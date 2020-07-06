Джеймс Бонд оказался перспективнее электромобилей: Aston Martin шпиона пошёл в серию

Несмотря на кризис и трудности с финансированием компания Aston Martin всё-таки сумела запустить в производство ретро-купе DB5 Goldfinger Continuation, копирующее автомобиль Джеймса Бонда из фильма «Голдфингер» 1964 года. Вся партия из 25 экземпляров будет изготовлена и отгружена клиентам до конца текущего года.

Aston Martin сейчас находится в процессе глубокой антикризисной трансформации и смены руководителя — в августе британскую компанию возглавит Тобиас Моэрс, ушедший из Mercedes-AMG. В прошлом году Aston Martin потратила много денег на запуск кроссовера DBX и отказалась от выпуска электромобиля Rapide E, как несвоевременного побочного продукта. В этой связи приятной неожиданностью стал тот факт, что анонсированный ещё в августе 2018 года проект бондовского купе DB5 выжил — на прошлой неделе исторической подразделение Aston Martin Works завершило постройку первого экземпляра, затратив на него около 4500 часов.

Aston Martin Works успешно освоила выпуск раритетных моделей вроде купе DB4 GT Zagato, полностью соответствующего оригиналу, и такие машины пользуются огромным спросом у коллекционеров. Но идею с киношным DB5 многие изначально восприняли скептически — мол, это же, по сути, реквизит, что дорог памяти любителей Джеймса Бонда, но никак не серьёзных джентельменов, ценящих реальные машины, а не выдумки кинопродюсеров из EON Productions. К тому же в последние годы «Бондиада» сильно девальвировалась, превратилась в образчик навязчивого продакт-плейсмент и нескончаемый поток спецэффектов, вытеснивших былую иронию и игривую романтику. В общем затея была сомнительная, но 25 желающих получить копию самой известной машины Джеймса Бонда нашлись, выложили по три с лишним миллиона фунтов стерлингов за экземпляр, и теперь ждут не дождутся поставок.



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Автомобиль, который называли Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation, во всех подробностях воссоздаёт киношный прототип: тут вам и сменные номера, и пулемёты в подфарниках, и бамперы с клыками-таранами, и дымовая завеса, и разбрызгиватель масла, и прокалыватели шин, и выдвижной пуленепробиваемый экран, и пассажирское кресло-катапульта (опция), и бакелитовая телефонная трубка, и радар с круглым экраном. Всё, разумеется, бутафорское, но из дул пулемётов при активации идёт огонёк, дымовая завеса работает, и даже, наверное, по трубке можно куда-нибудь позвонить.



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Ездить со всей этой амуницией по дорогам общего пользования нельзя, о чём производитель предупреждал изначально, — владельцы таких машин будут куражиться и строить из себя Джеймсов Бондов на специализированных мероприятиях и закрытых трассах.



Между тем в техническом плане в купе DB5 Goldfinger Continuation нет никакой отсебятины — за мелкими электротехническими исключениями модель в точности повторяет исторический прототип и снабжена рядной 4,0-литровой 294-сильной карбюраторной «шестёркой». 5-ступенчатая «механика» ZF передаёт всю мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Реечный рулевой механизм не имеет усилителя. За тонкими спицами колёс красуются тормоза Girling со стальными дисками. Кузов построен вручную мастерами-реставраторами по технологиям и чертежам полувековой давности.



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В общем, если бы не бондовские причиндалы, получился бы отличный коллекционный, исторически достоверный автомобиль. Не исключено, что Aston Martin решится на выпуск дополнительной партии «без ансамбля», но пока что надо удовлетворить публику, жадную до шпионских штучек, а истинные ценители классики подождут — терпения им не занимать.

