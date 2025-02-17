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  • Экипажи «Машины времени» проедут по «Симбирскому тракту» и «Нижегородскому кольцу»

Экипажи «Машины времени» проедут по «Симбирскому тракту» и «Нижегородскому кольцу»

17.02.2025 104 0 0

В пятницу, 14 февраля, в московском офисе «Российской газеты» состоялось торжественное открытие уникального спортивно-туристического проекта «Машина времени». Автопробег, организованный НП РОСРР (Российские ралли-рейды), компанией SINTEC Lubricants и «Чанъань Мотор Рус» охватит сразу пять российских регионов – Москву, Владимирскую, Ульяновскую и Нижегородскую области, а также Республику Мордовия. В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных СМИ, автоблогеры и эксперты автомобильной отрасли.

Экипажи стартуют из Москвы на автомобилях Changan и пройдут более 2000 км по трассе М12 и региональным дорогам. Конечной остановкой станет Нижний Новгород.

Второй день мероприятия откроет спортивную программу автопробега «Машина времени». За рулем серийных автомобилей участники выйдут на часть маршрута ралли-рейда «Симбирский тракт», который является официальным этапом чемпионата России по ралли-рейдам. Экипажи поборются за кубки в рамках специально организованных заездов. Раллийная программа продолжится в Республике Мордовия, куда участники автопробега прибудут на третий день мероприятия. В городе Саранске их ждут новые испытания в рамках ралли третьей категории. В отличие от дисциплины ралли-рейдов, здесь во главу угла ставится не скорость, а точность прохождения маршрута. Восстановить силы перед продолжением автопробега экипажи смогут во время экскурсии по легендарному винокуренному заводу при селе Кемля, основанному в 1828 году.

Закроет спортивную программу «Машины времени» гонка по «Нижегородскому кольцу». Знаменитый автодром в Нижегородской области, из года в год принимающий этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), на этот раз откроет свои боксы для экипажей автопробега, которые примут участие в заездах за рулем автомобилей Changan. Все участвующие в пробеге автомобили обеспечены антифризами и моторными маслами Sintec Premium. Образцы масел по итогам марафона будут направлены в исследовательскую лабораторию для проведения многочисленных тестов и проверки их совместимости с турбированными моторами Changan.

Автопробег «Машина времени» завершится 17 февраля церемонией награждения и дружеским фиджитал-турниром среди участников.

авто и общество путешествия автопробег
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