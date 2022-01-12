Партнерский материал
Назначения знаменуют новый этап в развитии ООО «Тойота Мотор» в России, связанный с достижением как долгосрочных планов, так и новых амбициозных целей. Компетенции Ёсиаки Ито в области стратегического бизнес- и продуктового планирования и ценообразования, а также богатый производственный опыт Синъя Такахаси призваны способствовать дальнейшему активному развитию и укреплению лидирующих позиций брендов Toyota и Lexus на российском рынке.
Г-н Ито начал карьеру в юридическом департаменте Toyota Motor Corporation (Япония) в 1987 году и с тех пор занимал ведущие должности в разных подразделениях компании, в том числе международных (США, Европа). В январе 2016 года он был назначен вице-президентом Подразделения по бизнес-стратегии в Toyota Motor Europe (TME). С 2021 года г-н Ито стал отвечать за операционную деятельность на российском рынке в европейской штаб-квартире компании.
Г-н Такахаси присоединился к Toyota Motor Corporation (Япония) в 1991 году и занимал различные управляющие должности на производствах компании по всему миру. С 2016 по 2019 годы г-н Такахаси был вице-президентом в Toyota Motor North America (США), а с 2019 года возглавлял подразделение контроля производства Toyota Motor Corporation в Японии. После назначения в Россию на позицию исполнительного вице-президента ООО «Тойота Мотор» в зоне его ответственности будет завод Тойота в Санкт-Петербурге.
Г-н Сюдзи Суга, руководивший ООО «Тойота Мотор» с 1 января 2018 года, продолжит развивать бизнес компании в России на должности Исполнительного советника.
ООО «Тойота Мотор» – компания с 20-летней историей успеха на российском рынке и амбициозными бизнес-целями – усилит устойчивое развитие и продвижение брендов Toyota и Lexus в России, выстраивание прочных и долгосрочных отношений с клиентами, партнерами и органами государственной власти на основе доверия и взаимоуважения, а также продолжит активное участие в реализации национального проекта «Производительность труда», тем самым внося свой вклад в социальный и экономический прогресс России. «Я верю, что ключом к нашему успеху станет четкое следование принципу компании «Клиент – на первом месте» и эффективное взаимодействие со всеми участниками рынка. Мы продолжим завоевывать доверие наших клиентов, предлагая им не только высококачественные и технологичные автомобили, но и высокий уровень обслуживания и официального сервиса», – отметил г-н Ито, прокомментировав свое назначение.
«Российский завод Тойота в Санкт-Петербурге сегодня демонстрирует высокий уровень производительности и качества за счет внедрения признанных во всем мире принципов Toyota Production System и открыто делится лучшими практиками в области эффективности производства с другими российскими предприятиями. Для меня большая честь возглавить команду предприятия и я уверен, что мы вместе сможем приумножить опыт, накопленный за 15 лет со дня старта российского производства автомобилей Toyota», – отметил г-н Такахаси.
Биографическая справка о президенте ООО «Тойота Мотор» Ёсиаки Ито
Дата рождения: 17 июня 1964 г.
Образование: Университет Хитоцубаси, Факультет юриспруденции
Карьера:
|Январь 2022 г
|ООО «Тойота Мотор»
Президент (Россия, Москва)
|Июль 2021 г.
|Тойота Мотор Европа (Бельгия, г. Брюссель)
Глава Российских операций
|Январь 2016 г.
|Тойота Мотор Европа (Бельгия, г. Брюссель)
Вице-президент
Департамент стратегического развития бизнеса
|Январь 2013 г.
|Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)
Департамент Тойота Мотор Европа-Япония
Управляющий Генеральный менеджер
|Январь 2004 г.
|Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)
Подразделение развития бизнеса в Китае
Долгосрочное планирование/ планирование модельного ряда / ценообразование
|Январь 2004 г.
|Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)
Подразделение планирования глобальных стратегических проектов
|Январь 2001 г.
|Тойота Мотор Маркетинг Европа (Бельгия, г. Брюссель),
Ценообразование
|Январь 1997 г.
|Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)
Подразделение стратегического развития на зарубежных рынках,
Департамент планирования
|Апрель 1992 г.
|Тойота Мотор Сэйлс США, Inc. (США)
Координатор по юридическим вопросам
|Апрель 1987 г.
|Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)
Подразделение по юридическим вопросам
Семейное положение: Женат, есть дочь (18 лет)
Хобби: Бег, чтение
Биографическая справка об исполнительном вице-президенте ООО «Тойота Мотор» Синъя Такахаси
Дата рождения: 25 августа 1967 г.
Образование: Муниципальный Университет Нагоя, Экономический факультет
Карьера:
|Январь 2022 г.
|ООО «Тойота Мотор»
Исполнительный вице-президент (Россия, Санкт-Петербург)
|Январь 2019 г.
|Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)
Подразделение производственного контроля
Генеральный менеджер
|Январь 2016 г
|Тойота Мотор Северная Америка (США, штат Техас, г. Плейно)
Вице-президент
|Январь 2014 г.
|Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)
Подразделение планирования и управления проектами
Управляющий Генеральный Менеджер
|Январь 2010 г.
|Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония), завод Тахара
Административное подразделение, Департамент производственного контроля
Управляющий Генеральный Менеджер
|Январь 2006 г.
|Тойота Моторс Южная Африка Ltd. (Южная Африка, Дурбан)
Координатор по вопросам планирования и управления производством, производственного контроля
|Январь 2002 г.
|Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)
Подразделение производственного контроля, Департамент планирования
Планирование производства на зарубежных заводах
|Июль 1997 г.
|Тойота Мотор Мануфэкчуринг, Индиана, Inc. (США, штат Индиана, Принстон)
Координатор по вопросам производственного контроля
|Апрель 1991 г.
|Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония), завод Тахара
Административное подразделение, Департамент производственного контроля
Планирование производства
Семейное положение: Женат, есть 2 сына (21 год и 17 лет)
Хобби: Музыка, путешествия
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