Dodge Grand Caravan: самый популярный в Америке минивэн снимают с производства

Компания FCA не раз грозилась «убить» Dodge Grand Caravan, но высокий спрос продлевал его конвейерную жизнь. Теперь же модель уходит окончательно и бесповоротно: эта неделя последняя, когда американские покупатели могут заказать Grand Caravan, после чего завод в канадском Виндзоре исполнит все эти заказы и снимет минивэн с производства.

В лучшие годы, а именно в середине 90-х, Dodge Caravan, по данным ресурса CarSalesBase, находил в США по 300 тысяч покупателей ежегодно. Затем его стали теснить внедорожники и кроссоверы, и к 2007 году, когда дебютировало нынешнее пятое поколение минивэна, спрос упал примерно до 200 тысяч. В первый полный год продаж, 2008-й, Grand Caravan (короткой версии без приставки Grand в пятом поколении не было) разошёлся тиражом 123 749 шт., в последующие годы ещё меньше, и уже в 2011-м стали поговаривать о скорой отставке этой модели. Но в 2012-м спрос неожиданно вырос до 141 468 единиц и продлил жизнь минивэну. Впоследствии, глядя на метания кривой продаж, FCA ещё как минимум дважды намеревалась снять Grand Caravan с производства, но каждый раз передумывала. Таким образом, ветеранская модель благополучно дотянула до наших дней.

В прошлом году Dodge Grand Caravan разошёлся в США тиражом 122 648 экземпляров, что на 15% меньше, чем в 2018-м, но такой результат всё равно обеспечил ему первое место в увядающем классе MPV. Второе место — у Honda Odyssey (99 113 шт.), третье — у Chrysler Pacifica (97 705 шт.), четвёртое — у Toyota Sienna (73 585 шт.), пятое — у Kia Sedona (15 931 шт.). Других минивэнов на американском рынке сейчас нет.



В феврале американские СМИ сообщили о завершении производства Dodge Grand Caravan в мае этого года, но на сей раз жизнь ему продлила пандемия коронавирусной инфекции COVID-19: карантин не позволил вовремя изготовить заказанные дилерами машины, и сейчас завод FCA Windsor всё ещё «штампует» эти минивэны. Заметим, что по итогам первого квартала этого года Grand Caravan снова стал самым продаваемым минивэном в США — реализовано 24 931 шт. против 24 525 экземпляров Chrysler Pacifica и 16 390 Honda Odyssey.



Но конец всё-таки неизбежен и близок: по данным журнала Autoblog, дилеры получили от FCA уведомление прекратить приём заказов на Grand Caravan до конца мая. При этом на потребительском сайте для заказа доступны только минивэны 2019 модельного года (хотя фактически произведённые в 2020-м), так как FCA не стал тратиться на адаптацию модели к актуальным экологическим нормам и повторную сертификацию. На данный момент минимальная цена на Dodge Grand Caravan составляет 27 040 долларов. Силовой агрегат только один: 3,6-литровый атмосферный Pentastar V6 (291 л.с.) в паре с 6-ступенчатой «гидромеханикой» 62TE, передающей всю мощность на передние колёса.



Понятно, что покупателей в Dodge Grand Caravan прежде всего привлекала цена, и специально для таких бережливых клиентов FCA в прошлом году запустила бюджетную версию Chrysler Pacifica под названием Voyager. Стартовая цена на этот минивэн составляет всего 26 985 долларов, тогда как за Пасифику, которая, к слову, недавно пережила рестайлинг и обзавелась полным приводом, нужно выложить минимум 34 045 долларов. Honda Odyssey стоит сейчас от 30 790 долларов, Toyota Sienna — от 31 640 долларов, Kia Sedona — от 27 600 долларов.



В общем ясно, что к концу года семейство Pacifica/Voyager вырвется в лидеры класса, и вряд ли новая Toyota Sienna, представленная на прошлой неделе, сможет им помешать. А в линейке Dodge, вероятно, минивэна больше не будет, хотя FCA пока не делала по этому поводу никаких официальных заявлений.