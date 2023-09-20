Разработаны новые правила регистрации автомобилей в РФ: теперь без полиса ОСАГО

Действующие правила государственной регистрации транспортных средств могут измениться: Госдума РФ внесла на рассмотрение в парламент соответствующие поправки. Комитет ГД по транспорту уже рекомендовал принять законопроект в первом чтении, однако предложенные нормы не порадовали ни Российский союз автостраховщиков (РСА), ни представителей комитета ГД по финансовому рынку.

Законопроект с поправками к закону о государственной регистрации транспортных средств был внесен на рассмотрение главой комитета Евгением Москвичевым («Единая Россия»). Как сообщает «Коммерсант», документ могут рассмотреть уже в конце текущего месяца. В случае одобрения изменений, в регистрационных процедурах появятся нововведения.



При продаже автомобиля стороны заключают договор купли-продажи – либо в простой письменной форме, либо нотариально заверенный, либо оформленный через портал госуслуг. Бывший владелец имеет право снять машину с учёта с помощью заявления в ГИБДД, его можно подать как лично в подразделении ведомства, так и в электронном формате. При этом продавцу необходимо выждать десять дней с момента сделки: столько времени отводится новому собственнику для регистрации ТС.

Инициаторы в пояснительной записке отмечают, что нередки случаи, когда прежний автовладелец получает штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами в эту 10-дневную «пересменку». Поэтому они предложили поправку, которая позволит бывшему собственнику снять машину с госучёта в тот же день, в который он её продал, правда, с оговоркой: договор купли-продажи для этого должен быть оформлен либо через портал госуслуг, либо с помощью нотариуса.



Издание отмечает, что поправки могут дополнить нормой, согласно которой продавцу машины, оформившему договор купли-продажи в простой письменной форме, нужно будет (как и сейчас) ждать десять дней, а потом лично обращаться в подразделение ГИБДД, где у него заберут оригинал документа и проверят данные. В случае выявления подделки (некоторые водители используют фиктивные договоры, чтобы не получать штрафы), водителя могут привлечь к ответственности по статье «Поделка документов» (327 УК РФ).

Другой важной поправкой стало отсутствие обязанности предъявлять полис ОСАГО при постановке машины на учёт. Кстати, на этом изменении ранее настаивали в ГИБДД. По мнению инициаторов, регистрация автомобиля автоматически не означает, что он сразу же начнёт участвовать в движении. При этом Евгений Москвичев вспомнил о планах, согласно которым контроль наличия страховки должен осуществляться автоматически с помощью дорожных камер (запустить эту систему обещают уже не первый год).



В комитете Госдумы по финансовому рынку отметили, что второе нововведение может привести к тому, что больше водителей станет ездить без обязательной страховки. Раскритиковали поправки и в РСА: в союзе пояснили, что «езда без ОСАГО запрещена законом, добраться до пункта регистрации без действующего полиса по закону нельзя, то есть на момент регистрации транспортного средства полис у его собственника все равно должен быть».