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Эксперты Авито Авто выяснили, в каких городах наиболее популярны отечественные автомобили

05.06.2020 121 0 1

Автомобили отечественных брендов в 2020 году лидируют по спросу на вторичном рынке в России, – на их долю приходится более 36% общефедерального спроса. По данным Авито Авто, наибольшей популярностью отечественные бренды пользуются в Тольятти, Саратове и Ульяновске. В каждом из этих городов доля спроса на российские марки превышает 40%.

 

Партнерский материал

В Тольятти – домашнем регионе АвтоВАЗ – уровень востребованности российских автомобилей выше, чем во всех других городах страны: на отечественные бренды приходится более 60% спроса. Саратов и Ульяновск немного отстают – здесь отечественные бренды отвоевали порядка 40% спроса. Меньше всего интересуются российскими автомобилями в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске. В этих трех городах доля спроса на отечественные автомобили составляет менее 20%. 

В каких городах «японцы» и «немцы» популярнее отечественных авто

Сохраняя первенство по спросу на федеральном уровне, отечественные автомобили, однако, лидируют не во всех городах России. Автомобили немецких и японских брендов в некоторых регионах оказались более популярны несмотря на то, что в среднем по стране они стоят дороже отечественных автомобилей – 792 000 рублей и 678 000 рублей соответственно.

Автомобили немецких марок занимают верхнюю строчку в рейтинге востребованности в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. При этом средняя стоимость «немцев» во всех перечисленных городах выше, чем по стране. В Москве она составляет 1 240 000 рублей, в Краснодаре – 1 067 000 рублей, а в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону 969 000 рублей и 906 000 рублей соответственно. 

Volkswagen Golf 5-door 2008–12

В Барнауле, Иркутске, Красноярске и Новосибирске наибольшим спросом пользуются японские бренды. Востребованность японских автомобилей в городах Сибири может отчасти объясняться близостью к Дальневосточному региону, а отчасти – высокой проходимостью наиболее популярных моделей при относительно доступной цене. Жителям Барнаула и Красноярска «японцы» обходятся дешевле средней стоимости по стране, а жителям Иркутска и Новосибирска – дороже. В Барнауле средняя цена подержанного автомобиля японского бренда составляет 538 000 рублей, в Красноярске – 624 000 рублей. Жителям Иркутска «японец» обходится в среднем в 701 000 рублей, а Новосибирска – в 696 000 рублей. 

Отечественные бренды: динамика стоимости и средние цены по регионам

Лидерство российских автомобилей в большинстве регионов страны можно объяснить их сравнительно невысокой стоимостью. Средняя цена отечественного автомобиля с пробегом в апреле-мае 2020 года составила 215 000 рублей. Машины японских, немецких, корейских и американских брендов обойдутся минимум в 2 раза дороже. «Немцы» стоят в среднем 792 000 рублей, «японцы» – 678 000 рублей, корейские бренды – 538 000 рублей, а автомобили американских марок – 426 000 рублей. 

Дешевле российских стоят только автомобили из Индии (171 000 рублей), Ирана (121 000 рублей), Украины (108 000 рублей) и Малайзии (74 000 рублей). Самая высокая средняя стоимость на российском рынке у подержанных автомобилей британских и австрийских марок – 1 269 000 рублей и 1 568 000 рублей соответственно. 

В апреле-мае 2020 года средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом в России выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2,8% по сравнению с I кварталом 2020 года. 

Lada Vesta 2015–н.в.

Заметнее всего цены выросли в Москве: российские автомобили в столице подорожали за год на 19%, по сравнению с I кварталом их стоимость в апреле-мае выросла на 9,2% и теперь составляет 304 000 рублей – это самый высокий показатель по стране. В тройку городов с самыми высокими ценами на автомобили отечественных марок вошли также Новосибирск (277 000 рублей) и Краснодар (274 000 рублей). 

Дешевле всего подержанные автомобили российских брендов обойдутся жителям Омска и Барнаула. В этих городах их средняя стоимость ниже, чем по стране – 209 000 и 169 000 рублей соответственно. 

Отечественные автомобили: потенциал роста

Результаты опроса, проведенного в конце апреля Авито Авто, свидетельствуют, что по завершении пандемии автомобили российских марок могут отвоевать у иномарок еще большую долю рынка вторичных автомобилей. Порядка 12% участников опроса отмечали, что собирались купить иномарку, но изменили планы и намерены приобрести отечественный автомобиль, чтобы сэкономить. Этот показатель мало различается по городам и федеральным округам. Однако в Уральском ФО он превышает среднее значение по округам почти вдвое и составляет 21%. В городах Уральского ФО отечественные автомобили находятся в топе по спросу уже сейчас: в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске российские бренды более востребованы, чем иномарки.

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