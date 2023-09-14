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  • Доступный и в РФ роскошный седан Voyah Passion получил новую версию со своим дизайном

Доступный и в РФ роскошный седан Voyah Passion получил новую версию со своим дизайном

14.09.2023 187 0 0

К выходу на рынок готовится гибридная четырехдверка. У такой модели оригинальное «лицо», корму тоже доработали, но слегка. По предварительным данным, совокупная отдача нового исполнения составляет 530 л.с., а максимальная дальнобойность превышает 1200 км.

Бренд Voyah был создан китайским концерном Dongfeng специально для дорогих электрифицированных машин. Первенцем стал кроссовер Free, затем к нему присоединился минивэн Dreamer (в России это Dream), ну а под конец прошлого года дебютировала третья модель – седан, который на родине зовется Zhuiguang (он же Chasing Light), а у нас известен как Passion (до РФ он добрался в мае текущего года). Четырехдверку пока продают исключительно в виде электрокара, однако скоро гамму расширят: опубликованы фирменные изображения гибридной версии.

Гибридный седан Voyah Passion
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Гибридный седан Voyah Passion
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У нового исполнения свой дизайн. Так, спереди вместо заглушки появилась радиаторная решетка, усыпанная множеством элементов, повторяющих эмблему Voyah. Также подретушировали бампер, еще гибридный Voyah Zhuiguang/Passion лишился ярко выраженного «клюва». Доработана и корма, правда, слегка: крышку багажника надвое делит дополнительный фонарь. Наконец, новой версии достались оригинальные колеса. Как и электрокар, гибрид имеет пневмоподвеску.

Гибридный седан Voyah Passion
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Гибридный седан Voyah Passion
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Гибридный седан Voyah Passion
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По предварительной информации, габариты не изменились: длина седана равна 5088 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1515 мм, колесная база – 3000 мм.

Интерьер гибридного Voyah Passion еще не показали. Скорее всего, четырехдверка сохранила табло во всю ширину передней панели и отдельный экран, на который выведено управление «климатом». А вот центральный тоннель вполне могли переделать в стиле рестайлингового кроссовера Voyah Free: в этом случае на нем будут красоваться две площадки для беспроводной зарядки смартфонов (за управление трансмиссией будет отвечать подрулевой рычажок).

Гибридный седан Voyah Passion

Китайские профильные медиа пишут, что в состав установки гибрида вошли два электромотора (спереди и сзади, то есть седан имеет полный привод) и бензиновая турбочетверка 1.5 (136 л.с.). ДВС работает исключительно в режиме генератора для подзарядки батареи емкостью 43 кВт*ч. Суммарная отдача новой версии якобы составляет 530 л.с. и 790 Нм. Только на электротяге гибридный Voyah Zhuiguang/Passion сможет проехать 262 км по циклу CLTC, максимальная дальнобойность – 1227 км.

Электрический седан Voyah Passion
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Электрический седан Voyah Passion
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Электрический седан Voyah Passion
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Электрический седан Voyah Passion
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Электрический седан Voyah Passion
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На китайский рынок гибрид выйдет до конца текущего года, цены еще не объявлены. Электрический седан на родине обойдется минимум в 44 300 долларов. Не исключено, что впоследствии гибридный Voyah Passion доберется и до России. Ну а электрокар у нас сейчас по прайсу стоит от 8 490 000 рублей.

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