Эффектные новинки от Mazda: роторное кросс-купе и предвестник новой Mazda 2

Компания Mazda показала на выставке Japan Mobility Show 2025 в Токио два концепта, которые, возможно, в недалёком будущем превратятся в серийные модели, — кросс-купе Mazda Vision X-Coupe и кросс-хэтчбек Mazda Vision X-Compact. Оба концепта имеют очень лаконичный, не загромождённый экранами интерьер, ориентированный на водителя.

Mazda на данный момент не имеет внятной стратегии развития, а её предыдущие планы не раз менялись, потому что ситуация на рынке нестабильная и приходится, что называется, резать по живому. Так, вместо нового поколения Mazda 6 мы в прошлом году получили эрзац в виде китайской Mazda 6e, которая на самом деле является перелицованным Deepal SL03. А ведь всё могло быть по-другому: в 2017 году Mazda показала классный концепт Vision Coupe, который должен был превратиться в новую Mazda 6 с рядными 6-цилиндровыми моторам продольного расположения. Увы, не случилось. Мы это к тому, что концепт Mazda Vision X-Coupe очень похож на Mazda Vision Coupe восьмилетней давности.

Буква X в названии обоих концептов означает «кросс», что объясняет, почему у Mazda Vision X-Coupe менее элегантные пропорции, чем у Mazda Vision Coupe: свежий концепт выше и как бы более сутулый из-за откровенно горбатой кормы, но сегодня такая сутулость является одной из визитных карточек Mazda. Габаритная длина Mazda Vision X-Coupe — 5050 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1480 мм, колёсная база — 3080 мм.

Для Mazda Vision X-Coupe заявлена plug-in гибридная силовая установка c двухсекционным роторно-поршневым турбомотором и электромотором (компоновка не раскрыта), её максимальная совокупная мощность — 510 л.с. Ёмкость тяговой батареи не указана, известно только, что её полного заряда хватит на 160 км пробега без включения РПД и на 800 км в гибридном режиме. В РПД предполагается сжигать углерод-нейтральное топливо, полученное из микроводорослей.

В салоне Mazda Vision X-Coupe установлены четыре индивидуальных кресла. Водитель и передний пассажир разделены обитым замшей высоким центральным тоннелем, на котором установлен короткий селектор режимов трансмиссии с крупным шарообразным набалдашником. Щиток приборов представляет собой три круглых дисплея, показывающих стрелочные циферблаты. Широкий мультимедийный дисплей, простирающийся до пассажирской двери, полностью интегрирован в переднюю панель и даже слегка в неё утоплен, то есть в глаза не бросается. Трёхспицевый руль в спортивном стиле снабжён меткой центрального положения.

Красный Mazda Vision X-Compact — это потенциальный предвестник наследника актуального субкомпактного хэтчбека Mazda 2 третьего поколения, который уже ушёл с большинства рынков и будет снят с производства в ближайшие месяцы. Этот наследник ожидается в следующем году в виде кроссовера или кросс-хэтбека, которому, вероятно, присвоят индекс CX-20, ну а концепт Vision X-Compact показывает, как этот CX-20 может выглядеть.

Габаритная длина Mazda Vision X-Compact — 3825 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1470 мм, колёсная база — 2515 мм. О силовой установке концепта ничего не сказано, акцент сделан на его цифровых возможностях: в электронные недра Vision X-Compact вшит искусственный интеллект с высоким уровнем эмпатии, который готов буквально стать лучшим другом для своего хозяина, выслушивать его жалобы, поддерживать советами, расширять кругозор и просто развлекать праздной болтовнёй во время поездок.

Салон Mazda Vision X-Compact между тем выполнен в духе спортивного минимализма. Здесь тоже есть высокий центральный тоннель с крупный шариком селектора АКП, но нет мультимедийного экрана — его роль выполняет смартфон, прилепленный к магнитной панели справа от щитка приборов. Последний представляет собой один многофункциональный круглый экран. Узкая передняя панель, часть дверных карт и часть центрального тоннеля окрашены в цвет кузова — получилось просто, ярко и стильно.

Добавим, что оба концепта сделаны под девизом «Удовольствие от вождения есть залог будущего устойчивого развития». Дело в том, что к 2050 году Mazda хочет стать полностью углерод-нейтральной компанией, а все её заводы должны стать углерод-нейтральными уже в 2035 году. Даже если эти планы будут каким-то чудом реализованы, приятно слышать, что удовольствие от вождения остаётся для компании Mazda важной, экзистенциальной ценностью.