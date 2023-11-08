Регистрация автомобилей в РФ: машины можно будет ставить на учёт без ОСАГО

Пакет поправок к закону «О государственной регистрации транспортных средств» внёс на рассмотрение глава комитета Госдумы РФ по транспорту Евгений Москвичев. Документ предполагает, что у граждан появится право снимать автомобиль с учёта в ГИБДД в день его продажи в том случае, если соответствующий договор купли-продажи был оформлен либо через портал госуслуг, либо у нотариуса. Пока что документ оформлен в первом чтении; ко второму в него могут внести существенные изменения.

На сегодняшний день снять проданный автомобиль с государственной регистрации можно не ранее чем через десять дней с момента сделки. При этом в течение указанного промежутка времени предыдущему собственнику приходят штрафы за нарушения, допущенные новым владельцем. Ожидается, что предложенная поправка сможет исключить наличие таких штрафов «не по адресу», а постановления будут направляться актуальному собственнику.



Ещё одна поправка, включённая в документ, предполагает, что новые владельцы смогут ставить машины на государственный учёт без оформленного полиса ОСАГО. Напомним, сейчас страховка входит в пакет обязательных документов для регистрации (наряду с заявлением, паспортом, договором купли-продажи и квитанцией об оплате госпошлин).

По мнению автора поправок в закон «О государственной регистрации транспортных средств», от обязательного предъявления оформленного полиса ОСАГО при регистрации ТС можно отказаться, так как на сегодняшний день сотрудники ГИБДД проверяют наличие этого документа у водителей, которых они останавливают на дорогах.



Инициатива не нашла поддержки в комитете Госдумы РФ по финансовому рынку. Так, его глава Анатолий Аксаков напомнил, что, по подсчётам страховщиков, по российским дорогам на сегодняшний день ездит примерно 6 млн машин без ОСАГО. Он предполагает, что одобрение поправки, исключающей страховку из списка обязательных документов для регистрации ТС, число отказавшихся от «автогражданки» может вырасти. Против идеи ранее выступил и Российский союз автостраховщиков.

Анатолий Аксаков также настаивает на усилении контроля наличия действующих полисов ОСАГО у автовладельцев. Он считает, что необходимо запустить систему проверки страховок с помощью комплексов фиксации нарушений ПДД. Стоит напомнить, что соответствующий функционал разрабатывается с прошлого десятилетия, он уже не единожды тестировался, однако в полную силу эта система пока так и не заработала.



Минувшим летом стало известно о том, что автовладельцы в РФ стали в шесть раз чаще жаловаться на отказ в оформлении ОСАГО. Обращения граждан изучил Центробанк. Речь идёт о случаях, когда автовладельцам отказывали напрямую в офисе страховщика, а также о проблемах при попытке оформить электронный полис: здесь в ход идут «технические сбои», «ошибки при вводе данных», «несовпадение информации со сведениями в базе РСА» и т.д. Напомним, согласно закону об ОСАГО, страховые компании не имеют права безосновательно отказывать клиентам в продаже «автогражданки».