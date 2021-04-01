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Эксперты Авито Авто подвели итоги I квартала для вторичного авторынка

01.04.2021 193 0 1

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах автомобилей с пробегом и подвели итоги I квартала для вторичного авторынка. Согласно данным Авито Авто, по итогам первых трех месяцев 2021 года продажи подержанных автомобилей в стране выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в стране по итогам квартала составила 320 000 рублей – на 6,7% больше, чем в предыдущем квартале, и на 14,3% больше, чем год назад.

 

Партнерский материал

Динамика продаж и цен

В I квартале 2021 года продажи подержанных автомобилей в стране, по данным Авито Авто, выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%. При этом в сравнении с IV кварталом 2020 года наблюдается незначительное снижение продаж, продиктованное сезонностью – на фоне новогодних праздников количество сделок на вторичном авторынке в I квартале всегда немного снижается по сравнению с концом года.

 В ряде регионов России рост продаж на вторичном авторынке год к году стал более заметным, чем в среднем по стране. Например, в Красноярском крае продажи подержанных автомобилей в I квартале выросли на 35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Омской области рост составил 30,5%, в Тюменской области – 23,3%.
Средняя стоимость подержанных автомобилей в I квартале 2021 года, согласно данным Авито Авто, выросла на 6,7% по сравнению с IV кварталом 2020 года и на 14,3% по сравнению с I кварталом 2020 года. В итоге средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 320 000 рублей.

 Дороже всего автомобили с пробегом в I квартале стоили в Москве и Московской области (средняя цена – 500 000 рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (средняя цена – 445 000 рублей), а также Новосибирской области (средняя цена – 399 000 рублей).

 Лидером по доступности подержанных автомобилей по итогам первых трех месяцев 2021 года стал Алтайский край (средняя цена – 205 000 рублей), на втором месте – Омская область (средняя цена – 225 000 рублей), на третьем – Кировская область (средняя цена – 240 000 рублей).

Самые продаваемые бренды, модели и сегменты

В I квартале 2021 года первое место среди самых востребованных марок по России занял ВАЗ (LADA) со средней ценой в 125 000 рублей. На втором месте – Toyota (средняя цена – 600 000 рублей), на третьем – Hyundai (средняя цена – 500 000 рублей). Четвертую позицию занимает KIA (средняя цена – 630 000 рублей), а пятую – Volkswagen (средняя цена – 515 000 рублей).

Топ-5 самых продаваемых брендов, Россия, I квартал 2021 года

Бренд

Доля в общих продажах

Средняя цена, руб.

Рост цены за квартал

ВАЗ (LADA)

25,9%

125 000

8,7%

Toyota

6,1%

600 000

3,4%

Hyundai

5,5%

500 000

5,3%

KIA

5,2%

630 000

5,9%

Volkswagen

4,7%

515 000

6,2%

Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara. Ford Focus – на третьем месте, четвертое и пятое заняли ВАЗ (LADA) Grantа и ВАЗ (LADA) Kalina. Шестое и седьмое места достались моделям ВАЗ (LADA) 2107 и ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива). Места с восьмого по десятое занимают Hyundai Solaris, ВАЗ (LADA) 2110 и KIA Rio.

Топ-10 самых продаваемых моделей, Россия, I квартал 2021 года

Бренд

Модель

Доля в продажах

Средняя цена , руб.

Рост цены за квартал

ВАЗ (LADA)

Priora

3,48%

205 000

3,0%

ВАЗ (LADA)

2114 Samara

2,63%

100 000

3,1%

Ford

Focus

2,37%

349 000

4,2%

ВАЗ (LADA)

Granta

2,34%

320 000

6,7%

ВАЗ (LADA)

Kalina

2,30%

179 000

3,5%

ВАЗ (LADA)

2107

1,94%

55 000

0,0%

ВАЗ (LADA)

4x4 (Нива)

1,87%

180 000

2,9%

Hyundai

Solaris

1,86%

560 000

4,7%

ВАЗ (LADA)

2110

1,85%

70 000

7,7%

KIA

Rio

1,80%

579 000

5,3%

Как и ранее, покупатели подержанных автомобилей в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 80,8% продаж за III квартал.

Россия статистика

 

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