уравновешивания» длинной базы, во-вторых – ради увеличения багажника, который может иметь приличный объём даже при разложенном третьем ряду сидений.

Автомобилю таких габаритов полагается объёмный восьмицилиндровый двигатель, и здесь идеальным вариантом видится устанавливающийся на Land Cruiser 200 дизельный 4.5 (1VD-FTV) мощностью 249 л.с., который выгоден по налогам, существенно экономичнее бензинового и обладает внушительным крутящим моментом в 650 Нм (против 439 у бензинового мотора 4.6 с наименованием 1UR-FE).

Сегодня в России самым доступным Land Cruiser 200 является именно бензиновый 309-сильный вариант – от 4 875 000 рублей. Базовая дизельная версия чуть дороже – 5 040 000 руб. Самый же дорогой дизельный внедорожнике в комплектации Executive Lounge обойдётся ещё на миллион дороже.

Кстати, недавно мы представляли ещё один гипотетический вариант Тойоты – универсал на базе новой Camry. Кроме того, в прошлом месяце был представлен рестайлинговый Highlander.