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  • Древний и очень дешёвый Maruti Suzuki Eeco получил шесть подушек безопасности

Древний и очень дешёвый Maruti Suzuki Eeco получил шесть подушек безопасности

14.04.2025 214 0 0

Компания Maruti Suzuki, лидер индийского авторынка, улучшила безопасность дешёвого микровэна Eeco: в стандартное оснащение теперь входят шесть подушек безопасности, преднатяжители и ограничители усилий ремней безопасности передних сидений, ESP и задние датчики парковки, а цена при этом ниже, чем у «голой» Лады Гранты.

Maruti Suzuki Eeco выпускается в Индии с 2001 года, до 2010 года он назывался Maruti Suzuki Versa, а оригинальный японский микровэн был известен как Suzuki Every Plus, он вышел на рынок в далёком 1999 году. В общем, конструкция Maruti Suzuki Eeco уходит корнями во вторую половину 1990-х, когда о шести подушках безопасности в недорогих легковых автомобилях можно было только мечтать.

К 2025 модельному году Maruti Suzuki решила оснастить все свои легковые модели шестью подушками безопасности, их получил не только самый дешёвый и относительно свежий хэтчбек Alto третьего поколения, но и микровэн Eeco, у которого прежде были только две фронтальные подушки.

Боковые подушки у Eeco вшиты в новые передние кресла, а ради оконных пришлось переделать внутреннюю обшивку. Из-за оконных подушек канула в Лету 7-местная версия: теперь Eeco предлагает пять либо шесть мест, в последнем случае посадочная формула выглядит как 2+2+2, тогда как прежняя 7-местная версия имела формулу 2+2+3, причём во втором ряду была цельная двухместная скамейка, а не два раздельных кресла, как сейчас. Третий ряд на самом деле выглядит так же, как раньше, то есть де-факто он трёхместный, но формально рассчитан на двоих.

Как подушки безопасности сочетаются с исходным довольно хлипким кузовом, можно только гадать — никаких признаков усиления этого кузова нет, публичных краш-тестов Maruti Suzuki Eeco 2025 модельного года пока не проходил. Цены между тем выросли на 25 500 рупий при прочих равных, в «базе» 5-местный Eeco теперь стоит 569 000 рупий (545 000 рублей в переводе по текущему курсу). В «базу» помимо вышеперечисленных систем безопасности входят цепкая тканевая обивка сидений вместо прежней скользкой клеёнки и крепления для груза в багажнике, чтобы он не летал по салону при аварии.

6-местный Eeco 2025 модельного года стоит от 598 000 рупий (573 000 рублей), 5-местный с кондиционером — от 605 000 рупий (580 000 рублей).

Обновлённый Maruti Suzuki Eeco и виртуальный ассистент в костюмчике, рассказывающий о выдающихся потребительских качествах этой модели.

Двигатель у Maruti Suzuki Eeco прежний — 1,2-литровый 4-цилиндровый бензиновый «атмосферник» K12N мощностью 82 л.с., коробка передач — 5-ступенчатая «механика», ведущие колёса — задние, передние тормоза — дисковые, задние тормоза — барабанные. Есть также газовая версия мотора K12N мощностью 72 л.с.

Добавим, что в первом квартале текущего года продажи Maruti Suzuki Eeco, по данным ресурса BestSellingCarsBlog, составили 33 152 шт. (-8,4% по сравнению с АППГ), а всего компания Maruti Suzuki реализовала 485 133 автомобилей (+1,1%), оставаясь абсолютным лидером индийского рынка. Для сравнения скажем, что второе место в рейтинге самый популярных автомобильных марок в Индии сейчас занимает Hyundai — с января по март продано 153 550 машин (-4,2%), третье место у Tata — за тот же период продано 146 128 машин (-5,7%).

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