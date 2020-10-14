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  • Latin NCAP лишил звёзд Hyundai HB20 после повторного бокового краш-теста

Latin NCAP лишил звёзд Hyundai HB20 после повторного бокового краш-теста

14.10.2020 34 0 0

Один из самых популярных автомобилей в Бразилии, субкомпактный хэтчбек Hyundai HB20 второго поколения, не прошёл аудиторскую проверку на пассивную безопасность и вызвал возмущение специалистов Latin NCAP.

 

Семейство субкомпактных автомобилей Hyundai HB20 было разработано специально для стран Латинской Америки, второе поколение дебютировало прошлой осенью, сборка налажена в бразильском городе Пирасикаба, где у Hyundai есть собственный завод. По итогам первых трёх кварталов этого года хэтчбек HB20 разошёлся в Бразилии тиражом 57 749 шт. и стал второй по популярности моделью в стране после хэтчбека Chevrolet Onix, который привлёк 92 294 покупателей. На третьем месте – пикапчик Fiat Strada, продано 49 973 шт.

В общем, внимание комитета Latin NCAP к Hyundai HB20 понятно: машин таких в Бразилии много, люди должны знать, каков их уровень безопасности. Корейский хэтчбек бразильской сборки прошёл краш-тесты в сентябре прошлого года, то есть ещё по старой программе (новая, скопированная с программы Euro NCAP 2020 , пока не имплементирована). За защиту взрослых Hyundai HB20 тогда получил четыре звезды, за защиту детей – три звезды.

Недавно Latin NCAP решил провести повторные аудиторские испытания этой же модели, чтобы выяснить, нет ли разбросов в характеристиках разных экземпляров. Оказалось, что разброс есть, и большой. Во второй сессии Hyundai HB20 показал гораздо более низкий уровень защиты грудной клетки при боковом ударе о деформируемый барьер на скорости 50 км/ч: датчики манекена зафиксировали красный, смертельно опасный уровень нагрузок. Боковой удар о столб не проводился, так как автомобиль не был оснащён боковыми подушками безопасности.

Фронтальный краш-тест на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер Hyundai HB20 тоже прошёл не лучшим образом: эксперты отметили риск получения травм коленей водителя и переднего пассажира при контакте с передней панелью.

В итоге с Hyundai HB20 сняли три звезды из четырёх за защиту взрослых. Защита детей осталась на прежнем, посредственном уровне: при фронтальном ударе на шее манекена, имитирующего трёхлетнего ребёнка, зафиксирован красный уровень изгибающих нагрузок.

Генеральный секретарь Latin NCAP Алехандро Фурас выразил своё разочарование продукцией Hyundai и тем, что корейская компания экономит на системах безопасности в Бразилии, считая, вероятно, бразильцев людьми второго сорта. Комитет попросил Hyundai прокомментировать разброс в результатах краш-тестов HB20 и провести доработку модели, но никакого ответа пока не получил.

В конце прошлого года Latin NCAP обвинил компанию Renault в двойных стандартах безопасности после неудачных краш-тестов обновлённого семейства Sandero/Logan/Stepway для стран Латинской Америки.

безопасность краш-тест Hyundai

 

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