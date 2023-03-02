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  • Электрический внедорожник Rivian R1S: грядёт дальнобойная двухмоторная топ-версия

Электрический внедорожник Rivian R1S: грядёт дальнобойная двухмоторная топ-версия

02.03.2023 46 0 0

Погрязший в долгах американский электромобильный стартап Rivian ближайшей осенью выведет на рынок наиболее дальнобойную версию своего электрического внедорожника R1S: запас хода на одной зарядке составит около 630 км по циклу EPA, а новая двухмоторная силовая установка собственной разработки позволит разгоняться с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,5 с.

Rivian запустил в производство внедорожник R1S на своём заводе в городе Нормал (США, штат Иллинойс) в конце 2021 года, ранее осенью того же года на конвейер встал соплатформенный пикап R1T. 2022 год компания закончила с результатом в 20 332 проданных электромобиля и 24 337 произведённых, эти цифры включаю в себя не только Rivian R1S и R1T, но и коммерческие фургоны EDV 700, которые Rivian производит по контракту для службы доставки Amazon — в широкой продаже этих фургонов нет.

Актуальный модельный ряд Rivian

Чистый убыток Rivian на конец 2022 года достиг 6,75 млрд долларов при объёме выручки в 1,66 млрд долларов. На фоне других неприятных новостей (например, отказа Rivian от СП с Mercedes-Benz) неудивительно, что с начала зимы акции Rivian стремительно дешевеют, но основатель и гендиректор компании Ар-Джей Скериндж не унывает и лично рапортует в соцсетях о грядущих новинках.

Rivian R1S

Внедорожник Rivian R1S ещё на стадии прототипа в 2018 году был заявлен с тремя батареями на выбор — ёмкостью 105 кВт·ч (Standard Pack), 135 кВт·ч (Large Pack) и 180 кВт·ч (Max Pack), но в производство он пошёл с двумя младшими батареями и с безальтернативной четырёхмоторной силовой установкой (по одному на каждое колесо), её совокупная отдача составляет 847 л.с. и 1231 Нм, с ней внедорожник разгоняется до 60 миль/ч за 3 с.

Rivian R1S

Изначально электромоторы для Rivian поставляла компания Bosch, но в прошлом году Rivian анонсировал собственную двухмоторную силовую установку Enduro и включил её в конфигураторы Rivian R1S и R1T. Заявленная максимальная отдача Enduro — более 608 л.с. и 813 Нм, в стандартной конфигурации R1S и R1T с ней разгоняются до 60 миль/ч за 4,5 с, продвинутая версия Enhanced Dual-Motor AWD обещает разгон за 3,5 с, то есть будет всё равно меньше, чем у четырёхмоторной версии, но близко к тому. Rivian утверждает, что двухмоторная силовая установка более энергоэффективная, чем четырёхмоторная, но конкретные показатели для всех возможных комбинаций пока не обнародованы.

Rivian R1S

Вчера Ар-Джей Скериндж объявил, что осенью на рынок выйдет долгожданная дальнобойная версия Rivian R1S с батареей Max Pack на 180 кВт·ч, её целевой запас хода на одной зарядке — 390 миль (628 км), тогда как четырёхмоторный внедорожник с батареей Large Pack на 135 кВт·ч может проехать на одной зарядке 321 милю (516 км). Важный нюанс состоит в том, что батарея Max Pack не совместима с четырёхмоторной силовой установкой (ни у пикапа, ни у внедорожника), то есть максимальный запас хода будет доступен только с двухмоторной силовой установкой Enduro.

Rivian R1S
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Rivian R1S
2 / 3
Rivian R1S
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Но есть и хорошая новость: на стадии прототипа сообщалось, что Rivian R1S с самой большой батареей не может иметь трёхрядную конфигурацию салона, а теперь Ар-Джей Скериндж сообщает, что Rivian R1S с батареей Max Pack всё-таки будет 7-местным, то есть за счёт сокращения числа моторов удалось выгадать место для большой батареи без ущерба для салона.

При сложенных сиденьях второго и третьего рядов максимальный объём багажников Rivian R1S (включая передний грузовой отсек) составляет 2973 л. Максимальный дорожный просвет внедорожника составляет 378 мм, угол въезда — 35,6 градуса, угол съезда — 34,3 градуса, угол рампы — 29,6 градуса.

Rivian R1S

Цены на двухмоторный Rivian R1S с батареей Max Pack пока не объявлены, пикап R1T в аналогичной конфигурации стоит от 89 000 долларов, его расчётный запас хода на одной зарядке составляет 400 миль (643 км).

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