Доля автомобилей ВАЗ (LADA) в такси в 2024 году выросла на 30,6%

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали данные о машинах на платформе, которые ранее использовались в такси. Оказалось, что в 2024 наибольшую долю среди них заняли автомобили российских и южнокорейских производителей: им достались первые три места рейтинга.

По данным Автотеки, среди марок в такси в 2024 году лидировал ВАЗ (LADA): его доля достигла 18,68%, увеличившись на 30,6% год к году – это наиболее заметная динамика среди марок в 2024 году. На втором месте по доле оказалась Kia (14,17%), а на третьем – Hyundai с 13,29%. Также в топ-5 вошли Renault (9%) и Volkswagen (7,82%).

На первом месте среди моделей, использовавшихся в такси, оказался Hyundai Solaris: его доля составила 9,94%. Вторую строку занял Kia Rio, чья доля – 7,86%, а третью – Renault Logan с 6,89%. Четвертое место досталось ВАЗ (LADA) Granta, получившей 6,24%, а пятое – Volkswagen Polo с 6,16%.

За год число автомобилей, по которым в базе Автотеки есть запись об использовании в такси, выросла на 5,07%, причем в числе лидеров оказались модели, занимающие первые места по продажам в 2024. Например, Hyundai Solaris и Kia Rio входят в число самых продаваемых авто стоимостью до 3 миллионов рублей, а LADA Granta находится на первой строке этого списка. Преобладание компактных седанов и лифтбеков в сегменте такси неслучайно: они традиционно занимают существенную долю российского автопарка благодаря оптимальному сочетанию экономичности, надежности и комфорта как для водителей, так и для пассажиров. Однако при выборе такого автомобиля на рынке авто с пробегом особенно важна тщательная проверка его истории, ведь машины из такси, как правило, имеют повышенный пробег и более интенсивную эксплуатацию. Именно поэтому мы рекомендуем использовать Автотеку для проверки автомобиля перед покупкой: она позволит узнать комплексную информацию о том, как использовалась и ремонтировалась ли машина, сколько километров она прошла, является ли она юридически чистой и многое другое. Андрей Тумкин управляющий директор Автотеки

Топ-10 автомобилей по доле использования в такси, 2024 г., Россия, Автотека