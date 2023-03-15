Единственная в России выставка гоночной индустрии Motorsport Expo состоится в Москве

Ни для кого не секрет, что сейчас достаточно нестабильное время. Мировые проблемы затрагивают не только экономическую обстановку, но и спортивную индустрию. Российские авто-, мотогонщики и пилоты моторных видов спорта лишились возможности участвовать в мировых чемпионатах. Безусловно, для профессионалов, однажды принявших решение посвятить жизнь спорту, это большой удар. Организаторы Motorsport Expo призывают поддержать пилотов. Выставка – отличный способ продемонстрировать неравнодушное отношение и выразить слова благодарности выдающимся представителям индустрии.
Гоночная индустрия и ее представители
На выставке Motorsport Expo 2023 топовые пилоты и команды, организаторы гоночных серий, руководители технических центров и автодромов расскажут о своих победах и поделятся опытом.
Производители и дилеры техники, экипировки и сопутствующих товаров представят новинки производства и модели, пользующиеся наибольшей популярностью.
Российский гоночный мир
Motorsport Expo – не просто выставка. На мероприятии гости могут прикоснуться к уникальному миру гонок и даже стать его частью.
В этом году Команда «КАМАЗ-мастер» представит на выставке стенд, на котором посетители мероприятия увидят легендарный КАМАЗ и фирменную атрибутику покорителей «Дакара».
Российская Дрифт Серия расскажет, что ждать в предстоящем сезоне, поделится планами организаторов и пилотов. На стенде RDS гости Motorsport Expo 2023 узнают все о дрифте и сериях, входящих в тройку чемпионатов мира, а также познакомятся с сильнейшими представителями автоспорта.
Пилоты ведущих команд вспомнят яркие моменты карьеры, а также объявят о будущих мероприятиях. Гости Motorsport Expo смогут взять автографы у легенд российского мира гонок и сделать с ними фото.
Насыщенная программа на сцене
Все три дня со сцены Motorsport Expo 2023 именитые спортсмены, организаторы мероприятий и производители техники будут рассказывать заинтересованной публике о своих достижениях и планах.
Пять мероприятий на одной площадке
Совместно с Motorsport Expo пройдет 12-ая выставка техники для активного отдыха «Мотовесна», российская выставка электротранспорта «ЕДрайв», выставка индивидуального транспорта «Велокульт» и совершенно новый проект – выставка-фестиваль «Активный отдых».
Подробности на сайте.
Партнёрский материал
Для комментирования вам необходимо авторизоваться