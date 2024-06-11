Дым в каньоне, дебютанты в финале, вторая подряд победа Пальмина: итоги 3 этапа RDS Europe 2024

Прогноз погоды перед этапом пугал болельщиков и пилотов штормовым ветром, ливневыми дождями и грозами, но ненастье так и не наступило, поэтому 3 этап RDS Europe 2024 вышел жарким во всех смыслах этого слова! Два дня в каньоне стоял туман, созданный покрышками автомобилей гонщиков, которые выложились на 100% и порадовали зрителей своим мастерством.

Зачет NXT

ТОП-8 стала первой стадией для представителей зачета NXT. Уже в первой паре между Тарасом Шатовым и Тимофеем Никифоровым судьи назначили ОМТ. По итогам дополнительного заезда в полуфиналы вышел Тарас Шатов. Также участниками ТОП-4 стали Иван Седых, Андрей Куликов и Леонид Дворников.

Первую путевку в финал 3 этапа RDS Europe 2024 завоевал Тарас Шатов, который выиграл хит против Ивана Седых. Компанию в главном заезде уик-энда ему составил еще один дебютант сезона-2024 Андрей Куликов, оставивший не у дел Леонида Дворникова.

Заезд за третье место между Иваном Седых и Леонидом Дворниковым закончился в пользу второго гонщика после двух достойных проездов. В финале встретились два дебютанта – Тарас Шатов и Андрей Куликов. Оба пилота в ходе этапа запомнились смелыми постановками и довольно агрессивным дрифтом, поэтому ожидания от финала были соответствующими. Ожидания были оправданы! Хит вышел на славу, уроженец Казани Тарас Шатов стал победителем!

Личный зачет, NXT:

Тарас Шатов Андрей Куликов Леонид Дворников

Зачет PRO

Субботняя квалификация зачета PRO получилась захватывающей. Лидеры менялись часто, 18 спортсменов попали в клуб 90+, а проходной балл составил высокую отметку в 86 очков.

Стартовал зачет PRO со стадии ТОП-24. В ней каждый заезд прошел максимально в боевом режиме с контактами и борьбой дверь в дверь. В ТОП-16 прошли следующие пилоты: Ваге Акопян, Владислав Сазонов, Артем Рейзбих, Егор Губин, Даниил Баландин, Кирилл Мацкевич, Тимофей Добровольский и Артем Лейтис.

В ТОП-16 страсти накалились еще сильнее, ведь на кону стояло попадание в восьмерку сильнейших. Здесь также не обошлось без контактов и непростых ситуаций для судей соревнований. Необычный случай произошел в паре Баландин – Федоров. В момент постановки Федоров поехал на прямых колесах из-за того, что его машина просто выключилась. Едущий преследователем Баландин решил вопреки правилам обогнать лидера и немного потренироваться в управляемом заносе и совершил ошибку, вылетев за пределы трассы. В результате чего одно из колес оказалось разбортованным. Свои пять минут на ремонт Даниил израсходовал на предыдущей стадии, поэтому ничего не оставалось, как оформить технический сход.

В ТОП-8 прошли пилоты: Артем Лейтис, Иван Пальмин, Данила Воробьев, Евгений Иванчей, Алексей Козлов, Илья Федоров, Кирилл Мацкевич, Григорий Гусев. Каждый из них был достоин места в полуфинале, но досталось оно только четверым. Первый же заезд – идеальное исполнение от Пальмина лидером. В ответном заезде представитель Carville Racing также не сплоховал и получил место в ТОП-4. Хит Воробьев – Иванчей снова в лучших традициях соревнований по дрифту – чисто, агрессивно, с большим количеством дыма. Дальше по турнирной сетке отправился гонщик команды LUKOIL Racing Drift Team Данила Воробьев. Первый заезд в паре Козлов – Федоров завершился контактом перед самой финишной прямой. Во втором оба спортсмена прошли траекторию трассы с максимальной самоотдачей. Победителем был назван Федоров. Последним полуфиналистом стал Григорий Гусев, объехавший Кирилла Мацкевича.

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В первом хите ТОП-4 две «тройки» BMW под управлением Данилы Воробьева и Ивана Пальмина зажгли по-настоящему! В финал получил путевку Иван Пальмин. Кто бросит ему вызов за звание лучшего гонщика 3 этапа RDS Europe 2024? Илья Федоров, в ярком полуфинале выигравший Григория Гусева.

Сокомандники по LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев и Данила Воробьев встретились в заезде за третье место. Это было что-то! Несмотря на командный дух спортсмены выжали из себя и своих дрифт-каров все, чтобы завоевать место на подиуме! На постановке даже произошла авария! Виновным был признан Гусев, поэтому Воробьев занял третье место и вступил на подиум в личном зачете.

Финал этого невероятного этапа должен был быть не менее захватывающим дух. Так оно и получилось. Пальмин и Федоров сошлись в равной и плотной борьбе на протяжении всего гоночного полотна. В некоторые моменты до контакта оставалось совсем немного, однако хит прошел максимально чисто. По итогу судей больше впечатлила езда Ивана Пальмина, который второй раз подряд побеждает на этапе RDS Europe 2024. Команда Carville Racing оформила на этапе «три кола»: победа в квалификации, победа в личном зачете, победа в командном зачете.

Личный зачет, PRO:

Иван Пальмин, Carville Racing Илья Федоров Данила Воробьев, LUKOIL Racing Drift Team

Командный зачет, PRO

Carville Racing (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Феодор Чевычелов) LUKOIL Racing Drift Team (Григорий Гусев, Данила Воробьев, Даниил Баландин) Lemarc Yakhnich motorsport Winline Team (Артем Лейтис, Федор Воробьев)

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Следующий этап RDS Europe 2024 пройдет 6-7 июля в Нижнем Новгороде на автодроме NRing.