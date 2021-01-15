Дорога к местным курортам: капитальный ремонт одного из участков М-4 завершат в 2021 году

Водителям, которые предпочитают добираться до курортов черноморского побережья на личных автомобилях, хорошо знакома платная трасса М-4 «Дон». На многих участках этой автодороги во время сезона отпусков среднесуточный трафик превышает отметку в 70 тыс. машин. Не все из них могут выдержать такую нагрузку, так что госкомпания «Автодор», которая занимается платными дорогами в РФ, продолжает постепенно улучшать эту трассу.

Сейчас продолжается капитальный ремонт отрезка трассы «Дон» в Липецкой области. Причём речь идёт не о платном участке – им в августе 2011 года стал обход города Ельца, а о том, по которому сейчас можно двигаться бесплатно: в течение последнего почти десятилетия ремонтируемый отрезок является дублёром, но за его состоянием по-прежнему следит госкомпания. Альтернативный путь проходит с 354-го по 401 километр.

В ходе капремонта в прошлом году «Автодор» уже успел устроить на всём бесплатном участке (26 км) новую конструкцию дорожной одежды. В 2021-ом подрядчики должны установить барьерные и перильные ограждения (их протяжённость составит 40 км). Кроме того, на 20 километрах этой трассы будет обеспечено освещение.



Помимо этого, госкомпания установит на бесплатном дублёре 560 дорожных знаков, пять новых автопавильонов на остановках общественного транспорта, а также нанесёт горизонтальную дорожную разметку из термопластика (такая должна сохраниться дольше по сравнению с обычной).

Ожидается, что все работы приведут к повышению безопасности водителей и пассажиров на участке трассы М-4 в Липецкой области. Завершить капитальный ремонт в полном объёме на отрезке с 354-го по 401 км планируется в течение нынешнего года.



На трассе «Дон» есть немало проблемных мест: многие вопросы госкомпания решает с помощью строительства новых участков, как правило, в их роли выступают отходы населённых пунктов. Так, сейчас продолжается работа над масштабным проектом нового обхода Ростова-на-Дону (по документам он известен как обход Аксая). В конце прошлого года мы сообщали о том, что на этом отрезке начали строить новый мост через реку Дон. В целом завершить этот этап «Автодор» намерен в течение ближайших четырёх лет.

В конце прошлого месяца дорожники после реконструкции сдали 12,2 км автодороги «Дон» – этот отрезок проходит в Ростовской области по участку с 1024-го по 1036 километр. Здесь платную трассу расширили до шести полос, провели обустройство так называемой «дорожной одежды», построили путепровод через улицу Советская станицы Грушевская Аксайского района, а также мост через реку Тузлов, его протяженность составила 244 метра.

