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  • Эксперты Авито Авто узнали, какие автомобили чаще всего ломаются у россиян

Эксперты Авито Авто узнали, какие автомобили чаще всего ломаются у россиян

13.08.2021 1405 0 1

Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, автомобили из каких стран-производителей, по мнению российских водителей, ломаются чаще всего. 65% опрошенных россиян отметили, что чаще всего поломки случаются в автомобилях из России, 40% – что из Китая. Отличаются также частотой поломок, по мнению респондентов, машины французских автопроизводителей – на них пришлось 10% всех ответов. 8% опрошенных назвали часто ломающимися автомобили из Южной Кореи. Также исследование показало, сколько в среднем россияне тратят на ремонт своего автомобиля в год. Более половины (55%) опрошенных автомобилистов указали, что эта сумма составляет от 10 000 до 40 000 рублей.​

 

​Партнерский материал

В исследовании Авито Авто приняли участие 6500 автовладельцев из разных регионов страны. Из них треть – обладатели автомобилей с пробегом до 50 000 км, 46% – от 50 000 до 150 000 км пробега, а 22% – владельцы автомобилей с пробегом свыше 150 000 км.

Согласно результатам опроса, большинство автовладельцев (48%) в среднем сталкиваются с поломками в своих автомобилях раз в год и реже. 27% опрошенных сообщили, что проблемы в автомобиле встречаются 1-3 раза в год, 12% сталкиваются с поломками более 4 раз в год.

Если говорить о суммах затрат на ремонт своего автомобиля, то в среднем у трети россиян в год этот расход составляет от 10 000 до 20 000 рублей. 26% опрошенных указали примерную сумму от 20 000 до 40 000 рублей, 16% тратят более 40 000 рублей ежегодно. Пятая часть опрошенных отметила, что на ремонт приходится менее 10 000 рублей.

Автомобили из каких стран менее надежные

При ответе на вопрос, автомобили из каких стран-производителей ломаются чаще всего, 65% респондентов отметили, что российские, а 40%  – что китайские. Отличаются также частотой поломок, по мнению россиян, французские машины – на них пришлось 10% всех ответов. 8% опрошенных назвали часто ломающимися автомобили из Южной Кореи.

Наиболее критично оценивают российские автомобили жители Северо-Кавказского федерального округа, где больше всех – 74% опрошенных – отметили частые поломки отечественного автопрома. А вот в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах значительно более позитивно оценивают надежность китайских автомобилей – там с частыми поломками «китайцев» согласны 36% опрошенных.

Самые частые поломки у российских автомобилистов

В целом по стране наиболее распространенной проблемой автомобилистов оказался  прокол или износ шин – с ним приходилось сталкиваться 46% опрошенных водителей. На втором месте в списке распространенных поломок – разряженный аккумулятор, который отметили 33% опрошенных. 25% респондентов указали, что сталкивались с проблемой в подвеске. По 24% из участников исследования, соответственно, встречались со скрипами и проблемами с внешними световыми приборами. Среди других поломок были отмечены также проблемы с электрикой (21%), выход из строя свечей зажигания (18%), проблемы с запуском двигателя (14%).

Какими качествами обладает надежный автомобиль?

Из результатов исследования также следует, что залогом надежности автомобиля, который будет редко ломаться, по мнению россиян, является регулярное техническое обслуживание – с этим согласны 69% респондентов. 38% опрошенных считают, что проблем с автомобилем зарубежной марки будет меньше. Среди признаков надежного автомобиля были отмечены: правильное хранение транспортного средства (35%) и небольшой пробег (31%). Кроме того, в автомобиле можно быть уверенным, если он известного бренда, у друзей или знакомых есть позитивный опыт владения, а также если у автомобиля высокие оценки в авторитетных рейтингах, таких как, например, Euro NCAP.

Россия статистика

 

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