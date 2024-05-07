Другой седан Volkswagen Polo получил новый мотор

Кроме того, у четырехдверки появилась новая топовая комплектация. Модель является глобальной, однако хорошо знакомое россиянам имя она носит только на одном рынке.

До того, как окончательно покинуть Россию, наш Volkswagen Polo успел превратиться из седана в лифтбек на базе Skoda Rapid (Шкода из РФ тоже ушла). А вот в Южной Африке четырехдверка с таким именем присутствует: там под видом Polo Sedan последней генерации с осени 2022 года продают рестайлинговый VW Virtus индийского производства. Прежде модель была доступна в ЮАР с безальтернативным атмосферником 1.6 MPI (110 л.с., 152 Нм), теперь же гамма расширена.

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Так, африканский седан обзавелся бензиновой турботройкой 1.0 TSI, которая выдает 116 л.с. и 178 Нм (у индийского исходника такой движок имеется изначально). Мотор сочетается исключительно с классическим шестиступенчатым автоматом, тогда как VW Polo Sedan с 1.6 MPI еще бывает с пятиступенчатой механикой. Заявлено, что турбоверсия наберет первую «сотню» за 11,5 секунды. Четырехдверка с атмосферным двигателем и автоматом это упражнение проделает за 12,2 секунды, с 5МКП – за 11,2 секунды.



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Раньше Polo-седан был представлен лишь в двух комплектациях, теперь появилась еще одна – новая топ-версия Style. Ее фишки – расширенный хромированный декор снаружи, 17-дюймовые колеса вместо 16-дюймовых, датчик дождя, люк в крыше и «кожаная» обивка. Базовая африканская четырехдверка имеет обычный кондиционер и мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном. Остальным исполнениям положены планшет диагональю 10 дюймов, климат-контроль, камера заднего вида и беспроводная зарядка для смартфона. Виртуальная приборка, которая есть у исходного VW Virtus, в ЮАР не предусмотрена даже за доплату.



В пересчете с местной валюты Volkswagen Polo Sedan с атмосферником 1.6 MPI сейчас стоит примерно 1,78 млн – 1,94 млн рублей, четырехдверка с 1.0 TSI обойдется где-то в 2 млн – 2,25 млн рублей.

