Haima возвращается в Россию с кроссовером 8S и компактвэном 7X, названы цены

Фирма Haima прославилась прежде всего машинами, сделанными на базе старых моделей Mazda, ведь «поднебесный» бренд был создан при участии японского производителя. Хаймы продавали и в России, более того, у нас даже была налажена сборка. Но в 2016-м марка бесславно покинула наш рынок из-за слабого спроса. В 2017-м тогдашнее представительство заявило о планах возобновить поставки в РФ, однако этого так и не произошло. А затем Haima начала стремительно терять покупателей на родине. В итоге, сейчас компания практически не ведет деятельность в Китае, однако за рубежом ее модели все-таки присутствуют: более-менее бойко бизнес идет в Юго-Восточной Азии. Ну а теперь Haima также вновь попытается закрепиться в России.
Официальным дистрибьютором марки стало ООО «МВЛ Авто», зарегистрированное в Москве в прошлом году. Уже запущен новый российский сайт Haima (haima-auto.ru). Согласно ему, сейчас дилерская сеть включает салоны в девяти городах: Абакан, Березовский (Свердловская область), Набережные Челны, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сургут, Тюмень и Ярославль. Любопытно, что на карте каждый дилерский центр – с пометкой «Скоро открытие».
Китайский бренд возвращается с двумя моделями – это кроссовер Haima 8S, который внешне похож на «четвертый» дореформенный Hyundai Santa Fe, и компактвэн Haima 7X. На родине серийный паркетник дебютировал в 2018-м, вэн к нему присоединился год спустя. Начнем с SUV.
Длина Haima 8S равна 4565 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1682 мм, колесная база – 2700 мм. То есть по своим габаритам он близок к нашему почившему Toyota RAV4. Паспортный дорожный просвет «китайца» без нагрузки – 200 мм, с полной нагрузкой – 160 мм. В России паркетник будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI мощностью 195 л.с. Максимальный крутящий момент почему-то разнится: на сайте указано 293 Нм, а в брошюре – 280 Нм. Как бы то ни было, двигатель может «питаться» АИ-92. Коробка – шестиступенчатый автомат, привод только передний.
Кроссовер Haima 8S планируют продавать в двух комплектациях. В начальной версии Deluxe есть светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, передние и боковые подушки безопасности, задний парктроник, мультимедиа-система с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, круиз-контроль.
В исполнении Flagship появляются виртуальная приборка, подогрев передних кресел, климат-контроль, камеры кругового обзора, передний парктроник, штатный регистратор, шторки безопасности, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга слепых зон.
На сайте уже указаны цены: Haima 8S Deluxe стоит 3 200 000 рублей, версия Flagship – 3 400 000 рублей. Впрочем, официально о старте продаж дистрибьютор пока не объявлял, так что прайс-лист вполне еще может измениться.
Габариты компактвэна Haima 7X: 4815/1874/1720 мм, расстояние между осями – 2860 мм. Дорожный просвет без нагрузки – 170 мм, с оной – 140 мм. Вэн по умолчанию имеет семиместный салон с двумя раздельными креслами во втором ряду. «Семерка» оснащается теми же 1.6 TGDI и 6АКП, что и кроссовер.
Haima 7X тоже предложат в двух комплектациях, но названия у них иные – Luxury и Premium. Отличия от вариантов исполнений кросса: у вэна уже в базе есть шторки безопасности, «климат» и система кругового обзора, плюс камера наблюдения за пассажирами третьего ряда. А топовому MPV вдобавок положены вентиляция передних сидений (наряду с подогревом), автопарковщик и беспроводная зарядка для смартфона.
Компактвэн Haima 7X Luxury, согласно сайту, стоит 3 600 000 рублей, версия Premium – 3 800 000 рублей.
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