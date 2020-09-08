Единственный шутинг-брейк на базе Aston Martin Rapide выставлен на продажу

Автомобиль, получивший название Aston Martin Jet 2+2, стал одной из последних работ итальянского кузовного ателье Bertone перед банкротством.

Роскошный и элегантный шутинг-брейк на базе Aston Martin Rapide был сделан по заказу известного в Великобритании автомобильного коллекционера Барри Вейра и выставлялся в 2013 году на Женевском автосалоне, а на учёт машина встала в 2014-м – именно этот год указан у продавца, салона классических автомобилей Classicmobilia из английского городка Милтон-Кинс.

Ателье Bertone планировало наладить мелкосерийный выпуск этого автомобиля и поправить с его помощью своё тяжёлое финансовое положение, но, к сожалению, не потянуло этот проект и весной 2014 года обанкротилось. Права на имя Bertone отошли не имеющему никакого отношения к автомобилям архитектурному бюро, которое сейчас работает под вывеской Bertone Design, а Jet 2+2 так и остался единственным в своём роде.



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Фанаты Aston Martin прекрасно помнят, сколь уродливыми были некоторые шутинг-брейки на базе старых моделей марки, но фирма Bertone потрудилась на славу и сделала по-настоящему элегантный «сарай», на фоне которого, скажем, современный Porsche Panamera Sport Turismo выглядит довольно-таки бледно.



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Новая корма не только создала для модели Rapide другой образ, но и улучшила практичность автомобиля: места над головами пассажиров второго ряда стало заметно больше, погрузка вещей в багажник через пятую снабжённую сервоприводом дверь упростилась. Спинки заднего сиденья можно сложить и накрыть сдвижной панелью, отделанной деревом и алюминием. В спинки передних кресел вмонтированы мультимедийные экраны. Панорамная прозрачная крыша состоит из двух секций, каждую из которых можно затемнить и защититься таким образом от солнца.



С места водителя Jet 2+2 принципиально ничем не отличается от лифтбека Rapide, но передняя панель и кресла имеют новую авторскую отделку от Bertone.



Силовой агрегат – такой же, как у обычных Rapide первых лет выпуска: 5,9-литровый атмосферный V12 (477 л.с., 600 Нм) в паре с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. Ведущие колёса – задние.



На данный момент на одометре машины всего 10 тысяч миль (16 093 км), состояние идеальное, так что цена, вероятно, кусается – продавец готов сообщить её только по личному запросу.

Недавно другой британский продавец классических автомобилей выставил на продажу изготовленный в единственном экземпляре универсал на базе Maserati Quattroporte актуального поколения, а бельгийское кузовное ателье Carat Duchatelet представило мелкосерийный шутинг-брейк на базе купе Rolls-Royce Wraith.

