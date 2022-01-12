12 января 2022 года – ООО «Тойота Мотор» объявляет о новых назначениях в составе топ-менеджмента компании. C 1 января 2022 года новым президентом ООО «Тойота Мотор» стал г-н Ёсиаки Ито. На позицию исполнительного вице-президента ООО «Тойота Мотор» и главы завода в Санкт-Петербурге назначен г-н Синъя Такахаси.

Партнерский материал

Назначения знаменуют новый этап в развитии ООО «Тойота Мотор» в России, связанный с достижением как долгосрочных планов, так и новых амбициозных целей. Компетенции Ёсиаки Ито в области стратегического бизнес- и продуктового планирования и ценообразования, а также богатый производственный опыт Синъя Такахаси призваны способствовать дальнейшему активному развитию и укреплению лидирующих позиций брендов Toyota и Lexus на российском рынке.

Г-н Ито начал карьеру в юридическом департаменте Toyota Motor Corporation (Япония) в 1987 году и с тех пор занимал ведущие должности в разных подразделениях компании, в том числе международных (США, Европа). В январе 2016 года он был назначен вице-президентом Подразделения по бизнес-стратегии в Toyota Motor Europe (TME). С 2021 года г-н Ито стал отвечать за операционную деятельность на российском рынке в европейской штаб-квартире компании.

Г-н Такахаси присоединился к Toyota Motor Corporation (Япония) в 1991 году и занимал различные управляющие должности на производствах компании по всему миру. С 2016 по 2019 годы г-н Такахаси был вице-президентом в Toyota Motor North America (США), а с 2019 года возглавлял подразделение контроля производства Toyota Motor Corporation в Японии. После назначения в Россию на позицию исполнительного вице-президента ООО «Тойота Мотор» в зоне его ответственности будет завод Тойота в Санкт-Петербурге.

Г-н Сюдзи Суга, руководивший ООО «Тойота Мотор» с 1 января 2018 года, продолжит развивать бизнес компании в России на должности Исполнительного советника.

ООО «Тойота Мотор» – компания с 20-летней историей успеха на российском рынке и амбициозными бизнес-целями – усилит устойчивое развитие и продвижение брендов Toyota и Lexus в России, выстраивание прочных и долгосрочных отношений с клиентами, партнерами и органами государственной власти на основе доверия и взаимоуважения, а также продолжит активное участие в реализации национального проекта «Производительность труда», тем самым внося свой вклад в социальный и экономический прогресс России. «Я верю, что ключом к нашему успеху станет четкое следование принципу компании «Клиент – на первом месте» и эффективное взаимодействие со всеми участниками рынка. Мы продолжим завоевывать доверие наших клиентов, предлагая им не только высококачественные и технологичные автомобили, но и высокий уровень обслуживания и официального сервиса», – отметил г-н Ито, прокомментировав свое назначение.

«Российский завод Тойота в Санкт-Петербурге сегодня демонстрирует высокий уровень производительности и качества за счет внедрения признанных во всем мире принципов Toyota Production System и открыто делится лучшими практиками в области эффективности производства с другими российскими предприятиями. Для меня большая честь возглавить команду предприятия и я уверен, что мы вместе сможем приумножить опыт, накопленный за 15 лет со дня старта российского производства автомобилей Toyota», – отметил г-н Такахаси.

Биографическая справка о президенте ООО «Тойота Мотор» Ёсиаки Ито

Дата рождения: 17 июня 1964 г.

Образование: Университет Хитоцубаси, Факультет юриспруденции

Карьера:

Январь 2022 г ООО «Тойота Мотор»

Президент (Россия, Москва) Июль 2021 г. Тойота Мотор Европа (Бельгия, г. Брюссель)

Глава Российских операций

Январь 2016 г. Тойота Мотор Европа (Бельгия, г. Брюссель)

Вице-президент

Департамент стратегического развития бизнеса

Январь 2013 г. Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)

Департамент Тойота Мотор Европа-Япония

Управляющий Генеральный менеджер

Январь 2004 г. Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)

Подразделение развития бизнеса в Китае

Долгосрочное планирование/ планирование модельного ряда / ценообразование

Январь 2004 г. Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)

Подразделение планирования глобальных стратегических проектов

Январь 2001 г. Тойота Мотор Маркетинг Европа (Бельгия, г. Брюссель),

Ценообразование

Январь 1997 г. Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)

Подразделение стратегического развития на зарубежных рынках,

Департамент планирования

Апрель 1992 г. Тойота Мотор Сэйлс США, Inc. (США)

Координатор по юридическим вопросам

Апрель 1987 г. Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)

Подразделение по юридическим вопросам



Семейное положение: Женат, есть дочь (18 лет)

Хобби: Бег, чтение



Биографическая справка об исполнительном вице-президенте ООО «Тойота Мотор» Синъя Такахаси

Дата рождения: 25 августа 1967 г.

Образование: Муниципальный Университет Нагоя, Экономический факультет

Карьера:



Январь 2022 г. ООО «Тойота Мотор»

Исполнительный вице-президент (Россия, Санкт-Петербург)

Январь 2019 г. Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)

Подразделение производственного контроля

Генеральный менеджер

Январь 2016 г Тойота Мотор Северная Америка (США, штат Техас, г. Плейно)

Вице-президент

Январь 2014 г. Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)

Подразделение планирования и управления проектами

Управляющий Генеральный Менеджер

Январь 2010 г. Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония), завод Тахара

Административное подразделение, Департамент производственного контроля

Управляющий Генеральный Менеджер

Январь 2006 г. Тойота Моторс Южная Африка Ltd. (Южная Африка, Дурбан)

Координатор по вопросам планирования и управления производством, производственного контроля

Январь 2002 г. Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония)

Подразделение производственного контроля, Департамент планирования

Планирование производства на зарубежных заводах

Июль 1997 г. Тойота Мотор Мануфэкчуринг, Индиана, Inc. (США, штат Индиана, Принстон)

Координатор по вопросам производственного контроля

Апрель 1991 г. Тойота Мотор Корпорэйшн (Япония), завод Тахара

Административное подразделение, Департамент производственного контроля

Планирование производства



Семейное положение: Женат, есть 2 сына (21 год и 17 лет)

Хобби: Музыка, путешествия