Этот вариант кузова также является одним из самых старых, им обладали модели ещё первой половины прошлого столетия. Он получил широкое распространение в Северной Америке и Европе, однако примерно с 80-х годов его вытеснили другие типы кузова, среди которых, например, 3-хдверный хэтчбек. Российским и советским автолюбителям этот кузов также знаком по автомобилю ЗАЗ-968 «Запорожец», который производился с 1971 по 1994 годы. На первый взгляд, двухдверный седан по сути является тем же самым, что и весьма распространённый ныне кузов купе, однако между ними есть ряд существенных различий. У последнего практически всегда более низкий уровень крыши, в то время как у двухдверного седана он не отличается от 4-дверной модификации. Также седану присущ полноценный задний диван (у купе он, как правило, рассчитан лишь на двоих пассажиров невысокого роста), а передние двери снабжены оконными рамками.

Рендер двухдверного седана 3 Series

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В соответствии с этими особенностями и сделана 2-дверная «трёшка», представленная на наших рендерах. У неё стандартный уровень крыши, в то время как высота сделанного на её базе купе 4-й серии составляет 1383 мм (против 1442 у 3 Series). Несмотря на кажущуюся меньшую функциональность такого кузова, он всё же обладает рядом явных достоинств. Среди них – более широкие дверные проёмы, которые делают более комфортным доступ на передние кресла. Отсутствие задних дверей позволяет машине сбросить несколько десятков килограмм массы и получить более высокую жёсткость кузова на кручение. Есть также преимущество с точки зрения безопасности: сидящие на заднем ряду пассажиры (прежде всего, дети) ни при каких обстоятельствах не смогут открыть задние двери на скорости.

Рендер двухдверного седана 3 Series

Что же касается конкретно 3-й серии, то в её истории также были модели с кузовом двухдверный седан. По сути, к нему можно отнести два первых поколения с заводскими индексами Е21 (1975-1983) и Е30 (1982-1994), несмотря на то, что производитель может их позиционировать как купе по маркетинговым соображениям. Лишь начиная с третьей генерации в кузове Е36, которая была представлена в 1990-м году, «трёшка» с двумя дверьми получила именно кузов купе с оригинальными кузовными панелями.

Двухдверные седаны в кузовах Е21 и Е30 1 / 4 Двухдверные седаны в кузовах Е21 и Е30 2 / 4 Двухдверные седаны в кузовах Е21 и Е30 3 / 4 Двухдверные седаны в кузовах Е21 и Е30 4 / 4

Между тем, совсем недавно состоялась официальная премьера нового купе BMW M2, а также его заводского доработанного варианта M Performance.