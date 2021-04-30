«Переделки» будут обходиться дороже: для автотюнинга подготовили новые пошлины

В России продолжают менять нормы, касающиеся автомобилистов. В Министерстве внутренних дел РФ подготовили законопроект по введению новых пошлин для тех, кто планирует «доработать» свой автомобиль. Собственникам машин придётся получать разрешение на внесение изменений в конструкцию: речь идёт в том числе о переводе на газовое топливо, об установке нештатных лебёдок, багажников, освещения и других «переделках». В случае одобрения проекта изменения вступят в силу 1 января 2023 года.



Проект поправок в Налоговый кодекс опубликован на сайте regulation.gov.ru (изменения ждут статью 333.33). В документе указано, что размер госпошлины за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства составит 1 тыс. рублей. Кроме того, в проекте указано, что «подорожает» свидетельство о соответствии ТС с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Сейчас за выдачу этого документа нужно заплатить 800 рублей, а в случае одобрения инициативы МВД, «ценник» вырастет до 1,5 тыс. рублей.

Согласно сегодняшним нормам, с ГИБДД необходимо согласовывать изменение конструкции автомобилей: чаще всего, длительный процесс согласования требуется тем, кто переводит ТС на газ (такое топливо дешевле бензина). Кроме того, получать все документы для регистрации нужно и тем, кто устанавливает на машину лебёдки, силовые бамперы, дополнительное наружное освещение, двигатели от других моделей или, к примеру, нештатные колёса большого диаметра.

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В случае если такого разрешения нет, и сотрудник ГИБДД останавливает машину для проверки, он вправе не только оштрафовать собственника ТС, но и прекратить регистрацию автомобиля.

В МВД отметили, что введение новой пошлины, а также увеличение размера имеющейся дадут дополнительный доход, который направится в бюджеты регионов РФ. Как сообщает «Коммерсант», сумма дохода от нововведений, касающихся согласования изменений в конструкцию ТС ежегодно составит около 570 млн рублей.



Стоит напомнить, что для законной «переделки» нужно получить не только разрешение и свидетельство в ГИБДД, требуется также заключение из испытательной лаборатории, ещё понадобится «свежий техосмотр». На сегодняшний день «цена» всего требуемого комплекта документов составляет 12 тыс.-20 тыс. рублей. В случае одобрения поправок от МВД эта сумма снова вырастет.



Любопытно, что согласно регламенту МВД, в случае, если водитель официально обратился в подразделение ГИБДД за разрешением на внесение изменений в конструкцию ТС, но ему отказали (для отказа есть отдельный перечень условий), то это тоже будет расцениваться как предоставленная госуслуги: то есть за неё с начала 2023 года придётся платить положенную госпошлину.

В начале текущего года сообщалось, что регистрацию «переделок» и самодельного транспорта могут упростить: соответствующие ГОСТы разрабатывали Росстандарт и ФГУП НАМИ. В основном они рассчитаны на тех, кто создаёт автомобили для бездорожья и участия в различных шоу.

