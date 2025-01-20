Доля автомобилей ВАЗ (LADA) в такси в 2024 году выросла на 30,6%

По данным Автотеки, среди марок в такси в 2024 году лидировал ВАЗ (LADA): его доля достигла 18,68%, увеличившись на 30,6% год к году – это наиболее заметная динамика среди марок в 2024 году. На втором месте по доле оказалась Kia (14,17%), а на третьем – Hyundai с 13,29%. Также в топ-5 вошли Renault (9%) и Volkswagen (7,82%).
На первом месте среди моделей, использовавшихся в такси, оказался Hyundai Solaris: его доля составила 9,94%. Вторую строку занял Kia Rio, чья доля – 7,86%, а третью – Renault Logan с 6,89%. Четвертое место досталось ВАЗ (LADA) Granta, получившей 6,24%, а пятое – Volkswagen Polo с 6,16%.
За год число автомобилей, по которым в базе Автотеки есть запись об использовании в такси, выросла на 5,07%, причем в числе лидеров оказались модели, занимающие первые места по продажам в 2024. Например, Hyundai Solaris и Kia Rio входят в число самых продаваемых авто стоимостью до 3 миллионов рублей, а LADA Granta находится на первой строке этого списка. Преобладание компактных седанов и лифтбеков в сегменте такси неслучайно: они традиционно занимают существенную долю российского автопарка благодаря оптимальному сочетанию экономичности, надежности и комфорта как для водителей, так и для пассажиров. Однако при выборе такого автомобиля на рынке авто с пробегом особенно важна тщательная проверка его истории, ведь машины из такси, как правило, имеют повышенный пробег и более интенсивную эксплуатацию. Именно поэтому мы рекомендуем использовать Автотеку для проверки автомобиля перед покупкой: она позволит узнать комплексную информацию о том, как использовалась и ремонтировалась ли машина, сколько километров она прошла, является ли она юридически чистой и многое другое.
Топ-10 автомобилей по доле использования в такси, 2024 г., Россия, Автотека
|Бренд
|Модель
|Доля в запросах
|Hyundai
|Solaris
|9,94%
|Kia
|Rio
|7,86%
|Renault
|Logan
|6,89%
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|6,24%
|Volkswagen
|Polo
|6,16%
|Skoda
|Octavia
|3,41%
|Ford
|Focus
|3,01%
|Skoda
|Rapid
|2,54%
|ВАЗ (LADA)
|Vesta
|2,41%
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|2,32%
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