Проверку ОСАГО с помощью камер всё ещё не запустили. Срок начала работы сервиса под вопросом

Идея о том, чтобы использовать комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения для выявления автовладельцев без ОСАГО зреет в умах страховщиков и законодателей далеко не первый год. О необходимости запуска соответствующей проверки говорили ещё в 2016 году. Кроме того, в рамках эксперимента водителей в некоторых регионах уже проверяли на наличие страховки с помощью камер: отметим, штрафы нарушителям потом платить не пришлось.

В конце прошлого года Российский союз автостраховщиков и Министерство внутренних дел РФ пришли к тому, что пора запустить систему в полном объёме; предполагалось, что новый сервис начнёт работать в текущем году. На сегодняшний день камеры водителей без «автогражданки» по-прежнему не ищут.



Однако работа в этом направлении продолжается: по словам президента РСА Евгения Уфимцева, «союз провёл работу по усовершенствованию базы данных АИС ОСАГО, в результате чего её отказоустойчивость повысилась практически до 99,98%». Он добавил, что это означает высокую надёжность и полную технологическую готовность системы.

Теперь главным прорабатываемым вопросом осталось, собственно, применение наказания за нарушение. Напомним, ранее страховщики и законодатели уже обсуждали и эту тему, однако, судя по всему, так и не пришли к единому мнению. Теперь рабочей группе с участием Центробанка и МВД предстоит решить, сколько раз за сутки можно штрафовать водителя без страховки, в случае, если он не единожды попал под камеры. Напомним, ранее обсуждался вариант, при котором это нарушение относилось к числу «длящихся», он предусматривал один штраф за весь день. После принятия решения соответствующие поправки необходимо будет внести в КоАП.



Как рассказал Евгений Уфимцев, по подсчётам Союза, на долю водителей без полисов ОСАГО на российских дорогах на сегодняшний день приходится около 10,1% от общего количества автовладельцев. Ожидается, что запуск функции проверки наличия страховки с помощью камер позволит ощутимо сократить эту долю. Срок начала работы сервиса пока так и не назвали: это будет зависеть от того, когда вступят в силу предполагаемые изменения в законодательстве.

Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на главу РСА, на первом этапе после запуска системы водителей без ОСАГО будут искать только среди нарушителей ПДД, которых «выявляют» дорожные камеры. При этом само нарушение должно быть совершено в движении (это подтвердит факт эксплуатации автомобиля): то есть система проверит наличие «автогражданки» у того, кто проехал на запрещающий сигнал светофора, но не запустит дополнительную проверку для тех, кого поймают на неоплате платной парковки.



По плану, второй этап начнётся примерно через 1-1,5 года со старта работы нового сервиса: в этот период наличие полисов ОСАГО будут проверять уже у всех, кто ездит под дорожными камерами, а не только у нарушителей ПДД. Кроме того, в рамках первого этапа повышение нынешнего штрафа за езду без полиса не планируется (сейчас – 800 рублей). Но на втором этапе размер взыскания могут увеличить: ранее предлагалось поднять планку до 5000 рублей, в РСА инициативу уже одобрили.