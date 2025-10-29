Концепткар ×
  • Эффектные новинки от Mazda: роторное кросс-купе и предвестник новой Mazda 2

Эффектные новинки от Mazda: роторное кросс-купе и предвестник новой Mazda 2

29.10.2025 419 0 0

Компания Mazda показала на выставке Japan Mobility Show 2025 в Токио два концепта, которые, возможно, в недалёком будущем превратятся в серийные модели, — кросс-купе Mazda Vision X-Coupe и кросс-хэтчбек Mazda Vision X-Compact. Оба концепта имеют очень лаконичный, не загромождённый экранами интерьер, ориентированный на водителя.

Mazda на данный момент не имеет внятной стратегии развития, а её предыдущие планы не раз менялись, потому что ситуация на рынке нестабильная и приходится, что называется, резать по живому. Так, вместо нового поколения Mazda 6 мы в прошлом году получили эрзац в виде китайской Mazda 6e, которая на самом деле является перелицованным Deepal SL03. А ведь всё могло быть по-другому: в 2017 году Mazda показала классный концепт Vision Coupe, который должен был превратиться в новую Mazda 6 с рядными 6-цилиндровыми моторам продольного расположения. Увы, не случилось. Мы это к тому, что концепт Mazda Vision X-Coupe очень похож на Mazda Vision Coupe восьмилетней давности.

Mazda Vision X-Coupe
1 / 6
Mazda Vision X-Coupe
2 / 6
Mazda Vision X-Coupe
3 / 6
Mazda Vision X-Coupe
4 / 6
Mazda Vision X-Coupe
5 / 6
Mazda Vision X-Coupe
6 / 6

Буква X в названии обоих концептов означает «кросс», что объясняет, почему у Mazda Vision X-Coupe менее элегантные пропорции, чем у Mazda Vision Coupe: свежий концепт выше и как бы более сутулый из-за откровенно горбатой кормы, но сегодня такая сутулость является одной из визитных карточек Mazda. Габаритная длина Mazda Vision X-Coupe — 5050 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1480 мм, колёсная база — 3080 мм.

Mazda Vision X-Coupe
1 / 6
Mazda Vision X-Coupe
2 / 6
Mazda Vision X-Coupe
3 / 6
Mazda Vision X-Coupe
4 / 6
Mazda Vision X-Coupe
5 / 6
Mazda Vision X-Coupe
6 / 6

Для Mazda Vision X-Coupe заявлена plug-in гибридная силовая установка c двухсекционным роторно-поршневым турбомотором и электромотором (компоновка не раскрыта), её максимальная совокупная мощность — 510 л.с. Ёмкость тяговой батареи не указана, известно только, что её полного заряда хватит на 160 км пробега без включения РПД и на 800 км в гибридном режиме. В РПД предполагается сжигать углерод-нейтральное топливо, полученное из микроводорослей.

Mazda Vision X-Coupe
1 / 4
Mazda Vision X-Coupe
2 / 4
Mazda Vision X-Coupe
3 / 4
Mazda Vision X-Coupe
4 / 4

В салоне Mazda Vision X-Coupe установлены четыре индивидуальных кресла. Водитель и передний пассажир разделены обитым замшей высоким центральным тоннелем, на котором установлен короткий селектор режимов трансмиссии с крупным шарообразным набалдашником. Щиток приборов представляет собой три круглых дисплея, показывающих стрелочные циферблаты. Широкий мультимедийный дисплей, простирающийся до пассажирской двери, полностью интегрирован в переднюю панель и даже слегка в неё утоплен, то есть в глаза не бросается. Трёхспицевый руль в спортивном стиле снабжён меткой центрального положения.

Mazda Vision X-Compact
1 / 5
Mazda Vision X-Compact
2 / 5
Mazda Vision X-Compact
3 / 5
Mazda Vision X-Compact
4 / 5
Mazda Vision X-Compact
5 / 5

Красный Mazda Vision X-Compact — это потенциальный предвестник наследника актуального субкомпактного хэтчбека Mazda 2 третьего поколения, который уже ушёл с большинства рынков и будет снят с производства в ближайшие месяцы. Этот наследник ожидается в следующем году в виде кроссовера или кросс-хэтбека, которому, вероятно, присвоят индекс CX-20, ну а концепт Vision X-Compact показывает, как этот CX-20 может выглядеть.

Mazda Vision X-Compact
1 / 2
Mazda Vision X-Compact
2 / 2

Габаритная длина Mazda Vision X-Compact — 3825 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1470 мм, колёсная база — 2515 мм. О силовой установке концепта ничего не сказано, акцент сделан на его цифровых возможностях: в электронные недра Vision X-Compact вшит искусственный интеллект с высоким уровнем эмпатии, который готов буквально стать лучшим другом для своего хозяина, выслушивать его жалобы, поддерживать советами, расширять кругозор и просто развлекать праздной болтовнёй во время поездок.

Mazda Vision X-Compact
1 / 5
Mazda Vision X-Compact
2 / 5
Mazda Vision X-Compact
3 / 5
Mazda Vision X-Compact
4 / 5
Mazda Vision X-Compact
5 / 5

Салон Mazda Vision X-Compact между тем выполнен в духе спортивного минимализма. Здесь тоже есть высокий центральный тоннель с крупный шариком селектора АКП, но нет мультимедийного экрана — его роль выполняет смартфон, прилепленный к магнитной панели справа от щитка приборов. Последний представляет собой один многофункциональный круглый экран. Узкая передняя панель, часть дверных карт и часть центрального тоннеля окрашены в цвет кузова — получилось просто, ярко и стильно.

Mazda Vision X-Compact

Добавим, что оба концепта сделаны под девизом «Удовольствие от вождения есть залог будущего устойчивого развития». Дело в том, что к 2050 году Mazda хочет стать полностью углерод-нейтральной компанией, а все её заводы должны стать углерод-нейтральными уже в 2035 году. Даже если эти планы будут каким-то чудом реализованы, приятно слышать, что удовольствие от вождения остаётся для компании Mazda важной, экзистенциальной ценностью.

купе хэтчбек кроссовер концепты новинки гибридные авто концепткар Mazda Mazda Mazda2

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: хорошие, но старые АКП и V12 для сильных духом В первой части нашего обзора Mercedes-Benz S-Class в кузове W140 мы порадовались, что качество этих автомобилей ощущается даже спустя 30 лет после их появления на свет, и машин с неплохим к... 952 2 1 29.10.2025
Статьи / Выбор авто Компас покупателя: какая комплектация Exeed RX подойдет вам идеально От автомобиля в формате кросс-купе в первую очередь ждут эффектной внешности и практичности в городской эксплуатации. Но если речь идет о премиальном кросс-купе, то список требований заметно... 161 0 0 29.10.2025
Статьи / Гаджеты RoadGo: честные гаджеты по честной цене? Тестируем бюджетные новинки Недавно на маркетплейсах появился любопытный бренд недорогой автоэлектроники. Модели эконом-класса прямо-таки удивляют множеством пятизвездочных отзывов. «Колеса» решили разобраться в вопрос... 1583 0 0 28.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14806 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13331 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12572 18 1 16.10.2025
Обсуждаемое
11 Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Au...
10 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 7 Pro
10 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
Новые комментарии
Change privacy settings