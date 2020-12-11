Добили! Latin NCAP снизил рейтинг безопасности Ford Ka и Hyundai HB20 до нуля

Комитет Latin NCAP внедрил новую, более строгую программу оценки безопасности автомобилей, продающихся в странах Латинской Америки, и проверил по ней две популярные в Бразилии субкомпактные модели — Ford Ka и Hyundai HB20. Обе показали катастрофический результат.

Наши постоянные читатели помнят, что Hyundai HB20 совсем недавно, а именно минувшей осенью участвовал в испытаниях Latin NCAP, но то была аудиторская сессия, проведённая по старой программе, и по итогам этой сессии «кореец» лишился трёх звёзд из четырёх за защиту взрослых. Теперь же Latin NCAP имплементировал новую, усложнённую программу, которая отчасти повторяет программу Euro NCAP образца 2019 года (с этого года Euro NCAP свою программу тоже усложнил).

Раньше Latin NCAP проводил только фронтальный краш-тест о деформируемый барьер на скорости 64 км/ч и боковой краш-тест о деформируемый барьер на скорости на скорости 50 км/ч. В новой программе к ним добавились боковой удар о столб на скорости 29 км/ч, тест подголовников передних кресел на скорости 16 км/ч и обстрел передка автомобиля муляжами частей тела взрослого пешехода (голова, руки, ноги) со скоростью 40 км/ч. Также теперь при выставлении оценок за пассивную безопасность учитываются лёгкость/сложность извлечения людей из машины после аварии и наличие методички для спасателей, помогающей понять, в каких местах безопаснее всего резать кузов.

Оценка активной безопасности предусматривает тестирование ESP (переставка на скорости 80 км/ч) и системы автоматического аварийного торможения (AEB), если они есть в базовой комплектации. Положительно на оценку влияет наличие систем удержания в полосе, мониторинга мёртвых зон и контроля разрешённой скорости.

Отдельных звёзд за защиту взрослых и детей больше нет — теперь Latin NCAP, как и в Euro NCAP, выставляется один общий рейтинг (максимум 5 звёзд), но в протоколе есть четыре раздела, в процентах оценивающие защиту взрослых, защиту детей, защиту пешеходов и работу систем активной безопасности. В таком виде программа испытаний Latin NCAP будет существовать до 2023 года, потому ещё усложнится.

Hyundai HB20

Итак, по новой методике Hyundai HB20 с двумя фронтальными подушками безопасности не получил ни одной звезды. При фронтальном ударе на груди манекена-водителя зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок (возможны сильные ушибы и переломы рёбер), а колени водителя и переднего пассажира могут быть травмированы из-за контакта с твёрдой приборной панелью. В этом же тесте зафиксирован смертельно опасный красный уровень нагрузок на шее и высокий коричневый уровень нагрузок на грудной клетке манекена, имитирующего 3-летнего ребёнка на заднем сиденье.

Боковой удар о деформируемый барьер выявил красный уровень нагрузок на грудной клетке «взрослого» манекена. Боковой удар о столб не проводился из-за отсутствия боковых подушек безопасности. Защита от хлыстовых травм признана неудовлетворительной — зафиксирован красный уровень нагрузок.



Передок Hyundai HB20 представляет серьёзную опасность для пешеходов — на диаграмме нагрузок много красных пятен. Тестирование предусмотренных программой Latin NCAP систем активной безопасности не проводилось, поскольку их нет в базовой комплектации.

Ford Ka

Теперь перейдём к седану Ford Ka. Последний раз Latin NCAP его испытывал в 2018 году, и тогда эта модель получила три звёзды за защиту взрослых и четыре звезды за защиту детей. А по новой программе вышел круглый ноль, при том что во фронтальном и боковом краш-тестах Ford Ka проявил себя чуть лучше, чем Hyundai HB20. При боковом ударе на груди «взрослого» манекена зафиксирован не красный, а коричневый уровень нагрузок (то есть шансы не умереть всё-таки есть), а при фронтальном ударе опасных нагрузок не выявлено, но колени передних седоков пришлось окрасить в протоколе оранжевым цветом из-за риска контакта с твёрдой приборной панелью. Боковой удар о столб не проводился (в базе только две фронтальные подушки). Защита от хлыстовых травм такая же плохая, как у Hyundai HB20. Оценка защиты детей, пешеходов и систем активной безопасности — примерно на том же уровне, что у «корейца», то есть всё плохо.



Компания Ford после такого вердикта решила доработать модель Ka для бразильского рынка, а именно внесла ESP и боковые подушки в базовую комплектацию. С ними оценка Latin NCAP выше, тесты уже проведены, но их результаты будут обнародованы после того как Ford запустит обновлённый Ka в продажу — пока этого не произошло.



Hyundai причитания спикеров Latin NCAP по поводу двойных стандартов и безответственного отношения к латиноамериканским автомобилистам пока игнорирует.

Добавим, что с января по ноябрь этого года Hyundai HB20, по данным ресурса BestSellingCarsBlog, разошёлся в Бразилии тиражом 76 117 экземпляров и занял вторую строчку в рейтинге самых популярных новый автомобилей после Chevrolet Onix (продано 189 262 шт.). Ford Ka тоже в десятке лидеров — продано 59 425 шт.

