Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах автомобилей с пробегом и подвели итоги I квартала для вторичного авторынка. Согласно данным Авито Авто, по итогам первых трех месяцев 2021 года продажи подержанных автомобилей в стране выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в стране по итогам квартала составила 320 000 рублей – на 6,7% больше, чем в предыдущем квартале, и на 14,3% больше, чем год назад.

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Динамика продаж и цен

В I квартале 2021 года продажи подержанных автомобилей в стране, по данным Авито Авто, выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%. При этом в сравнении с IV кварталом 2020 года наблюдается незначительное снижение продаж, продиктованное сезонностью – на фоне новогодних праздников количество сделок на вторичном авторынке в I квартале всегда немного снижается по сравнению с концом года.

В ряде регионов России рост продаж на вторичном авторынке год к году стал более заметным, чем в среднем по стране. Например, в Красноярском крае продажи подержанных автомобилей в I квартале выросли на 35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Омской области рост составил 30,5%, в Тюменской области – 23,3%.

Средняя стоимость подержанных автомобилей в I квартале 2021 года, согласно данным Авито Авто, выросла на 6,7% по сравнению с IV кварталом 2020 года и на 14,3% по сравнению с I кварталом 2020 года. В итоге средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 320 000 рублей.

Дороже всего автомобили с пробегом в I квартале стоили в Москве и Московской области (средняя цена – 500 000 рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (средняя цена – 445 000 рублей), а также Новосибирской области (средняя цена – 399 000 рублей).

Лидером по доступности подержанных автомобилей по итогам первых трех месяцев 2021 года стал Алтайский край (средняя цена – 205 000 рублей), на втором месте – Омская область (средняя цена – 225 000 рублей), на третьем – Кировская область (средняя цена – 240 000 рублей).

Самые продаваемые бренды, модели и сегменты

В I квартале 2021 года первое место среди самых востребованных марок по России занял ВАЗ (LADA) со средней ценой в 125 000 рублей. На втором месте – Toyota (средняя цена – 600 000 рублей), на третьем – Hyundai (средняя цена – 500 000 рублей). Четвертую позицию занимает KIA (средняя цена – 630 000 рублей), а пятую – Volkswagen (средняя цена – 515 000 рублей).

Топ-5 самых продаваемых брендов, Россия, I квартал 2021 года

Бренд Доля в общих продажах Средняя цена, руб. Рост цены за квартал ВАЗ (LADA) 25,9% 125 000 8,7% Toyota 6,1% 600 000 3,4% Hyundai 5,5% 500 000 5,3% KIA 5,2% 630 000 5,9% Volkswagen 4,7% 515 000 6,2%

Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara. Ford Focus – на третьем месте, четвертое и пятое заняли ВАЗ (LADA) Grantа и ВАЗ (LADA) Kalina. Шестое и седьмое места достались моделям ВАЗ (LADA) 2107 и ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива). Места с восьмого по десятое занимают Hyundai Solaris, ВАЗ (LADA) 2110 и KIA Rio.

Топ-10 самых продаваемых моделей, Россия, I квартал 2021 года

Бренд Модель Доля в продажах Средняя цена , руб. Рост цены за квартал ВАЗ (LADA) Priora 3,48% 205 000 3,0% ВАЗ (LADA) 2114 Samara 2,63% 100 000 3,1% Ford Focus 2,37% 349 000 4,2% ВАЗ (LADA) Granta 2,34% 320 000 6,7% ВАЗ (LADA) Kalina 2,30% 179 000 3,5% ВАЗ (LADA) 2107 1,94% 55 000 0,0% ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 1,87% 180 000 2,9% Hyundai Solaris 1,86% 560 000 4,7% ВАЗ (LADA) 2110 1,85% 70 000 7,7% KIA Rio 1,80% 579 000 5,3%

Как и ранее, покупатели подержанных автомобилей в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 80,8% продаж за III квартал.