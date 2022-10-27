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Двухдверный седан BMW 3 серии: каким он может быть

27.10.2022 102 0 0

Одним из практически исчезнувших в современном автомобильном мире вариантом кузова является некогда популярный двухдверный седан. Мы решили «возродить» в своих рендерах подобный автомобиль на базе одной из самых актуальных моделей последнего времени.

 

Этот вариант кузова также является одним из самых старых, им обладали модели ещё первой половины прошлого столетия. Он получил широкое распространение в Северной Америке и Европе, однако примерно с 80-х годов его вытеснили другие типы кузова, среди которых, например, 3-хдверный хэтчбек. Российским и советским автолюбителям этот кузов также знаком по автомобилю ЗАЗ-968 «Запорожец», который производился с 1971 по 1994 годы. На первый взгляд, двухдверный седан по сути является тем же самым, что и весьма распространённый ныне кузов купе, однако между ними есть ряд существенных различий. У последнего практически всегда более низкий уровень крыши, в то время как у двухдверного седана он не отличается от 4-дверной модификации. Также седану присущ полноценный задний диван (у купе он, как правило, рассчитан лишь на двоих пассажиров невысокого роста), а передние двери снабжены оконными рамками.

Рендер двухдверного седана 3 Series

В соответствии с этими особенностями и сделана 2-дверная «трёшка», представленная на наших рендерах. У неё стандартный уровень крыши, в то время как высота сделанного на её базе купе 4-й серии составляет 1383 мм (против 1442 у 3 Series). Несмотря на кажущуюся меньшую функциональность такого кузова, он всё же обладает рядом явных достоинств. Среди них – более широкие дверные проёмы, которые делают более комфортным доступ на передние кресла. Отсутствие задних дверей позволяет машине сбросить несколько десятков килограмм массы и получить более высокую жёсткость кузова на кручение. Есть также преимущество с точки зрения безопасности: сидящие на заднем ряду пассажиры (прежде всего, дети) ни при каких обстоятельствах не смогут открыть задние двери на скорости.

Рендер двухдверного седана 3 Series

Что же касается конкретно 3-й серии, то в её истории также были модели с кузовом двухдверный седан. По сути, к нему можно отнести два первых поколения с заводскими индексами Е21 (1975-1983) и Е30 (1982-1994), несмотря на то, что производитель может их позиционировать как купе по маркетинговым соображениям. Лишь начиная с третьей генерации в кузове Е36, которая была представлена в 1990-м году, «трёшка» с двумя дверьми получила именно кузов купе с оригинальными кузовными панелями.

Двухдверные седаны в кузовах Е21 и Е30
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Двухдверные седаны в кузовах Е21 и Е30
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Двухдверные седаны в кузовах Е21 и Е30
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Двухдверные седаны в кузовах Е21 и Е30
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Между тем, совсем недавно состоялась официальная премьера нового купе BMW M2, а также его заводского доработанного варианта M Performance.

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