Mazda готовит маленький кроссовер CX-20: первое изображение

По предварительным данным, новинка японской марки появится в середине 2026 года. Ей в соперники прочат Lexus LBX.

Продажи моделей марки Mazda на европейском рынке по итогам 2024-го снизились на 15,8% до 152 232 экземпляров. Самым востребованным автомобилем бренда здесь стал кроссовер CX-30, который за прошлый год разошёлся по Старому Свету тиражом в 39 683 шт., что на 10% больше, чем в 2023-м. Теперь компания, вероятно, готовит ещё одну новинку – «младшего брата» CX-30, который может получить название Mazda CX-20.

На фото: актуальный хэтчбек Mazda 2 Hybrid (версия для европейского рынка)

Соответствующее наименование – CX-20 – компания Mazda зарегистрировала ещё два года назад. Ожидается, что этот маленький паркетник составит компанию хэтчбеку Mazda 2 Hybrid в европейской линейке бренда. В иерархии марки такая потенциальная новинка должна занять место SUV начального уровня.

Информации о том, каким окажется экстерьер маленького кроссовера, пока нет. Свой вариант потенциальной внешности Mazda CX-20 подготовил дизайнер испанского издания Motor.es. Предполагается, что паркетник может получить дизайн в актуальном фирменном стиле марки, который демонстрируют актуальные кроссоверы и пикап Mazda (у новых «электричек», разработанных вместе с Changan, стиль иной).

Рендер кроссовера Mazda CX-20

Судя по рендеру, субкомпактный кроссовер может получить большую многоугольную решётку радиатора с рисунком в виде горизонтальных штрихов и широкой глянцевой чёрной окантовкой, которая визуально соединяет этот элемент с «раскосой» головной оптикой узкой формы и светодиодными ходовыми огнями. На «гриле» также можно увидеть крупный логотип и четыре красных штриха сбоку.

Художник нарисовал Mazda CX-20 обвес по периметру кузова из чёрного глянцевого пластика (включая накладки на колёсные арки), традиционные наружные зеркала с чёрными же корпусами, аналогичного цвета крышу и колёсные диски, а также «обычные» дверные ручки и спойлер на верхней части пятой двери.

На фото: покинувший европейский рынок паркетник Mazda CX-3

Ожидается, что новинка японской марки отчасти придёт на смену модели Mazda CX-3, которая покинула европейский рынок ещё в 2021 году. В соперники CX-20 прочат паркетник Lexus LBX, дебютировавший летом 2023-го. Отметим, по данным Jato Dynamics, за прошлый год старосветским дилерам удалось реализовать 21 396 экземпляров.

Информации о «начинке» потенциального кроссовера пока нет. Отметим, названный конкурент – Lexus LBX – в Европе доступен только в виде гибрида (он разделил технику с Toyota Yaris Cross). Силовая установка базируется на бензиновом трёхцилиндровом 1,5-литровом атмосфернике, который работает в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором. У LBX мощность системы равна 136 л.с., а крутящий момент – 185 Нм (тогда как у «донора» – 116 л.с. и 120 Нм, как у актуального Mazda 2 Hybrid). Полноприводный паркетник LBX ещё оснащается отдельным электромотором на задней оси.