Лидером личного зачёта начнёт уик-энд в Санкт-Петербурге Антон Козлов. Дамир Идиятулин и Евгений Лосев постараются вновь заявить о себе. Третий этап RDS GP 2023 станет домашним для троих пилотов и одной команды.

В календаре Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP) автодром «Игора Драйв» занимает особое место: поклонники дрифта любят его за зрелищные проезды пилотов, а сами участники чемпионата – за высочайший уровень покрытия трека и высокие скорости.

Обширные асфальтовые зоны безопасности позволяют ставить рекорды скорости на постановке – именно на «Игоре Драйв» в 2021 году Дамир Идиятулин отправил в занос свою «Альтеззу», разогнавшись до безумных 197 км/ч. Со зрительских трибун автодрома открывается отличный обзор на всю конфигурацию трассы RDS GP, по которой в окружении клубов дыма несутся гоночные автомобили – от старта до самого финиша.

Сможет ли кто-то из пилотов снова получить высшие 100 баллов на квалификации? Сдадутся ли «старички» серии под натиском прытких дебютантов? Для тех, кто не сможет лично присутствовать на автодроме, возможность увидеть весь уик-энд в полном формате даст RDS TV – в прямой видеотрансляции на платформе будут показаны и квалификация, и парные заезды: от ТОП 32 до финального сражения за победу.

Вызов для лидера сезона

Новобранец Carville Racing Антон Козлов, триумфально ворвавшийся в RDS GP в этом сезоне, постарается повторить успех первых двух этапов на домашнем для команды автодроме. Но сделать это будет не так-то просто.

Для Антона Козлова «Игора Драйв» будет новым автодромом. Другие серии если и проводят свои этапы на трассе под Санкт-Петербургом, то не на конфигурации главного чемпионата страны RDS GP. Во-вторых, «Игора Драйв» весьма требовательна к мощности автомобиля, и в таких условиях BMW E30 Козлова, которая и так испытывает дефицит лошадиных сил на фоне машин соперников, будет нелегко.

Тем не менее списывать со счетов Антона Козлова рано. Спортсмен славится своим просчитанным в мелочах подходом к стратегии и безошибочным пилотажем, а значит у новичка RDS GP есть все шансы.

Возможность отыграться для ветеранов серии

Завсегдатаи RDS GP, которые на старте сезона оказались в тени талантливого дебютанта, на этапе в Санкт-Петербурге получат возможность заявить о себе как о реальных претендентах на победу. За два этапа были решены технические проблемы с автомобилями, отлажена работа внутри команд, а значит, самое время вернуться к сражению за чемпионство.

Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) после знаковой победы в Нижнем Новгороде начнёт уик-энд на «Игоре Драйв» в статусе одного из фаворитов. Действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд») получит возможность продемонстрировать весь потенциал своего самого мощного в мире дрифт-кара (1365 л.с.), а пилоты «SINTEC • FRESH Маркетплейс» все еще могут заявить о себе как о претендентах на титул.

Дамир Идиятулин и Евгений Лосев («SINTEC • FRESH Маркетплейс») откровенно неудачно провели два первых этапа сезона, так что для сохранения шансов на чемпионство обоим необходимо как минимум оказаться в числе лидеров квалификации и выйти в финал парных заездов. Естественно, шансы на это у двух сильнейших пилотов RDS GP есть – оба спортсмена уже выигрывали квалификацию на «Игоре Драйв». Причём в прошлом году Лосев сначала проехал на 100 баллов в квалификации, а потом занял второе место в парных заездах. Так что, если не помешают технические проблемы, Евгений будет в числе фаворитов этапа.

Петербургские пилоты на домашней трассе

Этап на «Игоре Драйв» станет домашним для команды Carville Racing и одного из её пилотов, Николая Горковенко, а также для выступающего в личном зачёте Антона Клямко. Оба спортсмена родом из Санкт-Петербурга, а значит, поддерживать их будут близкие и многочисленные друзья.

Кроме того, должно состояться возвращение в RDS GP легенды петербургского дрифта – Сергей Кабаргин, вновь представляющий в этом году команду STAR PЁR STARS AIMOL, наконец-то должен выйти на трассу за рулём гиперкара Flanker F собственной разработки. Технические проблемы помешали ddKaba выступить в Нижнем Новгороде, но на домашней трассе, хочется верить, он заявит о себе в полную силу.

Судейская бригада RDS GP 2023

Состав судей на этапах RDS GP 2023 постоянный. На судейской вышке работают Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов, которые имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте. Все трое – действующие спортсмены, представители команды WEGO DRIFT TEAM чемпионата RDS EUROPE.

Расписание 3-го этапа RDS GP 2023 на трассе «Игора Драйв»:

1 июля, суббота

9:00-10:10 — тренировки

10:30-14:00 — квалификация

14:30-15:30 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

16:00-18:30 — парные заезды ТОП 32

2 июля, воскресенье



9:30-11:00 — тренировки ТОП 16

11:30-12:30 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия

13:00-14:30 — парные заезды ТОП 16

16:00-18:00 — парные заезды ТОП 8 / ТОП 4 / финал

18:30-19:00 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как на трибунах автодрома «Игора Драйв», так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды – по подписке.

О трассе «Игора Драйв»

«Игора Драйв» – это самый современный гоночный трек в России и масштабный спортивный комплекс, в котором объединены кольцевая трасса, треки для ралли-кросса, мотокросса, картинга, площадки для контраварийной подготовки и парка внедорожников и автомобильный музей. С момента открытия в 2020 году «Игора Драйв» неизменно принимает этапы Гран При Российской Дрифт Серии. Именно в Санкт-Петербурге в 2020 году одержал свою первую победу в RDS GP молодой пилот Роман Тиводар, который с тех пор прошел путь от дебютанта до одного из лидеров главного чемпионата страны по дрифту. В 2022 году этап Гран При Российской Дрифт Серии прошёл на уже реконструированном под требования «Формулы-1» треке.

Статистика RDS GP на трассе «Игора Драйв»

2020 год

Квалификация: Аркадий Цареградцев (97 баллов)

Топ-3 парных заездов: Роман Тиводар (победитель), Дмитрий Ермохин, Кристапс Блушс

2021 год

Квалификация: Дамир Идиятулин (96 баллов)

Топ-3 парных заездов: Джек Шанахан (победитель), Евгений Лосев, Джеймс Дин

2022 год

Квалификация: Евгений Лосев (100 баллов)

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Евгений Лосев, Леонид Шнайдер

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