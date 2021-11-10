Дорога от Москвы до Казани: строительство моста через Оку на платной трассе М-12 продолжается

Возведение новой скоростной автодороги уже началось, сейчас работы ведутся сразу в нескольких субъектах РФ. Трассу откроют для движения в полном объёме в конце 2023 года.

Водители, которые направляются из Москвы в Казань или в обратном направлении, сейчас используют федеральную дорогу М-7 «Волга». Трасса проходит до Уфы, автомобилистом не нужно платить за проезд по ней. Несмотря на то, что маршрут востребован, у него на данный момент нет альтернативы, в итоге водители в пути нередко сталкиваются с заторами. Разгрузить трассу «Волга» поможет платный дублёр, решение о строительстве власти приняли несколько лет назад.



Новой платной трассе присвоили индекс М-12. Официальное название новый маршрут получит позже, ближе к сдаче в эксплуатацию. Напомним, изначально предполагалось, что скоростная автодорога пройдёт через такие города, как Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (Нижегородская область), Канаш (Чувашская республика), а также Шали (Татарстан). Однако позже в план внесли изменения, причём сначала трассу решили продлить до Екатеринбурга, а позже – до Тюмени и Челябинска.

В общей сложности на участках будущей платной трассы, которые пройдут от Москвы до Казани, построят примерно 330 искусственных сооружений. Единственным вантовым мостом на всей протяжённости трассы окажется мостовой переход через реку Оку: он соединит берега Владимирской и Нижегородской областей. В конце сентября было завершено возведение технологического моста на этом участке, а сейчас на заключительном этапе находятся инженерно-геологические изыскания в русле реки.



Сейчас к месту производства работ уже доставили первые элементы металлоконструкций пролетного строения вантового моста. В среднем каждый элемент, из которого будут собираться монтажные блоки, весит 13 тонн, а длина составляет 15 метров. Всего понадобится 364 таких элемента, общая протяжённость мостового перехода равна 1377,6 метра.

Как стало известно ранее, протяжённость центрального пролёта окажется равной 254 метрам, а стоять весь мост будет на 17 опорах, их высота составит около 80 метров. По завершению работ мостовой переход станет частью четвёртого этапа скоростной трассы М-12.



Протяжённость четвёртого этапа скоростной трассы – 120 км. Здесь планируется всего возвести 11 мостов (они будут пересекать различные реки и овраги). Ранее подрядчики построили временный мост через реку Велетьму, а также организовали понтонную переправу через реку Тешу: их будут использовать для проезда самосвалов и дорожной спецтехники, задействованной в подготовке территории к строительным работам.

Как мы сообщали ранее, госкомпания планирует сдать скоростную автодорогу в эксплуатацию в полном объёме в конце 2023 года. Первый участок откроют для движения в следующем году: им станет обход Орехово-Зуево. Отрезок пути пройдёт от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до пересечения с трассой А-108.

