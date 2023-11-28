Доля предложения по новым китайским авто – 70%: федеральная «Высшая Передача» Авито Авто

23 ноября 2023 года в Москве прошла федеральная дилерская конференция Авито Авто «Высшая Передача». На мероприятии собрались владельцы и топ-менеджеры, руководители продаж и маркетинга в автомобильном бизнесе, чтобы обсудить актуальную проблематику, тренды и развитие отрасли в текущем году.

Дилеры занимают 27% рынка по новым авто в параллельном импорте, по авто с пробегом – 45%

Аналитик данных Авито Авто Артем Соколов поделился ключевыми данными 2023 года по рынку новых автомобилей и автомобилей с пробегом:

Тренды рынка новых автомобилей в 2023 году:

Средняя стоимость в октябре 2023 года нового автомобиля составляет 3,6 млн рублей.

Рост числа объявлений о продаже новых автомобилей с октября 2022 к октябрю 2023 составляет +138%, при этом спрос на новые автомобили снизился на 12%. Эксперт связывает рост числа объявлений с появлением новых китайских брендов: так, с октября 2022 года по октябрь 2023 доля предложений по новым китайским автомобилям на платформе составила 70%.

Основными конкурентами новых автомобилей из Китая остаются корейские, японские и европейские автомобили с пробегом.

Доля параллельного импорта на рынке новых авто – 5%. В топ-3 вошли китайские модели Zeekr 001, Zeekr X и Geely Monjaro.

По новым автомобилям, ввозимым по параллельному импорту в 2023 году, доля дилеров составляет 27%. На число таких объявлений от профессиональных продавцов приходится 24%, а доля предложений от частных продавцов по новым авто, ввезенным из-за границы, – 4%.

Тренды рынка автомобилей с пробегом в 2023 году:

Средняя стоимость автомобиля с пробегом – 1,5 млн рублей, рост цены в октябре 2023 года составил +45% год к году.

Несмотря на рост стоимости автомобилей с пробегом, спрос вырос на 11% в период с октября 2022 года по октябрь 2023 года.

Среди авто с пробегом в ТОП-4 лидеров на платформе Авито Авто: 30% – Япония, 24% – Германия, 21% – Республика Корея, 25% – Россия.

В сделках автолюбители все больше предпочитают письменное общение, а не звонки

Другим ключевым трендом этого года Артем Соколов назвал продолжающийся рост доли чатов в общении по сделкам на платформе Авито Авто. Так, если в 2021 году на общение в чатах приходилось только 31%, то в 2023 году 62% пользователей предпочитают письменную коммуникацию вместо звонков по сделкам с автомобилями на платформе. В октябре 2023 года на платформе также зафиксировано сокращение на 30% (год к году) скорости ответа в чатах, связанных со сделками по автомобилям.

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Зеленый свет для электромобилей: интерес россиян к альтернативному топливу растет

Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Авито Авто Камран Гусейнов и руководитель направления электромобилей БорисХоф ВольтСамир Ауде рассказали о росте интереса к электромобилям со стороны пользователей:

По данным Авито Авто, за период с октября 2022 по октябрь 2023 спрос на новые электромобили на платформе вырос на 523%, а на электромобили с пробегом – на 150%.

В топ-5 электромобилей по спросу на платформе – Zeekr 001, Avatr 11, Zeekr x, Evolute i-Pro и Volkswagen ID.4.

Нынешняя ситуация с электромобилями схожа с той, когда на рынок заходили автомобили с автоматическими коробками передач. Покупателям интересно, но у них много вопросов к сроку службы и инфраструктуре. Несмотря на осторожность покупателей, мы видим позитивную динамику, особенно в категории премиального электротранспорта. Самир Ауде

Искусственный интеллект – помощник в автомобильном бизнесе, но в ближайшее время он не заменит человеческий разум. Андрей Рыбинцев о технологиях управления данными с помощью ИИ Директор по данным Авито

Андрей Рыбинцев, директор по данным Авито, рассказал об искусственном интеллекте и его роли на автомобильном рынке. По словам эксперта, на данный момент искусственный интеллект не способен полностью заменить человека в какой-то из отраслей, тем не менее сейчас при помощи ИИ можно закрыть часть задач.

В Авито искусственный интеллект «под капотом» везде. Сегодня достаточно сделать 3-5 кликов, чтобы классифайд показал нужные позиции. ИИ также помогает и в Авито Оценке: он способен распознать состояние кузова автомобиля (царапины, трещины, ржавчину и сколы) по фотографиям. Также ИИ облегчает процесс заполнения объявления и способен распознать модель и марку с точностью в 90%, госномер – с точностью до 99,6%, а СТС – с 99-процентной точностью. Андрей Рыбинцев Директор по данным Авито

В рамках мероприятия выступила Дарья Копорова, старший эксперт практики в направлении «Персонал» в Автохаб, затронув «горячую» тему поиска, удержания и мотивации команды и вопросы роли кадров в дальнейшем развитии автобизнеса.

Дмитрий Савченко, директор по развитию Fresh Auto, поделился опытом, как первый автомобильный маркетплейс Fresh масштабирует бизнес с помощью Авито. Ирина Градова, Группа Самолет, рассказала об опыте девелопера по работе с классифайдами.

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На мероприятии также прошло награждение победителей первого конкурса для маркетологов среди классифайдов – «Маркетолог года 2023» по версии Авито Авто.