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Дорогой тюнинг: в России хотят увеличить пошлину для владельцев «переделок»

10.12.2021 65 0 0

Если предложение будет окончательно одобрено, документ, подтверждающий соответствие ТС с внесёнными в конструкцию изменениями требованиям безопасности, подорожает с нынешних 800 до 1500 рублей.

 

О том, что в России готовят новые нормы, касающиеся владельцев машин с изменениями в конструкции, стало известно ещё весной текущего года. Соответствующий законопроект подготовило Министерство внутренних дел РФ. Документ предполагает введение новых пошлин для тех, кто планирует «доработать» свой автомобиль: здесь речь идёт в том числе о переводе на газовое топливо, об установке нештатных лебёдок, багажников, освещения и иных «переделках».

Согласно проекту, «подорожает» свидетельство о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. На сегодняшний день выдача этого документа обходится в 800 рублей, а инициаторы предлагают увеличить её сумму до 1500 рублей.

Ещё один пункт, указанный в проекте поправок в Налоговый кодекс, предполагает, что водителям придётся получать разрешение на внесение изменений в конструкцию. И этот новый документ, конечно же, тоже будет облагаться пошлиной: «ценник» – 1000 рублей. На самом деле, сейчас эта услуга тоже предоставляется, но бесплатно.

О законопроекте некоторое время ничего не было слышно. Однако, как оказалось, о нём не забыли: как сообщает «Российская газета», документ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В результате предлагаемых изменений, оформление, к примеру, перевода автомобиля на газ обойдётся не в 800 рублей, как сейчас, а в 2500 рублей. То есть сумма вырастет сразу в три раза. Отметим, здесь речь идёт только о документах, тогда как заплатить нужно ещё за проведение экспертизы на безопасность конструкции в испытательной лаборатории.

В МВД подсчитали, что ежегодно подразделения министерства выдают примерно по 235-240 тыс. разрешений на внесение изменений в конструкцию тех автомобилей, которые находятся в эксплуатации. Более 220 тыс. в год выдаётся свидетельств о соответствии ТС с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Отметим, согласно законопроекту, в случае, если автовладельцу понадобится продлить срок действия свидетельства, ему придётся заплатить госпошлину в размере 1000 рублей.

В дальнейшем правительство внесёт инициативу на рассмотрение в Госдуму РФ. Ранее предполагалось, что изменения, в случае одобрения законопроекта МВД, вступят в силу 1 января 2023 года. Однако по данным «РГ», в случае, если он будет принят в ближайшее время, то может начать действовать раньше – уже через полгода после его официального опубликования.

Напомним, в соответствии с сегодняшними нормами, эксплуатировать неузаконенные «переделки» нельзя. Так, по статье 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях владельца машины с тюнингом без требуемых документов наказывают взысканием в размере 500 рублей. В случае, если он не отправит ТС с изменениями в конструкции на сертификацию в течение десяти дней, его ждёт приостановка регистрации автомобиля.

Россия авто и общество законы

 

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