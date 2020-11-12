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По данным Авито Авто, средняя стоимость подержанного автомобиля в России в III квартале выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% по сравнению с предыдущим кварталом. В итоге подержанный автомобиль в III квартале стоил в среднем 300 000 рублей. Однако, несмотря на рост средней цены автомобиля на вторичном рынке, семейные пары из большинства крупных городов России могут накопить на покупку меньше, чем за год.
Повышение средней цены автомобилей на вторичном рынке было отчасти компенсировано ростом средней зарплаты: в III квартале, по данным Авито Работа, средний размер заработной платы за месяц в России составил 34 499 рублей – на 15% больше, чем в III квартале 2019 года.
От Барнаула до Иркутска: сколько времени потребуется, чтобы накопить на автомобиль жителям разных городов
Быстрее всего накопить на покупку собственного автомобиля, по данным Авито Авто, могут жители Барнаула и Омска. В Барнауле на это потребуется 6 месяцев и 10 дней, в Омске – 7 месяцев и 7 дней. В этих городах средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в III квартале оказалась заметно меньше средней по стране: в Барнауле – 190 000 рублей, а в Омске – 217 000 рублей.
Дольше всего копить на автомобиль семейным парам из Самары, Тольятти и Иркутска. В Иркутске на это потребуется более 10 полных месяцев, а в Самаре и Тольятти – по 10 месяцев и 29 дней. Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в этих городах с практически не отличается от средней по стране, но при этом размер средней заработной платы ниже и составляет по 30 000 рублей для каждого из городов.
В Москве на то, чтобы накопить на автомобиль, у семейной пары уйдет 8 месяцев и 5 дней, а в Санкт-Петербурге – 8 месяцев и 23 дня.
Рейтинг городов по сроку накопления суммы, равной стоимости автомобиля, III квартал 2020 года
|№
|Город
|Средняя стоимость автомобиля, руб.
|Период накопления, месяцев и дней
|1
|Барнаул
|190 000
|6 месяцев 10 дней
|2
|Омск
|217 000
|7 месяцев 7 дней
|3
|Москва
|449 000
|8 месяцев 5 дней
|4
|Воронеж
|255 000
|8 месяцев 7 дней
|5
|Ульяновск
|250 000
|8 месяцев 10 дней
|6
|Екатеринбург
|295 000
|8 месяцев 13 дней
|7
|Челябинск
|255 000
|8 месяцев 15 дней
|8
|Волгоград
|240 000
|8 месяцев 17 дней
|9
|Саратов
|240 000
|8 месяцев 17 дней
|10
|Тюмень
|300 000
|8 месяцев 17 дней
|11
|Краснодар
|307 000
|8 месяцев 23 дней
|12
|Санкт-Петербург
|395 000
|8 месяцев 23 дней
|13
|Ижевск
|270 000
|9 месяцев 0 дней
|14
|Красноярск
|315 000
|9 месяцев 0 дней
|15
|Новосибирск
|315 000
|9 месяцев 0 дней
|16
|Нижний Новгород
|299 000
|9 месяцев 2 дня
|17
|Казань
|320 000
|9 месяцев 4 дня
|18
|Уфа
|280 000
|9 месяцев 10 дней
|19
|Ростов-на-Дону
|283 000
|9 месяцев 13 дней
|20
|Пермь
|285 000
|9 месяцев 15 дней
|21
|Самара
|299 000
|9 месяцев 29 дней
|22
|Тольятти
|299 000
|9 месяцев 29 дней
|23
|Иркутск
|300 000
|10 месяцев 0 дней
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За 300 тыщ в наше время это не машина, а "ведро" из под такси. Н.... она нужна? Ломучая повозка, повидавшая многое. пересчитать товарищи с Авито на сумму 700-1млн, вот это будет более актуально.
А то что выйдет по срокам *2, если взять семью с детьми. А пока накопишь, цены снова взлетят)))) Поэтому кредит "наше всЁ"