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Дорожные камеры начнут искать водителей без ОСАГО в следующем году

24.11.2023 26 0 0

На первом этапе отсутствие действующих полисов «автогражданки» будут проверять только у нарушителей ПДД.

Выявлять автовладлельцев без ОСАГО в автоматическом режиме власти хотят не первый год, однако систему по-прежнему не запустили. Теперь в Российском союзе автостраховщиков сообщают о том, соответствующий сервис полностью готов к работе. Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на главу РСА Евгения Уфимцева, система по проверке наличия у водителей обязательных страховых полисов будет запущена в первом квартале 2024 года.

Известно, что на первом этапе работы сервиса дорожные камеры будут проверять наличие ОСАГО только у нарушителей ПДД. Важно отметить, что это нарушение должно быть совершено в движении, ведь страховка не обязательна, если ТС не эксплуатируется. Так что, если автовладельца «поймают» на нарушении правил стоянки / неоплаченной парковке, дополнительное «письмо счастья» об отсутствии «автогражданки» ему не придёт.

Глава РСА пояснил, что езда без действующего полиса «автогражданки» будет считаться длящимся нарушением. Это значит, что в случае, если дорожные камеры за день зафиксируют у водителя несколько нарушений ПДД, штраф за отсутствие страховки будет за сутки только один.

На сегодняшний день размер взыскания для водителей-нарушителей без действующего полиса ОСАГО составляет 800 рублей, однако законодатели периодически поднимают вопрос о необходимости увеличить размер штрафа. Ранее обсуждалось несколько инициатив, согласно которым сумма взыскания за это нарушение должна была вырасти до 5 тыс. рублей. Однако пока что дальше предложений они не продвинулись.

Судя по всему, на втором этапе работы сервиса, на наличие ОСАГО будут проверяться уже все владельцы машин, проезжающих под дорожными камерами. Правда, когда именно начнётся этот следующий этап, в Российском союзе автостраховщиков пока не раскрывают.

Напомним, по подсчётам страховщиков, на сегодняшний день по российским дорогам ездит около шести миллионов автомобилей без действующего полиса ОСАГО. При этом в РСА и в комитете Госдумы РФ по финансовому рынку ожидают, что их количество может вырасти в том случае, если будет одобрена недавняя инициатива. Речь идёт о возможности регистрировать машины без ОСАГО, с соответствующей идеей выступил глава комитета Госдумы РФ по транспорту Евгений Москвичев.

Кстати, ещё этот законопроект предполагает, что у граждан появится право снимать автомобиль с учёта в ГИБДД в день его продажи в том случае, если договор купли-продажи был оформлен либо через портал госуслуг, либо у нотариуса. Пока что эта инициатива одобрена в первом чтении, ко второму в неё могут внести существенные поправки.

документы Россия авто и общество дороги ПДД законы

 

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