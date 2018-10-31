Очередной небольшой паркетник немецкой марки может дебютировать к 2020 году. Главным рынком для этой модели станут США.

31 Окт Для тех, кому не достанутся T-Roc и T-Cross: Volkswagen выпустит ещё один кросс «начального уровня»

Недавно в линейке Volkswagen появились два компактных кроссовера – T-Roc (длина – 4234 мм, колесная база – 2603 мм) и T-Cross (4107 и 2563 мм). Первый паркетник уже продают в Европе и Китае, второй появится на этих рынках (плюс Южная Америка) в следующем году. А вот Штаты – второй крупнейший рынок в мире после Поднебесной – обе модели обойдут стороной. Впрочем, без небольшого SUV эту страну немецкий бренд все же не оставит.

1 / 3 Volkswagen T-Roc 2 / 3 Volkswagen T-Roc 3 / 3 Volkswagen T-Roc

По информации издания Car and Driver, Volkswagen разработает еще один компактный паркетник, который будет предназначен специально для США. Хотя, если такой кросс действительно встанет на конвейер, то он наверняка доберется еще и до Канады и Мексики, где T-Roc и T-Cross также не представлены.

Новинку, очевидно, построят на платформе MQB. Предполагается, что американский кросс окажется чуть крупнее T-Roc. В конкуренты модели прочат Honda HR-V, Toyota C-HR и Jeep Renegade. В продажу паркетник поступит к 2020 году. Других подробностей о будущем SUV пока нет.

1 / 3 Volkswagen T-Cross 2 / 3 Volkswagen T-Cross 3 / 3 Volkswagen T-Cross

Сегодня Volkswagen продает в Штатах три кроссовера: Tiguan Limited (то есть модель первого поколения, от 22 250 долларов или 1 460 000 рублей по актуальному курсу), новый Тигуан (только семиместная версия, от 24 595 долларов или 1 614 000 рублей), а также трехрядный вседорожник Atlas (от 30 750 долларов или 2 018 000 рублей, в России – Teramont). В следующем году на американский рынок должен выйти пятиместный Атлас, его предвестника – концепт Cross Sport – немцы показали минувшей весной. Первый Тигуан, напротив, скоро покинет США. Новый же компактный кросс будут позиционировать в качестве модели «начального уровня».

1 / 3 Volkswagen Atlas. В России модель представлена под именем Teramont 2 / 3 Volkswagen Tiguan нового поколения 3 / 3 Volkswagen Tiguan Limited

Что же касается России, то T-Roc до нас не доберется, зато возможность появления T-Cross на российском рынке рассматривается. Также Volkswagen, вероятно, предложит российским клиентам паркетник, который в Китае известен как Tharu: этот кросс является «аналогом» Skoda Karoq, обе модели планируют производить в нашей стране.

А вообще к 2025 году Volkswagen обещает продавать на глобальном рынке более 30 моделей сегмента SUV, в том числе и электрокары. Первым полностью «зеленым» кроссовером марки станет модель с дизайном по мотивам концепта I.D. Crozz, ее представят в 2020-м.