Электрический минивэн Haima EX00 метит в лидеры китайского рынка такси

Компания Haima из китайской провинции Хайнань была основана в 1992 году с целью локализации моделей Mazda, в 2006 году основным собственником компании стал китайский государственный автоконцерн FAW. До 2017 года дела у Haima шли неплохо, по итогам 2016 года она реализовала в Китае более 250 тысяч автомобилей, а потом кривая продаж стала резко загибаться. Сегодня Haima — это даже не третий, а четвёртый эшелон китайского авторынка, её продажи за первые 11 месяцев этого года в Китае, по данным CAAM, составили всего 8028 автомобилей (-20% по сравнению с АППГ), но компания держится на плаву за счёт экспортных рынков: в частности минувшей осенью Haima вернулась в Россию. Кроме того, компания связывает большие надежды с принципиально новой моделью под брендом IT Box.

IT Box — это существующая с 2013 года дочерняя IT-компания концерна FAW, именно ей принадлежит идея создания однообъёмного электрического таксомотора: он был представлен в виде концепта в 2021 году, причём сразу в двух версиях — стандартной BM-400 и удлинённой BM-600. По мере приближения к серийному производству FAW подключил к проекту теряющую рынок компанию Haima, чтобы можно было хоть чем-то занять её производственные мощности. Теперь таксомотор существует под двойным брендом — Haima/IT Box. Снаружи и внутри минивэн брендирован эмблемами IT Box, но даже в пресс-релизах самой компании IT Box новинка фигурирует как Haima EX00.



Haima EX00 — это развитие концепта IT Box BM-400, удлинённая версия тоже будет, но позже. Габаритная длина Haima EX00 — 4500 мм, колёсная база — 2850 мм. Кузов имеет специфическую посадочную формулу 1+1+3, по правому борту у него две двери (передняя распашная и задняя сдвижная), образующие в открытом состоянии проём длиной 1600 мм, по левому борту есть лишь одна распашная водительская дверь. Имеется также багажная дверь (на концепте её не было), но места для багажа за ней почти нет — предполагается, что сумки будут ехать рядом с водителем, как в лондонских кэбах производства компании LEVC (принадлежит холдингу Geely).



Самое козырное место в салоне — правое кресло L-образной галёрки: перед ним самый большой запас пространства для ног, а само кресло снабжено множеством регулировок, вентиляцией, массажёрами и выдвижной подпоркой для ног. VIP-пассажир, заняв в этом кресле полулежачую посадку, может наслаждаться фильмами и играми на опускающемся с потолка 15,6-дюймовом мониторе.



Грузовая площадка справа от водителя такая большая (длина — 2100 мм, ширина — 650 мм), что водитель в перерывах между сменами или в обед может на ней вздремнуть, для чего предусмотрен подходящий по размерам надувной матрас. В правую часть передней панели салона интегрировано рекламное световое пано, также в салоне рядом с центральным креслом можно установить вендинговый автомат с едой и напитками.



В техническом плане Haima EX00 устроен довольно просто: единственный электромотор мощностью 120 кВт (163 л.с.) расположен на передней оси и вращает передние колёса. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой. Ёмкость батареи — 62 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 480 км по циклу CLTC.



Пилотное производство Haima EX00 началось ещё в ноябре, на прошлой неделе начался приём предзаказов для корпоративных клиентов и к настоящему моменту, как утверждает пресс-служба IT Box, на таксомотор поступило около 150 тысяч заявок, притом что цена пока официально не объявлена. Массовое производство Haima EX00 и отгрузки заказанных машин клиентам должны начаться в следующем году.