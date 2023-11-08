Законы ×
  • Регистрация автомобилей в РФ: машины можно будет ставить на учёт без ОСАГО

Регистрация автомобилей в РФ: машины можно будет ставить на учёт без ОСАГО

08.11.2023 57 0 0

Соответствующий законопроект, предусматривающий и другие поправки, был одобрен Госдумой в первом чтении.

Пакет поправок к закону «О государственной регистрации транспортных средств» внёс на рассмотрение глава комитета Госдумы РФ по транспорту Евгений Москвичев. Документ предполагает, что у граждан появится право снимать автомобиль с учёта в ГИБДД в день его продажи в том случае, если соответствующий договор купли-продажи был оформлен либо через портал госуслуг, либо у нотариуса. Пока что документ оформлен в первом чтении; ко второму в него могут внести существенные изменения.

На сегодняшний день снять проданный автомобиль с государственной регистрации можно не ранее чем через десять дней с момента сделки. При этом в течение указанного промежутка времени предыдущему собственнику приходят штрафы за нарушения, допущенные новым владельцем. Ожидается, что предложенная поправка сможет исключить наличие таких штрафов «не по адресу», а постановления будут направляться актуальному собственнику.

Ещё одна поправка, включённая в документ, предполагает, что новые владельцы смогут ставить машины на государственный учёт без оформленного полиса ОСАГО. Напомним, сейчас страховка входит в пакет обязательных документов для регистрации (наряду с заявлением, паспортом, договором купли-продажи и квитанцией об оплате госпошлин).

По мнению автора поправок в закон «О государственной регистрации транспортных средств», от обязательного предъявления оформленного полиса ОСАГО при регистрации ТС можно отказаться, так как на сегодняшний день сотрудники ГИБДД проверяют наличие этого документа у водителей, которых они останавливают на дорогах.

Инициатива не нашла поддержки в комитете Госдумы РФ по финансовому рынку. Так, его глава Анатолий Аксаков напомнил, что, по подсчётам страховщиков, по российским дорогам на сегодняшний день ездит примерно 6 млн машин без ОСАГО. Он предполагает, что одобрение поправки, исключающей страховку из списка обязательных документов для регистрации ТС, число отказавшихся от «автогражданки» может вырасти. Против идеи ранее выступил и Российский союз автостраховщиков.

Анатолий Аксаков также настаивает на усилении контроля наличия действующих полисов ОСАГО у автовладельцев. Он считает, что необходимо запустить систему проверки страховок с помощью комплексов фиксации нарушений ПДД. Стоит напомнить, что соответствующий функционал разрабатывается с прошлого десятилетия, он уже не единожды тестировался, однако в полную силу эта система пока так и не заработала.

Минувшим летом стало известно о том, что автовладельцы в РФ стали в шесть раз чаще жаловаться на отказ в оформлении ОСАГО. Обращения граждан изучил Центробанк. Речь идёт о случаях, когда автовладельцам отказывали напрямую в офисе страховщика, а также о проблемах при попытке оформить электронный полис: здесь в ход идут «технические сбои», «ошибки при вводе данных», «несовпадение информации со сведениями в базе РСА» и т.д. Напомним, согласно закону об ОСАГО, страховые компании не имеют права безосновательно отказывать клиентам в продаже «автогражданки».

документы Россия авто и общество законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Не только ёмкость: как выбрать аккумулятор по его этикетке Приближается зима, а вместе с ней и вопрос: как выбрать аккумулятор? Да такой, чтобы и стартер крутил, как зверь, и не разряжался в мороз, и стоил недорого? Скажем сразу: такой идеальной акк... 91 0 0 08.11.2023
Статьи / Авто и технологии Чем подмазывать будем: новейшие тенденции на рынке моторных масел Выражение «не подмажешь – не поедешь» мы чаще всего используем в переносном смысле, намекая на коррумпированность иного чиновника. Но и прямой смысл в нем тоже есть: двигатели внутреннего сг... 338 1 0 07.11.2023
Статьи / Интересно Нелюбимая: топ-5 самых недооценённых автоматических коробок передач Автомобильное сообщество любит стереотипы, это факт. В этом сообществе до сих пор помнят правило трёх «Ф» (не покупать «Форд, Фиат и фсё французское») и верят, что Тойоты не ломаются. И стои... 3504 20 4 04.11.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25642 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20947 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19781 10 0 08.08.2023
Change privacy settings