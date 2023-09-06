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Haima возвращается в Россию с кроссовером 8S и компактвэном 7X, названы цены

06.09.2023 113 0 0

Обе модели предложат с бензиновой турбочетверкой 1.6 и автоматом, полного привода нет. На данный момент для каждого из «китайцев» заявлены две комплектации.

Фирма Haima прославилась прежде всего машинами, сделанными на базе старых моделей Mazda, ведь «поднебесный» бренд был создан при участии японского производителя. Хаймы продавали и в России, более того, у нас даже была налажена сборка. Но в 2016-м марка бесславно покинула наш рынок из-за слабого спроса. В 2017-м тогдашнее представительство заявило о планах возобновить поставки в РФ, однако этого так и не произошло. А затем Haima начала стремительно терять покупателей на родине. В итоге, сейчас компания практически не ведет деятельность в Китае, однако за рубежом ее модели все-таки присутствуют: более-менее бойко бизнес идет в Юго-Восточной Азии. Ну а теперь Haima также вновь попытается закрепиться в России. 

Официальным дистрибьютором марки стало ООО «МВЛ Авто», зарегистрированное в Москве в прошлом году. Уже запущен новый российский сайт Haima (haima-auto.ru). Согласно ему, сейчас дилерская сеть включает салоны в девяти городах: Абакан, Березовский (Свердловская область), Набережные Челны, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сургут, Тюмень и Ярославль. Любопытно, что на карте каждый дилерский центр – с пометкой «Скоро открытие».

Китайский бренд возвращается с двумя моделями – это кроссовер Haima 8S, который внешне похож на «четвертый» дореформенный Hyundai Santa Fe, и компактвэн Haima 7X. На родине серийный паркетник дебютировал в 2018-м, вэн к нему присоединился год спустя. Начнем с SUV.

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Длина Haima 8S равна 4565 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1682 мм, колесная база – 2700 мм. То есть по своим габаритам он близок к нашему почившему Toyota RAV4. Паспортный дорожный просвет «китайца» без нагрузки – 200 мм, с полной нагрузкой – 160 мм. В России паркетник будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI мощностью 195 л.с. Максимальный крутящий момент почему-то разнится: на сайте указано 293 Нм, а в брошюре – 280 Нм. Как бы то ни было, двигатель может «питаться» АИ-92. Коробка – шестиступенчатый автомат, привод только передний.

Кроссовер Haima 8S планируют продавать в двух комплектациях. В начальной версии Deluxe есть светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, передние и боковые подушки безопасности, задний парктроник, мультимедиа-система с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, круиз-контроль. 

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В исполнении Flagship появляются виртуальная приборка, подогрев передних кресел, климат-контроль, камеры кругового обзора, передний парктроник, штатный регистратор, шторки безопасности, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга слепых зон.

На сайте уже указаны цены: Haima 8S Deluxe стоит 3 200 000 рублей, версия Flagship – 3 400 000 рублей. Впрочем, официально о старте продаж дистрибьютор пока не объявлял, так что прайс-лист вполне еще может измениться.

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Габариты компактвэна Haima 7X: 4815/1874/1720 мм, расстояние между осями – 2860 мм. Дорожный просвет без нагрузки – 170 мм, с оной – 140 мм. Вэн по умолчанию имеет семиместный салон с двумя раздельными креслами во втором ряду. «Семерка» оснащается теми же 1.6 TGDI и 6АКП, что и кроссовер.

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Haima 7X тоже предложат в двух комплектациях, но названия у них иные – Luxury и Premium. Отличия от вариантов исполнений кросса: у вэна уже в базе есть шторки безопасности, «климат» и система кругового обзора, плюс камера наблюдения за пассажирами третьего ряда. А топовому MPV вдобавок положены вентиляция передних сидений (наряду с подогревом), автопарковщик и беспроводная зарядка для смартфона.

Компактвэн Haima 7X Luxury, согласно сайту, стоит 3 600 000 рублей, версия Premium – 3 800 000 рублей.

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