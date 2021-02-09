Терпящая бедствие Haima: кроссовер S5, который так и не добрался до РФ, заменили гибридом 6P

Помните Haima? Она прославилась, прежде всего, моделями, созданными на базе старых Mazda (китайская марка была создана при участии Мазды, сегодня она входит в концерн FAW). В России «поднебесная» компания была представлена кроссовером Haima 7 и седаном M3, у нас продажи свернули в 2016-м из-за слабого спроса, причем в 2017-м местный офис заявил о планах возобновить поставки в РФ, однако этого так и не произошло. А затем Haima начала стремительно терять покупателей и на родине, следствием этого, видимо, стал отказ от устаревших моделей, и фирма теперь показывает совсем другие результаты. Так, если раньше в Китае продавали по 150 000 – 180 000 машин Haima, то в 2019-м, по данным «поднебесных» СМИ, реализовано около 9000 единиц, в 2020 – примерно 6000 штук!
Реабилитироваться компания пыталась с помощью новых моделей: в 2018-м на рынок вышел кросс S5 второго поколения, в 2019-м к нему присоединился похожий на Hyundai Santa Fe паркетник 8S, а в прошлом году в Китае стартовал компактвэн 7X. Как мы видим, «воскреснуть» Хайме не удалось, более того, «второй» S5 был снят с производства, хотя SUV первой генерации (он, к слову, был анонсирован для РФ, когда еще планировался «камбэк») пользовался довольно высоким спросом. И все же Haima продолжает свои попытки: «эс-пятый» возвращается на домашний рынок, но уже в виде подзаряжаемого гибрида и под новым именем – 6P.
Версию PHEV показали еще в 2020-м, но только сейчас объявлено о начале приема заявок. Внешне от почившего Haima S5 второго поколения гибрид 6P отличается наличием у радиаторной решетки голубой окантовки, да на багажной двери вместо эмблемы красуется надпись с названием марки. Габариты тоже прежние: длина равна 4418 мм, ширина – 1823 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2630 мм.
Новшество в салоне – шайба вместо рычага, кросс укомплектован семиступенчатой роботизированной коробкой. В арсенале модели также значатся светодиодная оптика, круиз-контроль, мультимедийная система с крупным тачскрином, климат-контроль.
В состав установки Haima 6P вошли бензиновый турбомотор 1.2 и электродвигатель, совокупная отдача – 252 л.с. и 524 Нм. Батарея – от фирмы CATL, но ее емкость пока не раскрывается. Заявлено, что только на электротяге кроссовер сможет проехать около 80 км, правда, в Haima не сообщили, какой цикл использовался при расчетах – скорее всего, это устаревший NEDC, то есть реальная «дальнобойность» намного скромнее. Расход топлива в гибридном режиме – около 1,38 л/100 км. Местные СМИ пишут, что первую «сотню» кросс якобы наберет за 7,5 секунды.
Цена пока предварительная – от 183 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 115 000 рублей по актуальному курсу. «Живые» продажи Haima 6P должны начаться в ближайшее время. Что же касается российского рынка, то к нам Хайма уже вряд ли вернется.
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