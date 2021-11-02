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  • Dodge Durango Mopar: спецсерия с особым декором и улучшенной управляемостью

Dodge Durango Mopar: спецсерия с особым декором и улучшенной управляемостью

02.11.2021 237 0 1

Мака Dodge, входящая в корпорацию Stellantis, представила на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе спецверсию кроссовера Durango, приуроченную к 85-летию аксессуарного подразделения Mopar. Будет выпущено всего 250 экземпляров (200 для США и 50 для Канады).

 

Кроссовер Dodge Durango актуального третьего поколения выпускается с 2010 года с периодическими обновлениями, последний рестайлинг модель пережила в прошлом году и обзавелась 720-сильной топ-версией SRT Hellcat. Продаётся Durango примерно втрое хуже, чем родственный Jeep Grand Cherokee: за первые три квартала этого года в США реализовано 52 931 и 189 628 экземпляров соответственно. Grand Cherokee, напомним, в этом году сменил поколение, а «четвёртый» Durango ожидается в следующем году. Также в следующем году будет отмечать 85-летний юбилей подразделение Mopar, в связи с чем для уходящего Durango 2022 модельного года подготовлена лимитированная спецверсия.

По сути, речь идёт о пакетной опции Mopar ’22 Special Edition Package за 3995 долларов, которая доступна при заказе полноприводного Durango R/T с 5,7-литровым атмосферным V8 HEMI мощностью 365 л.с. и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». В стоке такая машина стоит от 49 007 долларов.

Durango Mopar доступен только в двух цветах — чёрном DB Black (на фотографиях) или белом White Knuckle. В обоих случаях кузов будет украшать продольная синяя полоса Mopar, смещённая на сторону водителя и шильдик Mopar на радиаторной решётке, суппорты тормозных механизмов Brembo выкрашены в синий цвет — они хорошо заметны между тонированными ажурными спицами 20-дюймовых колёсных дисков.

Подвеска с адаптивными амортизаторами занижена на 25 мм ради лучшей управляемости на дорогах с твёрдым покрытием, установлены более громкая выхлопная система SRT и самоблокирующийся задний межколёсный дифференциал с электронным управлением. Также в комплект входит пакет для буксировки прицепа Tow N Go (повышает допустимую массу прицепа с 3266 до 3946 кг).

В салоне покупатель обнаружит табличку с порядковым номером машины на передней панели, вышитые логотипы Mopar на сиденьях, синюю прострочку кожаной обивки, всепогодные коврики Mopar и педали Mopar с хромированными накладками и противоскользящими пупырышками. Ещё каждому покупателю выдадут сертификат подлинности на металлической табличке, которую можно повесить у себя в кабинете или в гараже для пущей гордости.

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