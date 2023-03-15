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  • Единственная в России выставка гоночной индустрии Motorsport Expo состоится в Москве

Единственная в России выставка гоночной индустрии Motorsport Expo состоится в Москве

15.03.2023 34 0 0

С 31 марта по 2 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне пройдет уникальная выставка, посвященная миру гонок и всему, что с ними связано. Ценители скорости и драйва увидят авто, на которых покорители гоночных трасс устанавливали рекорды, а также машины, которые только ждут своего часа.

Ни для кого не секрет, что сейчас достаточно нестабильное время. Мировые проблемы затрагивают не только экономическую обстановку, но и спортивную индустрию. Российские авто-, мотогонщики и пилоты моторных видов спорта лишились возможности участвовать в мировых чемпионатах. Безусловно, для профессионалов, однажды принявших решение посвятить жизнь спорту, это большой удар. Организаторы Motorsport Expo призывают поддержать пилотов. Выставка – отличный способ продемонстрировать неравнодушное отношение и выразить слова благодарности выдающимся представителям индустрии.

Гоночная индустрия и ее представители

На выставке Motorsport Expo 2023 топовые пилоты и команды, организаторы гоночных серий, руководители технических центров и автодромов расскажут о своих победах и поделятся опытом.

Производители и дилеры техники, экипировки и сопутствующих товаров представят новинки производства и модели, пользующиеся наибольшей популярностью.

Российский гоночный мир

Motorsport Expo – не просто выставка. На мероприятии гости могут прикоснуться к уникальному миру гонок и даже стать его частью.

В этом году Команда «КАМАЗ-мастер» представит на выставке стенд, на котором посетители мероприятия увидят легендарный КАМАЗ и фирменную атрибутику покорителей «Дакара».

Российская Дрифт Серия расскажет, что ждать в предстоящем сезоне, поделится планами организаторов и пилотов. На стенде RDS гости Motorsport Expo 2023 узнают все о дрифте и сериях, входящих в тройку чемпионатов мира, а также познакомятся с сильнейшими представителями автоспорта.

Пилоты ведущих команд вспомнят яркие моменты карьеры, а также объявят о будущих мероприятиях. Гости Motorsport Expo смогут взять автографы у легенд российского мира гонок и сделать с ними фото.

Насыщенная программа на сцене

Все три дня со сцены Motorsport Expo 2023 именитые спортсмены, организаторы мероприятий и производители техники будут рассказывать заинтересованной публике о своих достижениях и планах.

Пять мероприятий на одной площадке

Совместно с Motorsport Expo пройдет 12-ая выставка техники для активного отдыха «Мотовесна», российская выставка электротранспорта «ЕДрайв», выставка индивидуального транспорта «Велокульт» и совершенно новый проект – выставка-фестиваль «Активный отдых».

Подробности на сайте.

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