Брутальный кроссовер Haval H7 официально анонсирован в России

В Китае этот кроссовер Haval с суровым обликом стартовал еще в начале 2023 года. На родине модель позиционируют в качестве DaGou второго поколения, хотя предшественник там до сих пор в строю, его экспортное название – Dargo. В конце 2023-го стало известно о планах вывести брутальный паркетник на глобальный рынок. Причем в других странах его решено продавать как отдельную модель с возрожденным индексом H7. К слову, впервые «мировой» Haval H7 засветился на презентации для российских дилеров. В прошлом году «семерку» анонсировали в ЮАР, странах Южной Америки и Ближнего Востока. А в декабре 2024-го силуэт модели появился и на российском сайте бренда – правда, без названия. Теперь же, наконец, местный офис Haval официально объявил о грядущем запуске H7 в РФ и раскрыл основные подробности о нашей версии.

Глобальный Haval H7, он же российский

В плане дизайна Haval H7 практически дословно повторил кроссовер для Китая. Особенности внешности – «мускулистые» бока, заквадраченные колесные арки с массивными накладками и заклепками, круглые светодиодные фары и круглые же задние фонари с «бровями». По габаритам предназначенный для России SUV также совпадает с моделью для КНР. Длина – 4705 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2810 мм.

В пятиместном салоне H7 – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы и двухэтажный центральный тоннель. Кроссоверу еще обещаны проекционный дисплей, «зимний» пакет, аудиосистема с 9 динамиками и сабвуфером, телематика, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора. Всего у кроссовера в России будет три комплектации, подробный состав каждой из них раскроют позже.

Интерьер российского Haval H7 1 / 2 Интерьер российского Haval H7 2 / 2

В российском представительстве Haval также сообщили об адаптации модели для нашего рынка. В частности, H7 имеет увеличенный до 4,5 л бачок омывающей жидкости, усиленную антикоррозийную обработку кузова, аккумулятор увеличенной емкости (70 Ач), подготовку под установку фаркопа и сервисы Яндекс Авто.

Haval DaGou второго поколения для Китая 1 / 2 Haval DaGou второго поколения для Китая 2 / 2

Российским клиентам Haval H7 на старте продаж предложат с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 192 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой и подключаемым полным приводом с межосевой электронноуправляемой муфтой. У кроссовера также есть блокировка заднего дифференциала и система поддержания постоянной скорости на бездорожье. Отметим, в Китае двухлитровый двигатель выдает 238 л.с. и сочетается с 9DCT. Кроме того, на родине можно купить модель со 184-сильным турбомотором 1.5, и вот этот-то движок там как раз работает в паре с 7DCT. А еще на «поднебесном» рынке кроссовер бывает в виде гибрида с установкой на базе 1.5T. Не исключено, что впоследствии у российского H7 тоже появится гибридная версия.

На наш рынок Haval H7 выйдет в первой половине текущего года, цены еще не объявлены. Новинку будут продавать через дилерскую сеть Haval Pro вместе с кроссовером Haval H3, внедорожниками Haval H5 и Haval H9.