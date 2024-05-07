Другой седан Volkswagen Polo получил новый мотор

До того, как окончательно покинуть Россию, наш Volkswagen Polo успел превратиться из седана в лифтбек на базе Skoda Rapid (Шкода из РФ тоже ушла). А вот в Южной Африке четырехдверка с таким именем присутствует: там под видом Polo Sedan последней генерации с осени 2022 года продают рестайлинговый VW Virtus индийского производства. Прежде модель была доступна в ЮАР с безальтернативным атмосферником 1.6 MPI (110 л.с., 152 Нм), теперь же гамма расширена.
Так, африканский седан обзавелся бензиновой турботройкой 1.0 TSI, которая выдает 116 л.с. и 178 Нм (у индийского исходника такой движок имеется изначально). Мотор сочетается исключительно с классическим шестиступенчатым автоматом, тогда как VW Polo Sedan с 1.6 MPI еще бывает с пятиступенчатой механикой. Заявлено, что турбоверсия наберет первую «сотню» за 11,5 секунды. Четырехдверка с атмосферным двигателем и автоматом это упражнение проделает за 12,2 секунды, с 5МКП – за 11,2 секунды.
Раньше Polo-седан был представлен лишь в двух комплектациях, теперь появилась еще одна – новая топ-версия Style. Ее фишки – расширенный хромированный декор снаружи, 17-дюймовые колеса вместо 16-дюймовых, датчик дождя, люк в крыше и «кожаная» обивка. Базовая африканская четырехдверка имеет обычный кондиционер и мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном. Остальным исполнениям положены планшет диагональю 10 дюймов, климат-контроль, камера заднего вида и беспроводная зарядка для смартфона. Виртуальная приборка, которая есть у исходного VW Virtus, в ЮАР не предусмотрена даже за доплату.
В пересчете с местной валюты Volkswagen Polo Sedan с атмосферником 1.6 MPI сейчас стоит примерно 1,78 млн – 1,94 млн рублей, четырехдверка с 1.0 TSI обойдется где-то в 2 млн – 2,25 млн рублей.
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