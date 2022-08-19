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  • Новый Suzuki Alto для Индии: намного дешевле Лады Гранты и при этом с двумя подушками

Новый Suzuki Alto для Индии: намного дешевле Лады Гранты и при этом с двумя подушками

19.08.2022 136 0 0

Лидер индийского авторынка, компания Maruti Suzuki представила субкомпактный хэтчбек Alto третьего поколения. Модель стала чуть крупнее, вместительнее и презентабельнее на вид, но цены при этом остались очень привлекательными — от 301 тысяч рублей в переводе по текущему курсу!

 

Maruti Suzuki Alto присутствует на индийском рынке уже 22 года, из них 16 лет модель была абсолютным бестселлером из-за своей предельно низкой цены. За последние годы благосостояние индийцев выросло и теперь они отдают предпочтение более дорогим моделям: по итогам первой половины этого года верхнюю строчку в списке самых популярных легковых автомобилей в Индии занял более «элитный» хэтчбек Maruti Suzuki Wagon R — продано 113 407 шт., на втором месте — хэтчбек Maruti Suzuki Swift (91 177 шт.), на третьем — седан Maruti Suzuki Dzire (85 929 шт.), на четвёртом — кроссовер Tata Nexon (82 770 шт.), на пятом — хэтчбек Maruti Suzuki Baleno (74 892 шт.), на шестом — микровэн Maruti Suzuki Ertiga (68 922 шт.) и только на седьмом расположился Alto (68 680 шт.).

Ещё во втором поколении (выпускается с 2012 года) индийский Alto полностью размежевался с японским (в Японии, к слову, с прошлого года выпускают уже девятое поколение хэтчбека), поскольку требовались максимальная дешевизна и простота. «Третий» Maruti Suzuki Alto тоже не имеет прямых аналогов на других рынках, но в его основе лежит глобальная модульная платформа Suzuki Heartect, разработанная в первой половине прошлого десятилетия, то есть довольно современная.

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Габаритная длина индийского Alto со сменой поколений выросла до 3530 мм (+85 мм), высота — до 1520 мм (+45 мм), колёсная база — до 2380 мм (+20 мм), а вот ширина не изменилась и по-прежнему составляет 1490 мм. Объём багажника увеличился с 177 до 214 л, объём топливного бака уменьшился с 35 до 27 л. Передняя подвеска по-прежнему типа МакФерсон, а вот сзади на смену зависимой трёхрычажной конструкции пришла более привычная для такого типа машин полузависимая подвеска с поперечной торсионной балкой. Задние тормоза остались барабанными.

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Дизайн экстерьера и интерьера стал более современным, качество отделочных материалов улучшилось, хотя дешевизна всё равно бросается в глаза: например, задние подголовники слишком короткие и они интегрированы в спинки, куцый щиток приборов — словно от скутера, а для багажной двери вообще не предусмотрен дворник. Штатные шины — только формата 145/80 R 13 и только на стальных колёсах. Тем не менее для повышения привлекательности предлагаются два стайлниг-пакета — Impacto (спортивный, с цветными декоративными вставками) и Glinto (престижный, с хромированным декором).

В базовой комплектации STD нового Alto за 399 000 индийский рупий (301 000 российских рублей) есть две фронтальные подушки безопасности, ABS, салонный фильтр и задние датчики парковки. Прочие удобства — в комплектация подороже, а именно усилитель руля, кондиционер, центральный замок, электрические стеклоподъёмники, аудиосистема с четырьмя громкоговорителями, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На «полном фарше» новый Maruti Suzuki Alto в комплектации VXI+ стоит 583 500 рупий (440 200 рублей).

Двигатель — один на все комплектации: 3-цилиндровый 998-кубовый бензиновый «атмосферник» К10С, выдающий максимальные 49 кВт (67 л.с.) и 89 Нм. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика» либо сделанный на её базе «робот» AGS с одним сцеплением.

Между тем прежний, «второй» Alto тоже пока в строю, он оснащается 769-кубовым двигателем F8D (48 л.с., 69 Нм) в паре с безальтернативной 5-ступенчатой МКП и стоит от 339 000 рупий (256 тысяч рублей), при этом у него тоже в базе есть две подушки и ABS.

Для сравнения скажем, что седан Lada Granta в «антисанкционной» комплектации Classic’22 без подушек безопасности и ABS стоит сейчас в России от 678 300 рублей.

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