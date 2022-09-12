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Другой Kia Cerato после рестайлинга подтянулся к старшему седану K5

12.09.2022 4426 0 1

«Альтернативной» модели подправили дизайн экстерьера, кроме того, «четырехдверка» стала мощнее. В продажу такая Kia должна поступить до конца текущего года.

 

На всех основных рынках, включая Россию, модель Kia гольф-класса обновилась еще в прошлом году (к слову, кое-где продают не только седан, но и хэтчбек). А вот в Китае рестайлинговая «четырехдверка» только готовится к премьере: шпионские фото замаскированного тестового прототипа выложили в Сеть в мае, теперь же в базу местного минпрома внесли снимки без камуфляжа. Напомним, в РФ седан зовется Kia Cerato, в Северной Америке он известен под именем Forte, ну а в Поднебесной, как и в родной для марки Корее, модель носит индекс K3.

Обновленный седан Kia K3 для Китая
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Обновленный седан Kia K3 для Китая
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Предназначенная для КНР модель актуального поколения изначально отличается от глобальной –  она крупнее и у нее более «злой» облик. Переживший рестайлинг китайский седан Kia K3 уже не выглядит столь агрессивно, да и общих элементов с «мировой» машиной теперь больше. Впрочем, «китаец» все же не повторил дословно K3/Cerato/Forte для остальных рынков.

Обновленный седан Kia K3 для Китая

Так, фары «поднебесной» модели отныне такой же формы, что и у глобальной «четырехдверки», но диодная начинка – оригинальная. Головная оптика тоже срослась с новой же решеткой, однако саму решетку сделали в стиле старшего седана Kia K5: она лишилась вертикальных клиньев, а ее края как бы «подпирают» фары (у «мировой» модели аналогичной «кромки» нет). Китайской версии также заменили бамперы и задние фонари, причем последним не достались «пунктиры», которые имеются у глобального седана.

Обновленный седан Kia K3 для Китая

Из-за нового обвеса длина Kia K3 выросла на 6 мм до 4666 мм (показатель нашего нынешнего Cerato – 4640 мм), остальные габариты не изменились: ширина – 1780 мм, высота – 1450 мм, колесная база – 2700 мм.

Отдельных фотографий с интерьером нет, впрочем, на одном из предыдущих шпионских кадров было видно, что китайская модель сохранит возвышающийся над передней панелью тачскрин мультимедиа-системы.

Дореформенный седан Kia K3 для Китая и актуальная модель для Кореи (российский Kia Cerato выглядит так же, как корейский седан)
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Дореформенный седан Kia K3 для Китая и актуальная модель для Кореи (российский Kia Cerato выглядит так же, как корейский седан)
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Дореформенный седан Kia K3 для Китая и актуальная модель для Кореи (российский Kia Cerato выглядит так же, как корейский седан)
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Дореформенный седан Kia K3 для Китая и актуальная модель для Кореи (российский Kia Cerato выглядит так же, как корейский седан)
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Дореформенный седан Kia K3 для Китая и актуальная модель для Кореи (российский Kia Cerato выглядит так же, как корейский седан)
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Дореформенный седан Kia K3 для Китая и актуальная модель для Кореи (российский Kia Cerato выглядит так же, как корейский седан)
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Двигатель в документах сертификационного органа пока заявлен один – это та же бензиновая «турбочетверка» 1.4, которая предусмотрена и для дорестайлингового седана в КНР, но ее отдачу увеличили со 130 до 140 л.с. На прежней «четырехдверке» турбомотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Дореформенному Kia K3 в Китае также положен «атмосферник» 1.5 мощностью 115 л.с., который работает в паре с вариатором. А еще китайский седан бывает в виде электрокара, но пока неизвестно, останется ли в гамме «зеленая» версия.

Полноценную премьеру обновленная «четырехдверка» Kia K3 должна справить в Поднебесной в ближайшее время.

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