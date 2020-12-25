Дорожные работы: на платной трассе М-4 «Дон» завершили реконструкцию на год раньше срока

Трасса М-4 «Дон» знакома многим из тех, кто добирается до черноморских курортов на личных автомобилях. Во время минувшего «купального» сезона таких людей стало намного больше: из-за пандемии коронавируса немалому количеству людей не удалось добраться до мест отдыха за рубежом, так что часть из них выбрали направление поближе. Возросший трафик не только не замедлил ход дорожных работ, но и скорее «подстегнул» темп их проведения.



Так, в Ростовской области продолжается реконструкция и строительство новых объектов на платной трассе М-4. Как рассказали в госкомпании «Автодор» (занимается в России платными дорогами), вчера, 24 декабря, в эксплуатацию после реконструкции было сдано 12,2 км автодороги «Дон» – отрезок проходит по участку с 1024-го по 1036 километр.

Дорогу на этом участке расширили до шести полос, провели обустройство так называемой «дорожной одежды», построили путепровод через улицу Советская станицы Грушевская Аксайского района, а также мост через реку Тузлов, его протяженность составила 244 метра. Кроме того, в рамках работ подрядчики также установили мачты электроосвещения.



В госкомпании напомнили о том, что новый открытый для движения участок трассы в дальнейшем войдёт в состав масштабного и важного для развития М-4 проекта – большого обхода Ростова-на-Дону. Его протяженность составит 67 километров (с 1024-го по 1091 км). В общей сложности он будет включать в себя 29 км реконструированной существующей дороги, а также строительство 35,5 км новой. Все работы по возведению объекта (по документам – «обход Аксая») «Автодор» намерен завершить в 2023 году.

На нескольких других участках проекта работы пока продолжаются. Так, в рамках первого и второго этапов строительства обхода сейчас продолжается устройство слоёв дорожной одежды, возведение путепровода и съездов в составе транспортной развязки «Сальское кольцо». Общая протяжённость этого участка реконструкции составляет 17,1 км.



Кроме того, на пятом этапе находится один из наиболее сложных участков трассы «Дон» в Ростовской области. Здесь 19 из 35,5 км обхода проходят по поймам трёх рек – Аксай, Дон и Черкасская. Это накладывает свои сложности в реализации проекта: нужны специальные работы по укреплению грунтов, которые сделают дорожное полотно прочным и способным выдерживать высокие нагрузки.

Напомним, у платной трассы М-4 ещё остаётся несколько «узких мест». С целью избавиться от одного из них дорожники реконструировали мост через реку Джубга (находится на 1439-ом километре магистрали), это позволило заметно увеличить проходимость на данном отрезке. Кстати, по подсчётам «Автодора», во время курортного сезона на трассе «Дон» среднесуточный трафик превышает отметку в 70 тыс. машин.

