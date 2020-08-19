«Другой» паркетник Kia Stonic лишился статуса эксклюзивной модели (это тот, что попроще)

Небольшой кроссовер Kia Stonic – родственник европейского Rio – дебютировал в 2017 году, его производят в Корее, он является глобальной моделью. А год спустя выпуск компакта наладили еще и в Китае, на заводе СП Dongfeng и Kia, причем там паркетник сменил имя на KX1. Кроме того, у «поднебесного» кросса иной дизайн – как экстерьера, так и интерьера. Изначально KX1 был заявлен в качестве «эксклюзива» для КНР, теперь же такую модель решили поставлять на Филиппины, но под «мировым» названием Stonic – кроссовер анонсировало местное подразделение марки.

Kia Stonic для Филиппин, он же китайский Kia KX1

Напомним, у компании Kia уже есть опыт поставок машин китайской сборки на экспорт: седанчик Pegas, который тоже когда-то был эксклюзивной моделью для Поднебесной, сегодня продают в некоторых странах Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Кстати, эта «четырехдверка» присутствует и на филиппинском рынке – там она зовется Soluto.



Теперь что касается отличий KX1 от глобального Stonic. Так, у китайского кросса иной капот, вместо круглых противотуманок – светодиодные «бумеранги» дневных ходовых огней. Кроме того, такой паркетник чуть компактнее, длина KX1 равна 4100 мм против 4140 мм у «мирового» Стоника. Салон у «поднебесного» варианта и вовсе свой: внутри другие передняя панель, рулевое колесо, дефлекторы обдува, блок управления «климатом» и мультимедийная система. А еще KX1 проще оснащен — к примеру, у него нет круиз-контроля, систем автоторможения и мониторинга «слепых» зон.

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Технику модель для Филиппин тоже наверняка позаимствует у китайского кроссовера, речь идет о бензиновом «атмосфернике» 1.4 мощностью 100 л.с., который работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». В линейку глобального Stonic входят атмосферный мотор 1.2 и литровая «турботройка», а в Европе паркетник еще недавно обзавелся «мягкогибридной» модификацией. Коробки «мирового» кросса – 5МКП, 6МКП и семиступенчатая роботизированная с двойным сцеплением. Полный привод ни для Stonic, ни для KX1 не предусмотрен.



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На филиппинский рынок Stonic с дизайном и мотором китайского KX1 выйдет в октябре, цены пока не объявлены. Не исключено, что позже такая модель появится и в других странах – там, где, разумеется, нет глобального Стоника. Впрочем, до России компактный кроссовер, скорее всего, ни в каком виде так и не доберется.

