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  • Эксперты Авито Авто подсчитали, сколько времени нужно россиянам, чтобы накопить на автомобиль

Эксперты Авито Авто подсчитали, сколько времени нужно россиянам, чтобы накопить на автомобиль

12.11.2020 182 2 0

Эксперты Авито Авито выяснили, сколько месяцев потребуется российской семье, в которой работают оба супруга, чтобы накопить на автомобиль, полностью откладывая зарплату одного из них. Для этого среднюю зарплату (показатель рассчитан на основе медианной зарплаты – зарплаты, указанной в вакансии из середины выборки активных вакансий, выстроенных по возрастанию уровня зарплаты) жителей страны, рассчитанную по данным Авито Работа по итогам III квартала 2020 года, сравнили со средней стоимостью (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) подержанного автомобиля за тот же расчетный период. Согласно результатам исследования, в среднем в России семейная пара, в которой оба супруга работают, может накопить на автомобиль за 8 месяцев и 21 день. 

 

Партнерский материал

По данным Авито Авто, средняя стоимость подержанного автомобиля в России в III квартале выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% по сравнению с предыдущим кварталом. В итоге подержанный автомобиль в III квартале стоил в среднем 300 000 рублей. Однако, несмотря на рост средней цены автомобиля на вторичном рынке, семейные пары из большинства крупных городов России могут накопить на покупку меньше, чем за год. 

Повышение средней цены автомобилей на вторичном рынке было отчасти компенсировано ростом средней зарплаты: в III квартале, по данным Авито Работа, средний размер заработной платы за месяц в России составил 34 499 рублей – на 15% больше, чем в III квартале 2019 года.

От Барнаула до Иркутска: сколько времени потребуется, чтобы накопить на автомобиль жителям разных городов

Быстрее всего накопить на покупку собственного автомобиля, по данным Авито Авто, могут жители Барнаула и Омска. В Барнауле на это потребуется 6 месяцев и 10 дней, в Омске – 7 месяцев и 7 дней. В этих городах средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в III квартале оказалась заметно меньше средней по стране: в Барнауле – 190 000 рублей, а в Омске – 217 000 рублей. 

Дольше всего копить на автомобиль семейным парам из Самары, Тольятти и Иркутска. В Иркутске на это потребуется более 10 полных месяцев, а в Самаре и Тольятти – по 10 месяцев и 29 дней. Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в этих городах с практически не отличается от средней по стране, но при этом размер средней заработной платы ниже и составляет по 30 000 рублей для каждого из городов.

В Москве на то, чтобы накопить на автомобиль, у семейной пары уйдет 8 месяцев и 5 дней, а в Санкт-Петербурге – 8 месяцев и 23 дня. 

Рейтинг городов по сроку накопления суммы, равной стоимости автомобиля, III квартал 2020 года

ГородСредняя стоимость автомобиля, руб.
Период накопления, месяцев и дней
1Барнаул190 0006 месяцев 10 дней
2Омск217 0007 месяцев 7 дней
3Москва449 0008 месяцев 5 дней
4Воронеж255 0008 месяцев 7 дней
5Ульяновск250 0008 месяцев 10 дней
6Екатеринбург295 0008 месяцев 13 дней
7Челябинск255 0008 месяцев 15 дней
8Волгоград240 0008 месяцев 17 дней
9Саратов240 0008 месяцев 17 дней
10Тюмень300 0008 месяцев 17 дней
11Краснодар307 0008 месяцев 23 дней
12Санкт-Петербург395 0008 месяцев 23 дней
13Ижевск270 0009 месяцев 0 дней
14Красноярск315 0009 месяцев 0 дней
15Новосибирск315 0009 месяцев 0 дней
16Нижний Новгород299 0009 месяцев 2 дня
17Казань320 0009 месяцев 4 дня
18Уфа280 0009 месяцев 10 дней
19Ростов-на-Дону283 0009 месяцев 13 дней
20Пермь285 0009 месяцев 15 дней
21Самара299 0009 месяцев 29 дней
22Тольятти299 0009 месяцев 29 дней
23Иркутск300 00010 месяцев 0 дней
Россия статистика

 

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2 комментария
12.11.2020 14:51
soft_wind87@mail.ru

За 300 тыщ в наше время это не машина, а "ведро" из под такси. Н.... она нужна? Ломучая повозка, повидавшая многое. пересчитать товарищи с Авито на сумму 700-1млн, вот это будет более актуально.

12.11.2020 14:54
soft_wind87@mail.ru

А то что выйдет по срокам *2, если взять семью с детьми. А пока накопишь, цены снова взлетят)))) Поэтому кредит "наше всЁ"

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