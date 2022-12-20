До России добрался обновлённый Citroen C5 Aircross, известны цены

Модернизированный паркетник Citroen C5 Aircross планировали вывести на российский рынок летом этого года, однако после начала известных событий все местные премьеры концерна Stellantis были отменены. Тем не менее, один из крупных столичных дилеров решил привезти обновленный кросс: модель с пометкой «рестайлинг» появилась на сайте продавца. К слову, согласно сайту, паркетники 2022 года выпуска прибыли в РФ из Франции (оттуда же к нам поставляли дореформенную модель; кросс также производят в Китае).

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Напомним, рестайлинг принес C5 Aircross новые головную оптику, радиаторную решетку и бамперы, еще переделали задние фонари. В салоне другими стали центральная консоль и тоннель, заменили передние кресла и селектор трансмиссии, паркетник также обрел новую мультимедийную систему с большим экраном, который возвышается над передней панелью (из-за этого пришлось перенести дефлекторы обдува – они теперь под планшетом, а не по бокам).



Дореформенный Citroen C5 Aircross у нас был доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 THP (150 л.с.) в сочетании с шестиступенчатым «автоматом» и турбодизелем 2.0 HDi (177 л.с.), который комплектовался 8АКП. А вот рестайлинговый паркетник представлен в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе бензинового турбодвигателя 1.6. Совокупная отдача такого C5 Aircross составляет 225 л.с., на электротяге он может проехать до 55 км. Привод только передний.



Комплектация одна – Feel. В арсенале кроссовера значатся: подвеска с амортизаторами Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями ходов отбоя и сжатия, диодная оптика, виртуальная приборка, мультимедийная система, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, климат-контроль, подогрев передних кресел, камера заднего вида, круиз-контроль. Среди опций – атмосферная подсветка интерьера и панорамная крыша.



За обновленный Citroen C5 Aircross дилер просит 3 114 000 – 3 239 000 рублей.