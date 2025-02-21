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  • «Другого» Haval H7 пока не будет: кроссовер Xiaolong Max сменил дизайн, но сохранил имя

«Другого» Haval H7 пока не будет: кроссовер Xiaolong Max сменил дизайн, но сохранил имя

21.02.2025 79 0 0

В новом поколении гибридный паркетник Haval получил модный сегодня среди китайских производителей дизайн, который больше характерен для электрокаров.

Марка Haval показала кроссовер Xiaolong Max нового, второго по счету поколения. Да, паркетник позиционируют именно в качестве модели следующей генерации, хотя предшественник дебютировал лишь в 2023 году, и рестайлинга у него не было. Еще любопытно то, что ранее производитель сертифицировал анонсированную ныне пятидверку сразу с несколькими новыми названиями, и среди них было имя Haval H7. Напомним, паркетник с таким индексом вот-вот стартует в России, но это совсем другая модель. В общем, как мы видим, на родине Haval все же решил оставить за кроссовером имя Xiaolong Max. При этом впоследствии в Китае вполне может появиться какая-то разновидность этого автомобиля – уже как H7.

Новый Haval Xiaolong Max
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Новый Haval Xiaolong Max
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Внешность «второго» Haval Xiaolong Max оформили в модном стиле, больше характерном для электрокаров, хотя кроссовер остался подзаряжаемым гибридом. Главная примета такого дизайна – гладкий «нос». Еще заменили фары и задние фонари, вдобавок у паркетника теперь «парящая» крыша.

Новый Haval Xiaolong Max
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Новый Haval Xiaolong Max
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Новый Haval Xiaolong Max
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Новый Haval Xiaolong Max
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Новый Haval Xiaolong Max
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По предварительным данным, длина нового Xiaolong Max равна 4780 мм, что на 22 мм больше, чему предыдущей модели. Колесную базу увеличили на 10 мм до 2810 мм. Ширина и высота остались прежними – 1895 и 1725 мм соответственно.

Новый Haval Xiaolong Max

Интерьер сам Haval пока не продемонстрировал, но тестовые прототипы уже попадались шпионам. Внутри установили новые экраны приборки и мультимедийной системы, причем центральный планшет стал больше и отныне возвышается над передней панелью. А вот сохранил ли паркетник третий, пассажирский, дисплей – точно пока неизвестно.

Один из сертификационных снимков. У машины виднеется индекс H7
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Один из сертификационных снимков. У машины виднеется индекс H7
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Некоторые китайские СМИ считают, что новый Haval Xiaolong Max предложат с техникой предшественника. Последний сегодня доступен с фирменной установкой Hi4, в нее входят бензиновый атмосферник 1.5 (116 л.с.) и пара электромоторов (то есть кроссовер имеет полный привод). Суммарная отдача системы – 279 л.с. и 585 Нм. Паркетник укомплектован батареей емкостью 19,27 кВт*ч, только на электротяге он может проехать 105 км по местному циклу CLTC.

Предыдущий Haval Xiaolong Max
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Предыдущий Haval Xiaolong Max
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Предыдущий Haval Xiaolong Max
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Предыдущий Haval Xiaolong Max
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Предыдущий Haval Xiaolong Max
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Полноценную презентацию Haval Xiaolong Max второго поколения проведут в ближайшее время. Предыдущий гибрид сейчас стоит от 159 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,9 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем еще в конце 2023 года «первый» Xiaolong Max засветился в презентации российского подразделения Haval, причем в ней была указана чисто бензиновая версия. В РФ модель собирались продавать под индексом F8. Ожидалось, что на рынок кроссовер выйдет в 2024-м, но у дилеров он так и не появился. На данный момент нет информации о том, доберется ли все же паркетник до России.

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