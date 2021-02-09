Терпящая бедствие Haima: кроссовер S5, который так и не добрался до РФ, заменили гибридом 6P

Китайская компания открыла прием заказов на свой новый паркетник. Впрочем, новый он условно – покупателям предложат гибридную версию кросса S5. А вот «традиционный» SUV на родине уже давно не продают.

Помните Haima? Она прославилась, прежде всего, моделями, созданными на базе старых Mazda (китайская марка была создана при участии Мазды, сегодня она входит в концерн FAW). В России «поднебесная» компания была представлена кроссовером Haima 7 и седаном M3, у нас продажи свернули в 2016-м из-за слабого спроса, причем в 2017-м местный офис заявил о планах возобновить поставки в РФ, однако этого так и не произошло. А затем Haima начала стремительно терять покупателей и на родине, следствием этого, видимо, стал отказ от устаревших моделей, и фирма теперь показывает совсем другие результаты. Так, если раньше в Китае продавали по 150 000 – 180 000 машин Haima, то в 2019-м, по данным «поднебесных» СМИ, реализовано около 9000 единиц, в 2020 – примерно 6000 штук!

Реабилитироваться компания пыталась с помощью новых моделей: в 2018-м на рынок вышел кросс S5 второго поколения, в 2019-м к нему присоединился похожий на Hyundai Santa Fe паркетник 8S, а в прошлом году в Китае стартовал компактвэн 7X. Как мы видим, «воскреснуть» Хайме не удалось, более того, «второй» S5 был снят с производства, хотя SUV первой генерации (он, к слову, был анонсирован для РФ, когда еще планировался «камбэк») пользовался довольно высоким спросом. И все же Haima продолжает свои попытки: «эс-пятый» возвращается на домашний рынок, но уже в виде подзаряжаемого гибрида и под новым именем – 6P.

Отправленный в отставку традиционный кроссовер Haima S5 второго поколения, паркетник Haima 8S и компактвэн Haima 7X 1 / 3 Отправленный в отставку традиционный кроссовер Haima S5 второго поколения, паркетник Haima 8S и компактвэн Haima 7X 2 / 3 Отправленный в отставку традиционный кроссовер Haima S5 второго поколения, паркетник Haima 8S и компактвэн Haima 7X 3 / 3

Версию PHEV показали еще в 2020-м, но только сейчас объявлено о начале приема заявок. Внешне от почившего Haima S5 второго поколения гибрид 6P отличается наличием у радиаторной решетки голубой окантовки, да на багажной двери вместо эмблемы красуется надпись с названием марки. Габариты тоже прежние: длина равна 4418 мм, ширина – 1823 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2630 мм.



Новшество в салоне – шайба вместо рычага, кросс укомплектован семиступенчатой роботизированной коробкой. В арсенале модели также значатся светодиодная оптика, круиз-контроль, мультимедийная система с крупным тачскрином, климат-контроль.

Подзаряжаемый гибрид Haima 6P 1 / 3 Подзаряжаемый гибрид Haima 6P 2 / 3 Подзаряжаемый гибрид Haima 6P 3 / 3

В состав установки Haima 6P вошли бензиновый турбомотор 1.2 и электродвигатель, совокупная отдача – 252 л.с. и 524 Нм. Батарея – от фирмы CATL, но ее емкость пока не раскрывается. Заявлено, что только на электротяге кроссовер сможет проехать около 80 км, правда, в Haima не сообщили, какой цикл использовался при расчетах – скорее всего, это устаревший NEDC, то есть реальная «дальнобойность» намного скромнее. Расход топлива в гибридном режиме – около 1,38 л/100 км. Местные СМИ пишут, что первую «сотню» кросс якобы наберет за 7,5 секунды.



Подзаряжаемый гибрид Haima 6P 1 / 3 Подзаряжаемый гибрид Haima 6P 2 / 3 Подзаряжаемый гибрид Haima 6P 3 / 3

Цена пока предварительная – от 183 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 115 000 рублей по актуальному курсу. «Живые» продажи Haima 6P должны начаться в ближайшее время. Что же касается российского рынка, то к нам Хайма уже вряд ли вернется.

