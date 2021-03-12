Другой Volkswagen Passat обновлён во второй раз: теперь ещё больше и с модными фонарями

Засвечен рестайлинговый седан, предназначенный для китайского рынка. Модели подправили дизайн экстерьера, технику же менять не стали. Полноценную премьеру такой «четырехдверки» могут провести в апреле.

Седан VW Passat актуального поколения дебютировал в Поднебесной в 2018 году: под хорошо знакомым нам именем там продают модель, которая внешне заметно отличается от, собственно, «мирового» Пассата. Любопытно, что глобальная «четырехдверка» в Китае тоже присутствует, но она зовется Magotan. Дело в том, что производство китайского Passat налажено на заводе СП SAIC Volkswagen, тогда как Magotan выпускает FAW Volkswagen. В начале этого года «поднебесный» Пассат слегка обновили: «традиционный» седан получил передний бампер от гибридной версии, а в салоне появился сенсорный блок управления климат-контролем (при этом дореформенный вариант все еще в продаже). А скоро китайцам предложат во второй раз модернизированную «четырехдверку», уже с более серьезными доработками внешности – снимки такой модели внесли в базу местного минпрома.

Обновленный Volkswagen Passat для Китая 1 / 4 Обновленный Volkswagen Passat для Китая 2 / 4 Обновленный Volkswagen Passat для Китая 3 / 4 Обновленный Volkswagen Passat для Китая 4 / 4

Итак, передний бампер снова заменили, также модель обзавелась новыми радиаторной решеткой и фарами, причем у решетки два варианта оформления – с «пунктирами» (отныне четыре прерывистые линии вместо трех, плюс единая блестящая полоска посередине) и еще более мелкими «штрихами», напоминающими «точечный» узор Мерседесов. Кроме того, китайскому VW Passat достались новые задние фонари, их сделали в виде модной ныне единой плашки. Длина стандартного седана выросла – теперь те же 4948 мм, что и у местного Passat PHEV (у дореформенной обычной «четырехдверки» — 4933 мм). Остальные габариты не изменились (едины для обеих версий): ширина – 1836 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2871 мм (европейский VW Passat компактнее).



Обновленный Volkswagen Passat для Китая

Снимки интерьера сертификационный орган не публикует, фотошпионам обновленный седан тоже пока не попадался. Не исключено, что Пассату отрядили новую мультимедийную систему, еще могли поменять материалы отделки.



Техника прежняя: «традиционный» седан в Поднебесной доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.), у Passat PHEV установка на основе того же 1.4 TSI. Нынешняя «четырехдверка» с ДВС имеет семиступенчатую роботизированную коробку DSG – скорее всего, она перешла и на обновленную модель.

Дореформенный Volkswagen Passat для Китая 1 / 3 Дореформенный Volkswagen Passat для Китая 2 / 3 Дореформенный Volkswagen Passat для Китая 3 / 3

Китайцы полагают, что официальная премьера рестайлингового Volkswagen Passat пройдет в рамках Шанхайского автосалона, который откроется уже в апреле. Следом, вероятно, модернизируют и VW Magotan, а там, глядишь, и глобальный Пассат дождется обновок. Впрочем, не факт, что «мировой» седан внешне изменится так же, как «поднебесный».

