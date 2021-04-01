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Динамика продаж и цен
В I квартале 2021 года продажи подержанных автомобилей в стране, по данным Авито Авто, выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%. При этом в сравнении с IV кварталом 2020 года наблюдается незначительное снижение продаж, продиктованное сезонностью – на фоне новогодних праздников количество сделок на вторичном авторынке в I квартале всегда немного снижается по сравнению с концом года.
В ряде регионов России рост продаж на вторичном авторынке год к году стал более заметным, чем в среднем по стране. Например, в Красноярском крае продажи подержанных автомобилей в I квартале выросли на 35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Омской области рост составил 30,5%, в Тюменской области – 23,3%.
Средняя стоимость подержанных автомобилей в I квартале 2021 года, согласно данным Авито Авто, выросла на 6,7% по сравнению с IV кварталом 2020 года и на 14,3% по сравнению с I кварталом 2020 года. В итоге средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 320 000 рублей.
Дороже всего автомобили с пробегом в I квартале стоили в Москве и Московской области (средняя цена – 500 000 рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (средняя цена – 445 000 рублей), а также Новосибирской области (средняя цена – 399 000 рублей).
Лидером по доступности подержанных автомобилей по итогам первых трех месяцев 2021 года стал Алтайский край (средняя цена – 205 000 рублей), на втором месте – Омская область (средняя цена – 225 000 рублей), на третьем – Кировская область (средняя цена – 240 000 рублей).
Самые продаваемые бренды, модели и сегменты
В I квартале 2021 года первое место среди самых востребованных марок по России занял ВАЗ (LADA) со средней ценой в 125 000 рублей. На втором месте – Toyota (средняя цена – 600 000 рублей), на третьем – Hyundai (средняя цена – 500 000 рублей). Четвертую позицию занимает KIA (средняя цена – 630 000 рублей), а пятую – Volkswagen (средняя цена – 515 000 рублей).
Топ-5 самых продаваемых брендов, Россия, I квартал 2021 года
|
Бренд
|
Доля в общих продажах
|
Средняя цена, руб.
|
Рост цены за квартал
|
ВАЗ (LADA)
|
25,9%
|
125 000
|
8,7%
|
Toyota
|
6,1%
|
600 000
|
3,4%
|
Hyundai
|
5,5%
|
500 000
|
5,3%
|
KIA
|
5,2%
|
630 000
|
5,9%
|
Volkswagen
|
4,7%
|
515 000
|
6,2%
Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara. Ford Focus – на третьем месте, четвертое и пятое заняли ВАЗ (LADA) Grantа и ВАЗ (LADA) Kalina. Шестое и седьмое места достались моделям ВАЗ (LADA) 2107 и ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива). Места с восьмого по десятое занимают Hyundai Solaris, ВАЗ (LADA) 2110 и KIA Rio.
Топ-10 самых продаваемых моделей, Россия, I квартал 2021 года
|
Бренд
|
Модель
|
Доля в продажах
|
Средняя цена , руб.
|
Рост цены за квартал
|
ВАЗ (LADA)
|
Priora
|
3,48%
|
205 000
|
3,0%
|
ВАЗ (LADA)
|
2114 Samara
|
2,63%
|
100 000
|
3,1%
|
Ford
|
Focus
|
2,37%
|
349 000
|
4,2%
|
ВАЗ (LADA)
|
Granta
|
2,34%
|
320 000
|
6,7%
|
ВАЗ (LADA)
|
Kalina
|
2,30%
|
179 000
|
3,5%
|
ВАЗ (LADA)
|
2107
|
1,94%
|
55 000
|
0,0%
|
ВАЗ (LADA)
|
4x4 (Нива)
|
1,87%
|
180 000
|
2,9%
|
Hyundai
|
Solaris
|
1,86%
|
560 000
|
4,7%
|
ВАЗ (LADA)
|
2110
|
1,85%
|
70 000
|
7,7%
|
KIA
|
Rio
|
1,80%
|
579 000
|
5,3%
Как и ранее, покупатели подержанных автомобилей в России отдают предпочтение машинам малого (В) и среднего (С) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 80,8% продаж за III квартал.
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